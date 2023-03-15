Киев скоро получит самолеты МиГ-29 от нескольких стран, утверждает Польша
Правительство Польши: Украина скоро получит истребители МиГ-29 от нескольких стран
Самолет МиГ-29А ВВС Польши. Архивное фото
ВАРШАВА, 15 мар — РИА Новости. Украина скоро получит истребители МиГ-29 сразу от нескольких стран, заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.
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"Подробности этих решений мы будем сообщать в соответствующее время. Эти решения принимаются в группе нескольких государств", — сказал он.
Представитель польского правительства сослался на договоренности с государствами, перечень которых он не уточнил.
"Мы уже имеем ясные декларации, какие это будут страны, но мы договорились, что такие решения они объявят в соответствующие сроки и в рамках соответствующих процедур", — добавил Мюллер.
Во вторник премьер-министр страны Матеуш Моравецкий сообщил, что Варшава может передать Киеву истребители через несколько недель. По последним данным, Польша имеет на вооружении 22 самолета МиГ-29А и шесть самолетов МиГ-29УБ. До этого власти заявляли о передаче Украине запчастей для МиГ-29.
Как сообщали СМИ, отдельные представители американской администрации лоббируют передачу Киеву истребителей F-16. При этом президент США Джо Байден отрицательно ответил на прямой вопрос журналистов, будут ли поставлять Украине эти машины. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности поставок самолетов Украине.
Как сообщали СМИ, отдельные представители американской администрации лоббируют передачу Киеву истребителей F-16. При этом президент США Джо Байден отрицательно ответил на прямой вопрос журналистов, будут ли поставлять Украине эти машины. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности поставок самолетов Украине.
В январе немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Берлин не будет поставлять боевые самолеты и отправлять солдат на Украину "ни сейчас, ни в будущем". Его слова подтвердил министр обороны Борис Писториус, указав на сложность эксплуатации истребителей, радиус их действия и огневую мощь.
Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для Украины, станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.