Рейтинг@Mail.ru
Иран поставит Белоруссии 45 тысяч своих автомобилей - РИА Новости, 15.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:13 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/iran-1858096325.html
Иран поставит Белоруссии 45 тысяч своих автомобилей
Иран поставит Белоруссии 45 тысяч своих автомобилей - РИА Новости, 15.03.2023
Иран поставит Белоруссии 45 тысяч своих автомобилей
Иранская сторона в ближайшие три года поставит Белоруссии 45 тысяч своих автомобилей, заявил в среду министр торговли, промышленности и шахт Сейед Реза Фатеми... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T17:13
2023-03-15T17:13
иран
белоруссия
александр лукашенко
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585659086_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_434a299cefb34c4491e4988a5945e338.jpg
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Иранская сторона в ближайшие три года поставит Белоруссии 45 тысяч своих автомобилей, заявил в среду министр торговли, промышленности и шахт Сейед Реза Фатеми Амин. "Согласно подписанному соглашению, в ближайшие три года в Беларусь будет экспортировано 45 тысяч автомобилей", - приводит агентство IRNA слова Фатеми Амина. В 2022 году взаимный товарооборот между Белоруссией и Ираном превысил 100 миллионов долларов, что примерно в три раза выше показателя 2021 года. При этом белорусский экспорт в Иран увеличился почти в шесть раз, до 81,3 миллиона долларов. 12-13 марта состоялся официальный визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Иран. В понедельник прошли переговоры с иранским президентом Эбрахимом Раиси, по итогам которых был подписан пакет документов, в том числе дорожная карта всестороннего сотрудничества между странами на 2023-2026 годы. Белорусский лидер заявил, что экономическая выгода от договоренностей, которые уже достигнуты в рамках его официального визита в Иран, составят около 100 миллионов долларов.
https://ria.ru/20230313/sotrudnichestvo-1857480810.html
https://ria.ru/20230313/tovarooborot-1857646321.html
иран
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585659086_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_147bea16ac3fd281f3969c972a3df240.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, белоруссия, александр лукашенко, в мире
Иран, Белоруссия, Александр Лукашенко, В мире
Иран поставит Белоруссии 45 тысяч своих автомобилей

Глава Минпрома Ирана: Тегеран поставит Минску 45 тысяч автомобилей в ближайшие три года

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран
Вид на Тегеран - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Антон Быстров
Вид на Тегеран. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Иранская сторона в ближайшие три года поставит Белоруссии 45 тысяч своих автомобилей, заявил в среду министр торговли, промышленности и шахт Сейед Реза Фатеми Амин.
"Согласно подписанному соглашению, в ближайшие три года в Беларусь будет экспортировано 45 тысяч автомобилей", - приводит агентство IRNA слова Фатеми Амина.
Президент Ирана Ибрахим Раиси и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время подписания дорожной карты сотрудничества в Тегеране - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
Президенты Белоруссии и Ирана подписали дорожную карту сотрудничества
13 марта, 11:41
В 2022 году взаимный товарооборот между Белоруссией и Ираном превысил 100 миллионов долларов, что примерно в три раза выше показателя 2021 года. При этом белорусский экспорт в Иран увеличился почти в шесть раз, до 81,3 миллиона долларов.
12-13 марта состоялся официальный визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Иран. В понедельник прошли переговоры с иранским президентом Эбрахимом Раиси, по итогам которых был подписан пакет документов, в том числе дорожная карта всестороннего сотрудничества между странами на 2023-2026 годы. Белорусский лидер заявил, что экономическая выгода от договоренностей, которые уже достигнуты в рамках его официального визита в Иран, составят около 100 миллионов долларов.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
Лавров и глава МИД Ирана отметили рекордные показатели товарооборота
13 марта, 20:39
 
ИранБелоруссияАлександр ЛукашенкоВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала