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Решение о ликвидации INSTEX вызывает сожаление, заявили в МИД - РИА Новости, 15.03.2023
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12:23 15.03.2023 (обновлено: 12:47 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/iran-1857996400.html
Решение о ликвидации INSTEX вызывает сожаление, заявили в МИД
Решение о ликвидации INSTEX вызывает сожаление, заявили в МИД - РИА Новости, 15.03.2023
Решение о ликвидации INSTEX вызывает сожаление, заявили в МИД
Решение Великобритании, Германии и Франции ликвидировать инструмент для поддержки торговых обменов с Ираном INSTEX вызывает разочарование, заявила официальный... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T12:23
2023-03-15T12:47
в мире
иран
россия
франция
евросоюз
instex
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Решение Великобритании, Германии и Франции ликвидировать инструмент для поддержки торговых обменов с Ираном INSTEX вызывает разочарование, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В сообщении дипломата, размещенном на сайте ведомства, отмечается, что опубликованное 9 марта совместное заявление Великобритании, Германии и Франции о решении стран-акционеров INSTEX ликвидировать этот механизм "вызывает разочарование"."Подведена окончательная черта под усилиями европейских участников СВПД и Евросоюза сформировать инфраструктуру международных расчетов для осуществления взаимовыгодного сотрудничества и законной торговли с Ираном, невзирая на нелегитимные санкционные препоны США", - говорится в комментарии Захаровой.По ее словам, Москва сегодня вынуждена вновь констатировать, что "единая Европа" в очередной раз "провалила тест" на политическую субъектность, способность дать отпор противоправным действиям США, нарушившим свои обязательства в рамках СВПД и резолюцию СБ ООН 2231. Дипломат добавила, что сейчас в Евросоюзе безвольно наблюдают за продолжением американской политики "максимального давления" на Иран."Не хотелось бы думать, что основатели INSTEX преднамеренно создавали неоправданные ожидания и вводили в заблуждение деловые круги, прежде всего в своих собственных странах, которые были заинтересованы в поддержании устойчивых торгово-экономических связей с Тегераном и нуждались в защите от нападок Вашингтона. О подлинных причинах, побудивших учредителей и акционеров INSTEX похоронить свое детище, можно только догадываться. Совершенно очевидно, что реальной коммерческой подоплеки тут меньше всего", - заявила официальный представитель российского МИД.Захарова также отметила, что, оглядываясь на четыре года существования INSTEX, Россия пришла к выводу, что европейцы по сути преуспели в том, чтобы сконструировать "бюрократическую" машину, распределить кабинеты и должности, а также заложить основы функционирования INSTEX, но, как и многое другое, красиво это выглядело лишь "на бумаге".При этом в МИД РФ также подчеркнули, что ликвидация механизма INSTEX для торговли с Ираном показывает неспособность Франции, ФРГ и Британии бороться за ядерную сделку."Произошедшее с INSTEX – это вполне отчетливый "звоночек" о неспособности европейских стран всерьез бороться за СВПД и международное право в целом, отстаивая те решения, которые были скреплены резолюцией СБ ООН 2231", - заключила дипломат.
https://ria.ru/20230313/tovarooborot-1857646321.html
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в мире, иран, россия, франция, евросоюз, instex
В мире, Иран, Россия, Франция, Евросоюз, INSTEX
Решение о ликвидации INSTEX вызывает сожаление, заявили в МИД

МИД: ликвидация инструмента INSTEX для торговли с Ираном вызывает сожаление

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Антон Быстров
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Решение Великобритании, Германии и Франции ликвидировать инструмент для поддержки торговых обменов с Ираном INSTEX вызывает разочарование, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В сообщении дипломата, размещенном на сайте ведомства, отмечается, что опубликованное 9 марта совместное заявление Великобритании, Германии и Франции о решении стран-акционеров INSTEX ликвидировать этот механизм "вызывает разочарование".
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"Подведена окончательная черта под усилиями европейских участников СВПД и Евросоюза сформировать инфраструктуру международных расчетов для осуществления взаимовыгодного сотрудничества и законной торговли с Ираном, невзирая на нелегитимные санкционные препоны США", - говорится в комментарии Захаровой.
По ее словам, Москва сегодня вынуждена вновь констатировать, что "единая Европа" в очередной раз "провалила тест" на политическую субъектность, способность дать отпор противоправным действиям США, нарушившим свои обязательства в рамках СВПД и резолюцию СБ ООН 2231. Дипломат добавила, что сейчас в Евросоюзе безвольно наблюдают за продолжением американской политики "максимального давления" на Иран.
"Не хотелось бы думать, что основатели INSTEX преднамеренно создавали неоправданные ожидания и вводили в заблуждение деловые круги, прежде всего в своих собственных странах, которые были заинтересованы в поддержании устойчивых торгово-экономических связей с Тегераном и нуждались в защите от нападок Вашингтона. О подлинных причинах, побудивших учредителей и акционеров INSTEX похоронить свое детище, можно только догадываться. Совершенно очевидно, что реальной коммерческой подоплеки тут меньше всего", - заявила официальный представитель российского МИД.
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Захарова также отметила, что, оглядываясь на четыре года существования INSTEX, Россия пришла к выводу, что европейцы по сути преуспели в том, чтобы сконструировать "бюрократическую" машину, распределить кабинеты и должности, а также заложить основы функционирования INSTEX, но, как и многое другое, красиво это выглядело лишь "на бумаге".
«
"Полноценно заработать данный механизм так и не смог. Попытки переложить вину за свою неудачу на Иран звучат нелепо и унижают тех в Европе, кто занимался хоть чем-то созидательным на фоне американской политики разрушения", - указала она.
При этом в МИД РФ также подчеркнули, что ликвидация механизма INSTEX для торговли с Ираном показывает неспособность Франции, ФРГ и Британии бороться за ядерную сделку.
"Произошедшее с INSTEX – это вполне отчетливый "звоночек" о неспособности европейских стран всерьез бороться за СВПД и международное право в целом, отстаивая те решения, которые были скреплены резолюцией СБ ООН 2231", - заключила дипломат.
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