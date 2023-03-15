https://ria.ru/20230315/gubernator-1858160330.html
Путин освободил Романа Копина от должности главы Чукотки
Путин освободил Романа Копина от должности главы Чукотки - РИА Новости, 15.03.2023
Путин освободил Романа Копина от должности главы Чукотки
Президент России Владимир Путин освободил Романа Копина от обязанностей главы Чукотского автономного округа по собственному желанию, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T22:02
2023-03-15T22:02
2023-03-15T22:02
политика
чукотский автономный округ
роман копин
владимир путин
чукотка
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155254/39/1552543917_0:0:2968:1670_1920x0_80_0_0_fe94547eddbf38d648711e3fe13d7833.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Романа Копина от обязанностей главы Чукотского автономного округа по собственному желанию, сообщает пресс-служба Кремля. Роман Копин являлся губернатором региона с 2008 года. "Принять отставку губернатора Чукотского автономного округа Копина Романа Валентиновича по собственному желанию", - говорится в документе. Этим же указом Путин назначил Владислава Кузнецова врио губернатора Чукотского автономного округа.
https://ria.ru/20230131/mchs-1848658967.html
чукотский автономный округ
чукотка
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155254/39/1552543917_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_9217f9be8df8cb38cda5a0e9ac84a9f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, чукотский автономный округ, роман копин, владимир путин, чукотка, россия
Политика, Чукотский автономный округ, Роман Копин, Владимир Путин, Чукотка, Россия
Путин освободил Романа Копина от должности главы Чукотки
Путин освободил Романа Копина от должности главы Чукотки по собственному желанию