https://ria.ru/20230315/inflyatsiya-1858104321.html

В Польше зафиксировали рекордный уровень инфляции

В Польше зафиксировали рекордный уровень инфляции - РИА Новости, 15.03.2023

В Польше зафиксировали рекордный уровень инфляции

Инфляция в Польше в феврале нынешнего года выросла до 18,4% по сравнению с февралем 2022 года, сообщает Главное статистическое управление республики (GUS). РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T17:42

2023-03-15T17:42

2023-03-15T17:42

инфляция

в мире

польша

экономика

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ВАРШАВА, 15 мар – РИА Новости. Инфляция в Польше в феврале нынешнего года выросла до 18,4% по сравнению с февралем 2022 года, сообщает Главное статистическое управление республики (GUS). Это самый высокий уровень инфляции с декабря 1996 года. По данным GUS товары в феврале подорожали на 20,2%, а услуги - на 13,3%. При этом по отношению к январю потребительские цены выросли на 1,2%. Сильнее всего в феврале подорожали продукты питания (на 24%) и транспорт (23,7%).

https://ria.ru/20230314/ssha-1857737531.html

https://ria.ru/20230315/eksperty-1857911617.html

польша

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

инфляция, в мире, польша, экономика