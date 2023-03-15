https://ria.ru/20230315/import-1857973944.html

Минпромторг утвердил обновленный список параллельного импорта

Минпромторг утвердил обновленный список параллельного импорта - РИА Новости, 15.03.2023

Минпромторг утвердил обновленный список параллельного импорта

Минпромторг РФ утвердил обновленный список товаров, разрешенных к параллельному импорту: в него вошла продукция IKEA, зарубежные автобренды, в том числе... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T11:29

2023-03-15T11:29

2023-03-15T11:43

импорт

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

параллельный импорт

ikea

авто

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Минпромторг РФ утвердил обновленный список товаров, разрешенных к параллельному импорту: в него вошла продукция IKEA, зарубежные автобренды, в том числе массового сегмента - Renault, Kia, Hyundai, косметика Kerastase и Yves Saint Laurent, а также игрушки, моторные масла и запчасти, соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Перечень дополнен рядом брендов моторных масел (Shell Helix, Rimula), бытовой техники (Zanussi, Wahl), косметики и парфюмерии (Kerastase, Yves Saint Laurent), запчастей для сельскохозяйственной и судовой техники (Caterpillar, Bauer Kompressoren). Также в перечень включили бренды игрушек и детских товаров, например, Hasbro, Logitech, Nintendo", - прокомментировали в министерстве.В список также вошли 12 зарубежных автобрендов: Renault, Ford, Kia, Mazda, Hyundai, Genesis, Dacia, Citroen, Opel, Peugeot, Isuzu и Hino. Кроме того, в перечне параллельного импорта присутствует продукция IKEA.В конце марта 2022 года правительство России легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. При этом данный механизм не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в Минпромторге.Как уточняли в министерстве, для включения или исключения бренда из перечня существуют четкие критерии. Если компания ушла с российского рынка, прекратила поставки, закрыла свое производство в России - такие бренды в него включаются. Если же иностранные партнеры выполняют контрактные обязательства, продукция в достаточном количестве представлена на полке и поставляется предприятиям РФ - бренд из перечня исключается.

https://ria.ru/20230314/vozvraschenie-1857643519.html

https://ria.ru/20230314/avto-1857686368.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

импорт, экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), параллельный импорт, ikea, авто, санкции в отношении россии, санкции