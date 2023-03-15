https://ria.ru/20230315/inventarizatsiya-1858132157.html
В Ярославской области проведут инвентаризацию объектов здравоохранения
В Ярославской области проведут инвентаризацию объектов здравоохранения - РИА Новости, 15.03.2023
В Ярославской области проведут инвентаризацию объектов здравоохранения
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поручил провести полную инвентаризацию объектов здравоохранения в регионе и на основе полученных данных приступить... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T19:17
2023-03-15T19:17
2023-03-15T19:17
ярославская область
ярославская область
михаил евраев
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 мар - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поручил провести полную инвентаризацию объектов здравоохранения в регионе и на основе полученных данных приступить к ремонту больниц за счет областных средств, сообщило правительство региона. "По программе модернизации первичного звена мы активно приводим в порядок поликлиники, но стационары больниц остаются в стороне. Давайте сделаем полную инвентаризацию объектов здравоохранения, где ремонт требуется в первоочередном порядке, и постепенно за счет областных средств начнем эту работу", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Губернатор подчеркнул, что сейчас правительство области обсуждает возможности для расширения программы по поддержке медицинских специалистов для их привлечения не только в сельскую местность, но и в город. "Будем донастраивать механизмы. Намерены привлекать врачей из других регионов, в первую очередь за счет предоставления жилья в собственность", - сообщил глава региона. По данным правительства региона, по программе модернизации первичного звена здравоохранения при контроле областного правительства в 2023 году ремонты пройдут в 104 медучреждениях региона, а в 2024-2025 годах - в ещё более чем 150 медучреждениях.
https://ria.ru/20230314/dorogi-1857897345.html
https://ria.ru/20230315/teploseti-1858106382.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ярославская область, михаил евраев, россия
Ярославская область, Ярославская область, Михаил Евраев, Россия
В Ярославской области проведут инвентаризацию объектов здравоохранения
Глава Ярославской области Евраев поручил провести инвентаризацию объектов здравоохранения
ЯРОСЛАВЛЬ, 15 мар - РИА Новости.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поручил провести полную инвентаризацию объектов здравоохранения в регионе и на основе полученных данных приступить к ремонту больниц за счет областных средств, сообщило
правительство региона.
"По программе модернизации первичного звена мы активно приводим в порядок поликлиники, но стационары больниц остаются в стороне. Давайте сделаем полную инвентаризацию объектов здравоохранения, где ремонт требуется в первоочередном порядке, и постепенно за счет областных средств начнем эту работу", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
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Губернатор подчеркнул, что сейчас правительство области обсуждает возможности для расширения программы по поддержке медицинских специалистов для их привлечения не только в сельскую местность, но и в город.
"Будем донастраивать механизмы. Намерены привлекать врачей из других регионов, в первую очередь за счет предоставления жилья в собственность", - сообщил глава региона.
По данным правительства региона, по программе модернизации первичного звена здравоохранения при контроле областного правительства в 2023 году ремонты пройдут в 104 медучреждениях региона, а в 2024-2025 годах - в ещё более чем 150 медучреждениях.
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