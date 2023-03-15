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Путин освободил Романа Копина от должности главы Чукотки - РИА Новости, 15.03.2023
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22:02 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/gubernator-1858160330.html
Путин освободил Романа Копина от должности главы Чукотки
Путин освободил Романа Копина от должности главы Чукотки - РИА Новости, 15.03.2023
Путин освободил Романа Копина от должности главы Чукотки
Президент России Владимир Путин освободил Романа Копина от обязанностей главы Чукотского автономного округа по собственному желанию, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T22:02
2023-03-15T22:02
политика
чукотский автономный округ
роман копин
владимир путин
чукотка
россия
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Романа Копина от обязанностей главы Чукотского автономного округа по собственному желанию, сообщает пресс-служба Кремля. Роман Копин являлся губернатором региона с 2008 года. "Принять отставку губернатора Чукотского автономного округа Копина Романа Валентиновича по собственному желанию", - говорится в документе. Этим же указом Путин назначил Владислава Кузнецова врио губернатора Чукотского автономного округа.
https://ria.ru/20230131/mchs-1848658967.html
чукотский автономный округ
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политика, чукотский автономный округ, роман копин, владимир путин, чукотка, россия
Политика, Чукотский автономный округ, Роман Копин, Владимир Путин, Чукотка, Россия
Путин освободил Романа Копина от должности главы Чукотки

Путин освободил Романа Копина от должности главы Чукотки по собственному желанию

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоман Копин
Роман Копин - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Роман Копин . Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Романа Копина от обязанностей главы Чукотского автономного округа по собственному желанию, сообщает пресс-служба Кремля.
Роман Копин являлся губернатором региона с 2008 года.
"Принять отставку губернатора Чукотского автономного округа Копина Романа Валентиновича по собственному желанию", - говорится в документе.
Этим же указом Путин назначил Владислава Кузнецова врио губернатора Чукотского автономного округа.
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ПолитикаЧукотский автономный округРоман КопинВладимир ПутинЧукоткаРоссия
 
 
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