https://ria.ru/20230315/investitsii-1857969229.html

Компания: КНР готова инвестировать в строительство железной дороги в Якутию

Компания: КНР готова инвестировать в строительство железной дороги в Якутию - РИА Новости, 15.03.2023

Компания: КНР готова инвестировать в строительство железной дороги в Якутию

Китай готов инвестировать в строительство железной дороги в богатую недрами Якутию, это обсуждалось во время визита в КНР делегации АО "АК "Железные дороги... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T11:30

2023-03-15T11:30

2023-03-15T11:30

республика саха (якутия)

китай

ржд

магадан

магаданская область

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ЯКУТСК, 15 мар – РИА Новости. Китай готов инвестировать в строительство железной дороги в богатую недрами Якутию, это обсуждалось во время визита в КНР делегации АО "АК "Железные дороги Якутии", рассказал РИА Новости заместитель генерального директора по стратегическому развитию компании Алексей Местников.По его словам, проекты по созданию международного транспортного коридора от Китая до порта Магадан на Тихом океане через территории Амурской области, Республики Саха (Якутия) и Магаданской области давно входят в программы социально-экономического развития Дальнего Востока и Забайкальского края. Ключевыми элементами этого транспортного коридора являются, кроме существующей железнодорожной сети РЖД и АО "АК "ЖДЯ", строительство новой железнодорожной магистрали от Якутска до Магадана и восстановление ветки Сковородино - Рейново со строительством новой пограничной станции и устройством железнодорожного пограничного перехода в районе Джалинда-Мохэ.Идея была актуализирована в июне прошлого года на международной конференции, прошедшей в Якутске. Позже на полях Восточного экономического форума Якутией с АК "Железные дороги Якутии" были подписаны соглашения с Амурской и Магаданской областями по реализации этих двух проектов.По мнению Местникова, в настоящее время отчетливо проявляется синергия данных проектов, так как, в связи с текущей ситуацией и разворотом на Восток, наблюдается огромный недостаток пропускной способности всей транспортной системы Дальнего Востока, в том числе мощности сухопутных пограничных переходов между Россией и Китаем. Кроме того, как никогда актуальна задача развития промышленности на востоке с использованием собственной богатейшей ресурсной базы.Местников рассказал, что в феврале делегация "Железных дорог Якутии" посетила Китай. "Рабочая поездка показала, что китайская сторона заинтересована в создании сухопутного коридора, по которому кратчайшим путем Китай может получать те ресурсы, которые предполагаются у нас на экспорт, в первую очередь, с территории Якутии, впоследствии из Магаданской области – это довольно большой спектр - уголь, СПГ, железная руда, лес и т.д. Большой интерес проявляют северо-восточные провинции, в первую очередь, пограничная провинция Хэйлунцзян и две соседние северо-восточные провинции – Ляонин и Цзилинь. Только их потребности по этому коридору оцениваются примерно в 20-30 миллионов тонн", - отметил он.Также, по его словам, Китай готов отправить по этому коридору во встречном направлении товары народного потребления, машины, оборудование и многое другое."Этот транспортный коридор – мультимодальный. В перспективе, когда он будет закончен в полном объеме, подключится возможность выхода на порт Магадан. Кроме того, в районе Джалинды существует смешанный речной – автодорожный пограничный пункт, который на сегодня законсервирован и не действует. Его надо возобновлять. Уже на первых этапах пойдет большое количество грузов. Кроме того, что Китай заинтересован в перевозках, есть еще интерес в тех ресурсах, которые только планируются к освоению в Якутии и Магаданской области, и они готовы инвестировать", - добавил Местников.

https://ria.ru/20230307/yakutsk-1856264080.html

https://ria.ru/20230304/yakutiya-1855867200.html

китай

магадан

магаданская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, ржд, магадан, магаданская область