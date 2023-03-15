https://ria.ru/20230315/iran-1858096325.html

Иран поставит Белоруссии 45 тысяч своих автомобилей

Иран поставит Белоруссии 45 тысяч своих автомобилей - РИА Новости, 15.03.2023

Иран поставит Белоруссии 45 тысяч своих автомобилей

Иранская сторона в ближайшие три года поставит Белоруссии 45 тысяч своих автомобилей, заявил в среду министр торговли, промышленности и шахт Сейед Реза Фатеми... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T17:13

2023-03-15T17:13

2023-03-15T17:13

иран

белоруссия

александр лукашенко

в мире

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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Иранская сторона в ближайшие три года поставит Белоруссии 45 тысяч своих автомобилей, заявил в среду министр торговли, промышленности и шахт Сейед Реза Фатеми Амин. "Согласно подписанному соглашению, в ближайшие три года в Беларусь будет экспортировано 45 тысяч автомобилей", - приводит агентство IRNA слова Фатеми Амина. В 2022 году взаимный товарооборот между Белоруссией и Ираном превысил 100 миллионов долларов, что примерно в три раза выше показателя 2021 года. При этом белорусский экспорт в Иран увеличился почти в шесть раз, до 81,3 миллиона долларов. 12-13 марта состоялся официальный визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Иран. В понедельник прошли переговоры с иранским президентом Эбрахимом Раиси, по итогам которых был подписан пакет документов, в том числе дорожная карта всестороннего сотрудничества между странами на 2023-2026 годы. Белорусский лидер заявил, что экономическая выгода от договоренностей, которые уже достигнуты в рамках его официального визита в Иран, составят около 100 миллионов долларов.

https://ria.ru/20230313/sotrudnichestvo-1857480810.html

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иран

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

иран, белоруссия, александр лукашенко, в мире