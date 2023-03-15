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Киев скоро получит самолеты МиГ-29 от нескольких стран, утверждает Польша - РИА Новости, 15.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:12 15.03.2023 (обновлено: 14:05 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/istrebiteli-1857991856.html
Киев скоро получит самолеты МиГ-29 от нескольких стран, утверждает Польша
Киев скоро получит самолеты МиГ-29 от нескольких стран, утверждает Польша - РИА Новости, 15.03.2023
Киев скоро получит самолеты МиГ-29 от нескольких стран, утверждает Польша
Украина скоро получит истребители МиГ-29 сразу от нескольких стран, заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T12:12
2023-03-15T14:05
специальная военная операция на украине
в мире
польша
украина
миг-29
матеуш моравецкий
джо байден
эммануэль макрон
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ВАРШАВА, 15 мар — РИА Новости. Украина скоро получит истребители МиГ-29 сразу от нескольких стран, заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.Представитель польского правительства сослался на договоренности с государствами, перечень которых он не уточнил."Мы уже имеем ясные декларации, какие это будут страны, но мы договорились, что такие решения они объявят в соответствующие сроки и в рамках соответствующих процедур", — добавил Мюллер.Во вторник премьер-министр страны Матеуш Моравецкий сообщил, что Варшава может передать Киеву истребители через несколько недель. По последним данным, Польша имеет на вооружении 22 самолета МиГ-29А и шесть самолетов МиГ-29УБ. До этого власти заявляли о передаче Украине запчастей для МиГ-29.Как сообщали СМИ, отдельные представители американской администрации лоббируют передачу Киеву истребителей F-16. При этом президент США Джо Байден отрицательно ответил на прямой вопрос журналистов, будут ли поставлять Украине эти машины. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности поставок самолетов Украине.В январе немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Берлин не будет поставлять боевые самолеты и отправлять солдат на Украину "ни сейчас, ни в будущем". Его слова подтвердил министр обороны Борис Писториус, указав на сложность эксплуатации истребителей, радиус их действия и огневую мощь.Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для Украины, станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230315/mig-29-1857908924.html
https://ria.ru/20230126/polsha-1847540249.html
https://ria.ru/20230314/donbass-1857556175.html
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в мире, польша, украина, миг-29, матеуш моравецкий, джо байден, эммануэль макрон, нато, киев, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Польша, Украина, МиГ-29, Матеуш Моравецкий, Джо Байден, Эммануэль Макрон, НАТО, Киев, F-16
Киев скоро получит самолеты МиГ-29 от нескольких стран, утверждает Польша

Правительство Польши: Украина скоро получит истребители МиГ-29 от нескольких стран

CC BY 4.0 / Julian Herzog / Polish Air Force Mikoyan-Gurevich MiG-29A Самолет МиГ-29А ВВС Польши
Самолет МиГ-29А ВВС Польши - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
CC BY 4.0 / Julian Herzog / Polish Air Force Mikoyan-Gurevich MiG-29A
Самолет МиГ-29А ВВС Польши. Архивное фото
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ВАРШАВА, 15 мар — РИА Новости. Украина скоро получит истребители МиГ-29 сразу от нескольких стран, заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.
«
"Подробности этих решений мы будем сообщать в соответствующее время. Эти решения принимаются в группе нескольких государств", — сказал он.
Представитель польского правительства сослался на договоренности с государствами, перечень которых он не уточнил.
"Мы уже имеем ясные декларации, какие это будут страны, но мы договорились, что такие решения они объявят в соответствующие сроки и в рамках соответствующих процедур", — добавил Мюллер.
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И.о. премьера Словакии пообещал отправить Украине самолеты МиГ-29
Вчера, 00:43
Во вторник премьер-министр страны Матеуш Моравецкий сообщил, что Варшава может передать Киеву истребители через несколько недель. По последним данным, Польша имеет на вооружении 22 самолета МиГ-29А и шесть самолетов МиГ-29УБ. До этого власти заявляли о передаче Украине запчастей для МиГ-29.

Как сообщали СМИ, отдельные представители американской администрации лоббируют передачу Киеву истребителей F-16. При этом президент США Джо Байден отрицательно ответил на прямой вопрос журналистов, будут ли поставлять Украине эти машины. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности поставок самолетов Украине.
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В январе немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Берлин не будет поставлять боевые самолеты и отправлять солдат на Украину "ни сейчас, ни в будущем". Его слова подтвердил министр обороны Борис Писториус, указав на сложность эксплуатации истребителей, радиус их действия и огневую мощь.
Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для Украины, станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреПольшаУкраинаМиГ-29Матеуш МоравецкийДжо БайденЭммануэль МакронНАТОКиевF-16
 
 
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