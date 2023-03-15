https://ria.ru/20230315/himars-1857979277.html

Российские силы на Южнодонецком направлении сбили 17 снарядов HIMARS

Российские силы на Южнодонецком направлении сбили 17 снарядов HIMARS - РИА Новости, 15.03.2023

Российские силы на Южнодонецком направлении сбили 17 снарядов HIMARS

На южнодонецком направлении сбиты за сутки зенитными ракетными подразделениями 17 реактивных снарядов американской РСЗО HIMARS, сообщил в среду начальник... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T11:40

2023-03-15T11:40

2023-03-15T11:41

специальная военная операция на украине

александр гордеев (полковник)

безопасность

россия

украина

рсзо himars

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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. На южнодонецком направлении сбиты за сутки зенитными ракетными подразделениями 17 реактивных снарядов американской РСЗО HIMARS, сообщил в среду начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев. "На Южно-Донецком направлении зенитными ракетными подразделениями группировки были отражены четыре ракетные атаки, сбиты 17 реактивных снарядов РСЗО HIMARS, один снаряд РСЗО "Смерч", два снаряда РСЗО "Ураган", - рассказал офицер Кроме того, по его словам, сбиты два беспилотных летательных аппарата – "Лелека-100", в районе населенного пункта Егоровка, и "Фурия", в районе населенного пункта Межирич. Гордеев также рассказал, что "противник продолжает безуспешные попытки контратаковать передовые позиции наших войск - отражена одна контратака и три разведки боем, в ходе которых уничтожены бронеавтомобиль, два пикапа и до взвода боевиков".

россия

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

александр гордеев (полковник), безопасность, россия, украина, рсзо himars