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Владелец Zara заявил о готовности вернуться в Россию при изменении ситуации - РИА Новости, 15.03.2023
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20:23 15.03.2023 (обновлено: 23:57 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/inditex-1858147565.html
Владелец Zara заявил о готовности вернуться в Россию при изменении ситуации
Владелец Zara заявил о готовности вернуться в Россию при изменении ситуации - РИА Новости, 15.03.2023
Владелец Zara заявил о готовности вернуться в Россию при изменении ситуации
Испанская группа Inditex, один из крупнейших в мире ретейлеров одежды и обуви (бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho), заявила,... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T20:23
2023-03-15T23:57
экономика
inditex
zara
bershka
россия
ливан
в мире
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Испанская группа Inditex, один из крупнейших в мире ретейлеров одежды и обуви (бренды Zara, Pull&amp;Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho), заявила, что готова вернуться в Россию, если ситуация в стране изменится. Inditex располагала 500 магазинами на территории страны, в которых работали более девяти тысяч человек. В марте 2022 года руководство компании приняло решение о временной приостановке деятельности в России, посчитав невозможным "обеспечить непрерывность осуществления операций". В октябре 2022-го Inditex согласовала продажу своего российского подразделения франчайзи в Ливане Daher Group. "Если бы мы приняли решение возобновить нашу деятельность в России, потому что ситуация изменилась — и, конечно, я не думаю, что это произойдет в краткосрочной перспективе, — мы могли бы возобновить нашу деятельность именно с теми магазинами, которые мы передаем Daher Group", — приводит газета Financial Times слова генерального директора компании Оскара Гарсии Масейраса. Помимо этого, он уточнил, что в случае возвращения в Россию Inditex будет осуществлять свою деятельность в собственных форматах с Daher в качестве франчайзи. Газета Financial Times, ссылаясь на слова Масейраса, добавила, что компания планирует расширить бизнес в США и что большая часть из 1,6 миллиарда евро капитальных расходов, запланированных на текущий год, пойдет на открытие или расширение магазинов по всему миру. Корпорация Inditex была основана в 1985 году. Владеет такими брендами, как Zara, Pull&amp;Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterque. Держателем контрольного пакета акций остается основатель компании Амансио Ортега.
https://ria.ru/20221106/marketpleys-1828624517.html
https://ria.ru/20230202/shveytsariya-1849296333.html
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экономика, inditex, zara, bershka, россия, ливан, в мире
Экономика, Inditex, Zara, Bershka, Россия, Ливан, В мире
Владелец Zara заявил о готовности вернуться в Россию при изменении ситуации

Глава владеющей Zara группы Inditex Гарсия заявил о готовности вернуться в Россию

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЛоготип Zara в торговом центре
Логотип Zara в торговом центре - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Логотип Zara в торговом центре. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Испанская группа Inditex, один из крупнейших в мире ретейлеров одежды и обуви (бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho), заявила, что готова вернуться в Россию, если ситуация в стране изменится.
Inditex располагала 500 магазинами на территории страны, в которых работали более девяти тысяч человек. В марте 2022 года руководство компании приняло решение о временной приостановке деятельности в России, посчитав невозможным "обеспечить непрерывность осуществления операций". В октябре 2022-го Inditex согласовала продажу своего российского подразделения франчайзи в Ливане Daher Group.
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"Если бы мы приняли решение возобновить нашу деятельность в России, потому что ситуация изменилась — и, конечно, я не думаю, что это произойдет в краткосрочной перспективе, — мы могли бы возобновить нашу деятельность именно с теми магазинами, которые мы передаем Daher Group", — приводит газета Financial Times слова генерального директора компании Оскара Гарсии Масейраса.
Помимо этого, он уточнил, что в случае возвращения в Россию Inditex будет осуществлять свою деятельность в собственных форматах с Daher в качестве франчайзи. Газета Financial Times, ссылаясь на слова Масейраса, добавила, что компания планирует расширить бизнес в США и что большая часть из 1,6 миллиарда евро капитальных расходов, запланированных на текущий год, пойдет на открытие или расширение магазинов по всему миру.
Корпорация Inditex была основана в 1985 году. Владеет такими брендами, как Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterque. Держателем контрольного пакета акций остается основатель компании Амансио Ортега.
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