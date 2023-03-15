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Минпромторг утвердил обновленный список параллельного импорта - РИА Новости, 15.03.2023
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11:29 15.03.2023 (обновлено: 11:43 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/import-1857973944.html
Минпромторг утвердил обновленный список параллельного импорта
Минпромторг утвердил обновленный список параллельного импорта - РИА Новости, 15.03.2023
Минпромторг утвердил обновленный список параллельного импорта
Минпромторг РФ утвердил обновленный список товаров, разрешенных к параллельному импорту: в него вошла продукция IKEA, зарубежные автобренды, в том числе... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T11:29
2023-03-15T11:43
импорт
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
параллельный импорт
ikea
авто
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Минпромторг РФ утвердил обновленный список товаров, разрешенных к параллельному импорту: в него вошла продукция IKEA, зарубежные автобренды, в том числе массового сегмента - Renault, Kia, Hyundai, косметика Kerastase и Yves Saint Laurent, а также игрушки, моторные масла и запчасти, соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Перечень дополнен рядом брендов моторных масел (Shell Helix, Rimula), бытовой техники (Zanussi, Wahl), косметики и парфюмерии (Kerastase, Yves Saint Laurent), запчастей для сельскохозяйственной и судовой техники (Caterpillar, Bauer Kompressoren). Также в перечень включили бренды игрушек и детских товаров, например, Hasbro, Logitech, Nintendo", - прокомментировали в министерстве.В список также вошли 12 зарубежных автобрендов: Renault, Ford, Kia, Mazda, Hyundai, Genesis, Dacia, Citroen, Opel, Peugeot, Isuzu и Hino. Кроме того, в перечне параллельного импорта присутствует продукция IKEA.В конце марта 2022 года правительство России легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. При этом данный механизм не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в Минпромторге.Как уточняли в министерстве, для включения или исключения бренда из перечня существуют четкие критерии. Если компания ушла с российского рынка, прекратила поставки, закрыла свое производство в России - такие бренды в него включаются. Если же иностранные партнеры выполняют контрактные обязательства, продукция в достаточном количестве представлена на полке и поставляется предприятиям РФ - бренд из перечня исключается.
https://ria.ru/20230314/vozvraschenie-1857643519.html
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импорт, экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), параллельный импорт, ikea, авто, санкции в отношении россии, санкции
Импорт, Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), параллельный импорт, IKEA, Авто, Санкции в отношении России, Санкции
Минпромторг утвердил обновленный список параллельного импорта

Минпромторг утвердил обновленный список товаров, разрешенных к параллельному импорту

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтенд Минпромторга России в экспозиции на 8-й Международной промышленной выставке "Иннопром - 2017"
Стенд Минпромторга России в экспозиции на 8-й Международной промышленной выставке Иннопром - 2017 - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Стенд Минпромторга России в экспозиции на 8-й Международной промышленной выставке "Иннопром - 2017". Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Минпромторг РФ утвердил обновленный список товаров, разрешенных к параллельному импорту: в него вошла продукция IKEA, зарубежные автобренды, в том числе массового сегмента - Renault, Kia, Hyundai, косметика Kerastase и Yves Saint Laurent, а также игрушки, моторные масла и запчасти, соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Перечень дополнен рядом брендов моторных масел (Shell Helix, Rimula), бытовой техники (Zanussi, Wahl), косметики и парфюмерии (Kerastase, Yves Saint Laurent), запчастей для сельскохозяйственной и судовой техники (Caterpillar, Bauer Kompressoren). Также в перечень включили бренды игрушек и детских товаров, например, Hasbro, Logitech, Nintendo", - прокомментировали в министерстве.
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В список также вошли 12 зарубежных автобрендов: Renault, Ford, Kia, Mazda, Hyundai, Genesis, Dacia, Citroen, Opel, Peugeot, Isuzu и Hino. Кроме того, в перечне параллельного импорта присутствует продукция IKEA.
В конце марта 2022 года правительство России легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. При этом данный механизм не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в Минпромторге.
Как уточняли в министерстве, для включения или исключения бренда из перечня существуют четкие критерии. Если компания ушла с российского рынка, прекратила поставки, закрыла свое производство в России - такие бренды в него включаются. Если же иностранные партнеры выполняют контрактные обязательства, продукция в достаточном количестве представлена на полке и поставляется предприятиям РФ - бренд из перечня исключается.
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ИмпортЭкономикаРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)параллельный импортIKEAАвтоСанкции в отношении РоссииСанкции
 
 
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