https://ria.ru/20230315/indiya-1858102462.html

СМИ: США повысили ставки в ключевом регионе

СМИ: США повысили ставки в ключевом регионе - РИА Новости, 15.03.2023

СМИ: США повысили ставки в ключевом регионе

Белый дом повысил ставку на стратегическое партнерство с Индией, написали бывший посол США в Пакистане Хусейн Хаккани и директор "Инициативы за будущее Индии и... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T17:33

2023-03-15T17:33

2023-03-15T17:34

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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Белый дом повысил ставку на стратегическое партнерство с Индией, написали бывший посол США в Пакистане Хусейн Хаккани и директор "Инициативы за будущее Индии и Южной Азии" при Гудзоновском институте Апарна Панде в статье для The Hill."Администрация Байдена расценивает сотрудничество с Индией не только как возможность противостоять России и Китаю, но и важнейшее партнерство в XXI веке", — отметили авторы материала.Хаккани и Панде указали, что планируется официальный визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Вашингтон в июне, а также переговоры лидеров двух стран на саммите G-20 в сентябре. Также состоялись встречи главы Госдепа Энтони Блинкена и министра финансов Джанет Йеллен с индийским руководством во время международных форумов.Кроме того, страны условились укрепить технологические и экономические связи. Так, США решили профинансировать индийские стартапы и инфраструктурные проекты. Особый упор в отношениях делается на развитии телекоммуникаций, добавили авторы.При этом обозреватели подчеркнули, что Индия не собирается быть союзником США в американоцентричном мире. Вместо этого Дели продвигает укрепление международных организаций и объединений, а также концепцию "глобального Юга".

https://ria.ru/20230313/ssha-1857669124.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, сша, индия, нарендра моди, брикс, международное энергетическое агентство