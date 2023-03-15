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Российские силы на Южнодонецком направлении сбили 17 снарядов HIMARS
Российские силы на Южнодонецком направлении сбили 17 снарядов HIMARS - РИА Новости, 15.03.2023
Российские силы на Южнодонецком направлении сбили 17 снарядов HIMARS
На южнодонецком направлении сбиты за сутки зенитными ракетными подразделениями 17 реактивных снарядов американской РСЗО HIMARS, сообщил в среду начальник... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T11:40
2023-03-15T11:40
2023-03-15T11:41
специальная военная операция на украине
александр гордеев (полковник)
безопасность
россия
украина
рсзо himars
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. На южнодонецком направлении сбиты за сутки зенитными ракетными подразделениями 17 реактивных снарядов американской РСЗО HIMARS, сообщил в среду начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев. "На Южно-Донецком направлении зенитными ракетными подразделениями группировки были отражены четыре ракетные атаки, сбиты 17 реактивных снарядов РСЗО HIMARS, один снаряд РСЗО "Смерч", два снаряда РСЗО "Ураган", - рассказал офицер Кроме того, по его словам, сбиты два беспилотных летательных аппарата – "Лелека-100", в районе населенного пункта Егоровка, и "Фурия", в районе населенного пункта Межирич. Гордеев также рассказал, что "противник продолжает безуспешные попытки контратаковать передовые позиции наших войск - отражена одна контратака и три разведки боем, в ходе которых уничтожены бронеавтомобиль, два пикапа и до взвода боевиков".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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александр гордеев (полковник), безопасность, россия, украина, рсзо himars
Специальная военная операция на Украине, Александр Гордеев (полковник), Безопасность, Россия, Украина, РСЗО HIMARS
Российские силы на Южнодонецком направлении сбили 17 снарядов HIMARS
Российские силы на Южнодонецком направлении за сутки сбили 17 реактивных снарядов HIMARS
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. На южнодонецком направлении сбиты за сутки зенитными ракетными подразделениями 17 реактивных снарядов американской РСЗО HIMARS, сообщил в среду начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.
"На Южно-Донецком направлении зенитными ракетными подразделениями группировки были отражены четыре ракетные атаки, сбиты 17 реактивных снарядов РСЗО HIMARS
, один снаряд РСЗО "Смерч", два снаряда РСЗО "Ураган", - рассказал офицер
Кроме того, по его словам, сбиты два беспилотных летательных аппарата – "Лелека-100", в районе населенного пункта Егоровка, и "Фурия", в районе населенного пункта Межирич.
Гордеев также рассказал, что "противник продолжает безуспешные попытки контратаковать передовые позиции наших войск - отражена одна контратака и три разведки боем, в ходе которых уничтожены бронеавтомобиль, два пикапа и до взвода боевиков".