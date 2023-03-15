https://ria.ru/20230315/istrebiteli-1857991856.html

Киев скоро получит самолеты МиГ-29 от нескольких стран, утверждает Польша

Киев скоро получит самолеты МиГ-29 от нескольких стран, утверждает Польша - РИА Новости, 15.03.2023

Киев скоро получит самолеты МиГ-29 от нескольких стран, утверждает Польша

Украина скоро получит истребители МиГ-29 сразу от нескольких стран, заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер. РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T12:12

2023-03-15T12:12

2023-03-15T14:05

специальная военная операция на украине

в мире

польша

украина

миг-29

матеуш моравецкий

джо байден

эммануэль макрон

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ВАРШАВА, 15 мар — РИА Новости. Украина скоро получит истребители МиГ-29 сразу от нескольких стран, заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.Представитель польского правительства сослался на договоренности с государствами, перечень которых он не уточнил."Мы уже имеем ясные декларации, какие это будут страны, но мы договорились, что такие решения они объявят в соответствующие сроки и в рамках соответствующих процедур", — добавил Мюллер.Во вторник премьер-министр страны Матеуш Моравецкий сообщил, что Варшава может передать Киеву истребители через несколько недель. По последним данным, Польша имеет на вооружении 22 самолета МиГ-29А и шесть самолетов МиГ-29УБ. До этого власти заявляли о передаче Украине запчастей для МиГ-29.Как сообщали СМИ, отдельные представители американской администрации лоббируют передачу Киеву истребителей F-16. При этом президент США Джо Байден отрицательно ответил на прямой вопрос журналистов, будут ли поставлять Украине эти машины. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности поставок самолетов Украине.В январе немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Берлин не будет поставлять боевые самолеты и отправлять солдат на Украину "ни сейчас, ни в будущем". Его слова подтвердил министр обороны Борис Писториус, указав на сложность эксплуатации истребителей, радиус их действия и огневую мощь.Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для Украины, станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20230315/mig-29-1857908924.html

https://ria.ru/20230126/polsha-1847540249.html

https://ria.ru/20230314/donbass-1857556175.html

польша

украина

киев

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, польша, украина, миг-29, матеуш моравецкий, джо байден, эммануэль макрон, нато, киев, f-16