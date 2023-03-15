Владелец Zara заявил о готовности вернуться в Россию при изменении ситуации
Глава владеющей Zara группы Inditex Гарсия заявил о готовности вернуться в Россию
Логотип Zara в торговом центре. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Испанская группа Inditex, один из крупнейших в мире ретейлеров одежды и обуви (бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho), заявила, что готова вернуться в Россию, если ситуация в стране изменится.
Inditex располагала 500 магазинами на территории страны, в которых работали более девяти тысяч человек. В марте 2022 года руководство компании приняло решение о временной приостановке деятельности в России, посчитав невозможным "обеспечить непрерывность осуществления операций". В октябре 2022-го Inditex согласовала продажу своего российского подразделения франчайзи в Ливане Daher Group.
"Если бы мы приняли решение возобновить нашу деятельность в России, потому что ситуация изменилась — и, конечно, я не думаю, что это произойдет в краткосрочной перспективе, — мы могли бы возобновить нашу деятельность именно с теми магазинами, которые мы передаем Daher Group", — приводит газета Financial Times слова генерального директора компании Оскара Гарсии Масейраса.
Помимо этого, он уточнил, что в случае возвращения в Россию Inditex будет осуществлять свою деятельность в собственных форматах с Daher в качестве франчайзи. Газета Financial Times, ссылаясь на слова Масейраса, добавила, что компания планирует расширить бизнес в США и что большая часть из 1,6 миллиарда евро капитальных расходов, запланированных на текущий год, пойдет на открытие или расширение магазинов по всему миру.
Корпорация Inditex была основана в 1985 году. Владеет такими брендами, как Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterque. Держателем контрольного пакета акций остается основатель компании Амансио Ортега.