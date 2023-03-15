https://ria.ru/20230315/inflyatsiya-1858104321.html
В Польше зафиксировали рекордный уровень инфляции
В Польше зафиксировали рекордный уровень инфляции - РИА Новости, 15.03.2023
В Польше зафиксировали рекордный уровень инфляции
Инфляция в Польше в феврале нынешнего года выросла до 18,4% по сравнению с февралем 2022 года, сообщает Главное статистическое управление республики (GUS). РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T17:42
2023-03-15T17:42
2023-03-15T17:42
инфляция
в мире
польша
экономика
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ВАРШАВА, 15 мар – РИА Новости. Инфляция в Польше в феврале нынешнего года выросла до 18,4% по сравнению с февралем 2022 года, сообщает Главное статистическое управление республики (GUS). Это самый высокий уровень инфляции с декабря 1996 года. По данным GUS товары в феврале подорожали на 20,2%, а услуги - на 13,3%. При этом по отношению к январю потребительские цены выросли на 1,2%. Сильнее всего в феврале подорожали продукты питания (на 24%) и транспорт (23,7%).
https://ria.ru/20230314/ssha-1857737531.html
https://ria.ru/20230315/eksperty-1857911617.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
инфляция, в мире, польша, экономика
Инфляция, В мире, Польша, Экономика
В Польше зафиксировали рекордный уровень инфляции
Инфляция в Польше в феврале выросла до 18,4 процента
ВАРШАВА, 15 мар – РИА Новости.
Инфляция в Польше в феврале нынешнего года выросла до 18,4% по сравнению с февралем 2022 года, сообщает Главное статистическое управление республики (GUS
).
Это самый высокий уровень инфляции с декабря 1996 года.
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По данным GUS товары в феврале подорожали на 20,2%, а услуги - на 13,3%.
При этом по отношению к январю потребительские цены выросли на 1,2%.
Сильнее всего в феврале подорожали продукты питания (на 24%) и транспорт (23,7%).
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