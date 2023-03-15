СМИ: США повысили ставки в ключевом регионе
The Hill: США решили резко повысить уровень сотрудничества с Индией
© AP Photo / J. David AkeЗдание Капитолия США в Вашингтоне
© AP Photo / J. David Ake
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Белый дом повысил ставку на стратегическое партнерство с Индией, написали бывший посол США в Пакистане Хусейн Хаккани и директор "Инициативы за будущее Индии и Южной Азии" при Гудзоновском институте Апарна Панде в статье для The Hill.
"Администрация Байдена расценивает сотрудничество с Индией не только как возможность противостоять России и Китаю, но и важнейшее партнерство в XXI веке", — отметили авторы материала.
Хаккани и Панде указали, что планируется официальный визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Вашингтон в июне, а также переговоры лидеров двух стран на саммите G-20 в сентябре. Также состоялись встречи главы Госдепа Энтони Блинкена и министра финансов Джанет Йеллен с индийским руководством во время международных форумов.
Кроме того, страны условились укрепить технологические и экономические связи. Так, США решили профинансировать индийские стартапы и инфраструктурные проекты. Особый упор в отношениях делается на развитии телекоммуникаций, добавили авторы.
При этом обозреватели подчеркнули, что Индия не собирается быть союзником США в американоцентричном мире. Вместо этого Дели продвигает укрепление международных организаций и объединений, а также концепцию "глобального Юга".