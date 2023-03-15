https://ria.ru/20230315/inflyatsiya-1858139953.html

Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 7,65 процента

Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 7,65 процента - РИА Новости, 15.03.2023

Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 7,65 процента

Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 7,65% на 13 марта против 9,43% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T19:45

2023-03-15T19:45

2023-03-15T19:45

экономика

цены на нефть

россия

максим решетников

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 7,65% на 13 марта против 9,43% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". "На неделе с 7 по 13 марта 2023 года инфляция составила 0,02%. В годовом выражении темпы роста цен снизились – до 7,65% в годовом выражении", - говорится в документе. Это минимальное значение инфляции в годовом выражении с середины октября 2021 года. Как указано в обзоре, на отчетной неделе дефляция в продовольственном сегменте продолжилась и составила 0,05%, прежде всего за счет удешевления плодоовощной продукции и возобновившегося снижения цен на остальные продукты питания (минус 0,04%). При этом в секторе непродовольственных товаров на отчетной неделе цены практически не изменились (минус 0,01%), а в секторе услуг рост цен ускорился (до 0,22%) за счет роста цен на авиабилеты на внутренние рейсы, добавили в Минэкономразвития. О том, что инфляция в годовом выражении существенно снизится в конце первого квартала говорил ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников. Он объяснял это тем, что из базы расчета инфляции уйдет пик роста цен весны 2022 года. Решетников также не исключал, что во втором квартале инфляция в годовом выражении какое-то время будет даже ниже целевого уровня в 4%. По прогнозу министерства экономического развития, инфляция в текущем году составит 5,5%. Министерство в апреле планирует внести в правительство обновленные данные макропрогноза на текущий и последующие годы. При этом Банк России, который обновил в начале февраля свой среднесрочный прогноз, сохранил оценки по инфляции в 2023 году на уровне 5-7%.

https://ria.ru/20230118/mrot-1845758906.html

https://ria.ru/20230113/inflyatsiya-1844729650.html

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экономика, цены на нефть, россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)