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СМИ: США повысили ставки в ключевом регионе - РИА Новости, 15.03.2023
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17:33 15.03.2023 (обновлено: 17:34 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/indiya-1858102462.html
СМИ: США повысили ставки в ключевом регионе
СМИ: США повысили ставки в ключевом регионе - РИА Новости, 15.03.2023
СМИ: США повысили ставки в ключевом регионе
Белый дом повысил ставку на стратегическое партнерство с Индией, написали бывший посол США в Пакистане Хусейн Хаккани и директор "Инициативы за будущее Индии и... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T17:33
2023-03-15T17:34
в мире
сша
индия
нарендра моди
брикс
международное энергетическое агентство
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Белый дом повысил ставку на стратегическое партнерство с Индией, написали бывший посол США в Пакистане Хусейн Хаккани и директор "Инициативы за будущее Индии и Южной Азии" при Гудзоновском институте Апарна Панде в статье для The Hill."Администрация Байдена расценивает сотрудничество с Индией не только как возможность противостоять России и Китаю, но и важнейшее партнерство в XXI веке", — отметили авторы материала.Хаккани и Панде указали, что планируется официальный визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Вашингтон в июне, а также переговоры лидеров двух стран на саммите G-20 в сентябре. Также состоялись встречи главы Госдепа Энтони Блинкена и министра финансов Джанет Йеллен с индийским руководством во время международных форумов.Кроме того, страны условились укрепить технологические и экономические связи. Так, США решили профинансировать индийские стартапы и инфраструктурные проекты. Особый упор в отношениях делается на развитии телекоммуникаций, добавили авторы.При этом обозреватели подчеркнули, что Индия не собирается быть союзником США в американоцентричном мире. Вместо этого Дели продвигает укрепление международных организаций и объединений, а также концепцию "глобального Юга".
https://ria.ru/20230313/ssha-1857669124.html
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60
в мире, сша, индия, нарендра моди, брикс, международное энергетическое агентство
В мире, США, Индия, Нарендра Моди, БРИКС, Международное энергетическое агентство
СМИ: США повысили ставки в ключевом регионе

The Hill: США решили резко повысить уровень сотрудничества с Индией

© AP Photo / J. David AkeЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© AP Photo / J. David Ake
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Белый дом повысил ставку на стратегическое партнерство с Индией, написали бывший посол США в Пакистане Хусейн Хаккани и директор "Инициативы за будущее Индии и Южной Азии" при Гудзоновском институте Апарна Панде в статье для The Hill.
"Администрация Байдена расценивает сотрудничество с Индией не только как возможность противостоять России и Китаю, но и важнейшее партнерство в XXI веке", — отметили авторы материала.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
"На краю пропасти". В США забили тревогу из-за риска войны с Россией
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Хаккани и Панде указали, что планируется официальный визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Вашингтон в июне, а также переговоры лидеров двух стран на саммите G-20 в сентябре. Также состоялись встречи главы Госдепа Энтони Блинкена и министра финансов Джанет Йеллен с индийским руководством во время международных форумов.
Кроме того, страны условились укрепить технологические и экономические связи. Так, США решили профинансировать индийские стартапы и инфраструктурные проекты. Особый упор в отношениях делается на развитии телекоммуникаций, добавили авторы.
При этом обозреватели подчеркнули, что Индия не собирается быть союзником США в американоцентричном мире. Вместо этого Дели продвигает укрепление международных организаций и объединений, а также концепцию "глобального Юга".
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В миреСШАИндияНарендра МодиБРИКСМеждународное энергетическое агентство
 
 
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