https://ria.ru/20230315/inventarizatsiya-1858132157.html

В Ярославской области проведут инвентаризацию объектов здравоохранения

В Ярославской области проведут инвентаризацию объектов здравоохранения - РИА Новости, 15.03.2023

В Ярославской области проведут инвентаризацию объектов здравоохранения

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поручил провести полную инвентаризацию объектов здравоохранения в регионе и на основе полученных данных приступить... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T19:17

2023-03-15T19:17

2023-03-15T19:17

ярославская область

ярославская область

михаил евраев

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 мар - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поручил провести полную инвентаризацию объектов здравоохранения в регионе и на основе полученных данных приступить к ремонту больниц за счет областных средств, сообщило правительство региона. "По программе модернизации первичного звена мы активно приводим в порядок поликлиники, но стационары больниц остаются в стороне. Давайте сделаем полную инвентаризацию объектов здравоохранения, где ремонт требуется в первоочередном порядке, и постепенно за счет областных средств начнем эту работу", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Губернатор подчеркнул, что сейчас правительство области обсуждает возможности для расширения программы по поддержке медицинских специалистов для их привлечения не только в сельскую местность, но и в город. "Будем донастраивать механизмы. Намерены привлекать врачей из других регионов, в первую очередь за счет предоставления жилья в собственность", - сообщил глава региона. По данным правительства региона, по программе модернизации первичного звена здравоохранения при контроле областного правительства в 2023 году ремонты пройдут в 104 медучреждениях региона, а в 2024-2025 годах - в ещё более чем 150 медучреждениях.

https://ria.ru/20230314/dorogi-1857897345.html

https://ria.ru/20230315/teploseti-1858106382.html

ярославская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

ярославская область, михаил евраев, россия