https://ria.ru/20230315/gubernator-1858160330.html

Путин освободил Романа Копина от должности главы Чукотки

Путин освободил Романа Копина от должности главы Чукотки - РИА Новости, 15.03.2023

Путин освободил Романа Копина от должности главы Чукотки

Президент России Владимир Путин освободил Романа Копина от обязанностей главы Чукотского автономного округа по собственному желанию, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T22:02

2023-03-15T22:02

2023-03-15T22:02

политика

чукотский автономный округ

роман копин

владимир путин

чукотка

россия

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Романа Копина от обязанностей главы Чукотского автономного округа по собственному желанию, сообщает пресс-служба Кремля. Роман Копин являлся губернатором региона с 2008 года. "Принять отставку губернатора Чукотского автономного округа Копина Романа Валентиновича по собственному желанию", - говорится в документе. Этим же указом Путин назначил Владислава Кузнецова врио губернатора Чукотского автономного округа.

https://ria.ru/20230131/mchs-1848658967.html

чукотский автономный округ

чукотка

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, чукотский автономный округ, роман копин, владимир путин, чукотка, россия