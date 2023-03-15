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Что дозволено Брюсселю, то не дозволено Тбилиси - РИА Новости, 15.03.2023
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08:00 15.03.2023 (обновлено: 09:01 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/gruziya-1857888868.html
Что дозволено Брюсселю, то не дозволено Тбилиси
Что дозволено Брюсселю, то не дозволено Тбилиси - РИА Новости, 15.03.2023
Что дозволено Брюсселю, то не дозволено Тбилиси
Не успели порадоваться борцы за демократию в Грузии отзыву закона об иноагентах (а торжествовать пока и вправду рано: на улицы теперь вышли сторонники... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T08:00
2023-03-15T09:01
аналитика
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
европарламент
грузия
сша
россия
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Не успели порадоваться борцы за демократию в Грузии отзыву закона об иноагентах (а торжествовать пока и вправду рано: на улицы теперь вышли сторонники документа), как тбилисская гамарджвеба-перемога сменилась брюссельской зрадой. Как пишет издание Politico, в ЕС работают над своим законом об иноагентах.По информации СМИ, документ перекликается с аналогичным актом в США. Да-да, точь-в-точь, как и вторая — более суровая — версия грузинского законопроекта, до рассмотрения которой дело даже не дошло: толпы "свободолюбивых" митингующих вышли на проспект Руставели после принятия первого варианта, относительно травоядного.О планах закрутить гайки Урсула фон дер Ляйен заговорила еще в сентябре прошлого года: она анонсировала принятие комплекса мер по "защите демократии", направленных на борьбу с иностранным влиянием. "Нам необходимо лучше защищать себя от вредоносного вмешательства. Поэтому мы представим пакт защиты демократии. Он должен пролить свет на скрытое иностранное влияние и теневое финансирование", — заявила глава Еврокомиссии.Что ж, как говорится, не перепутайте: закон об иноагентах в России или Грузии — угроза свободе, а в США и ЕС — ее защита. Да, немного попахивает разделением на страны первого и второго сорта — суверенные и не очень, — но что поделать. В цивилизованных садах Борреля так принято.К слову о Борреле: интересно, как глава европейской дипломатии прокомментирует эти новости? Вот его цитата о событиях прошлой недели: "Законопроект несовместим с ценностями и стандартами ЕС. Он противоречит заявленной Грузией цели вступления в Евросоюз". Видимо, брюссельским чиновникам стало жаль молодую постсоветскую демократию, которой до высоких стандартов предстоял слишком долгий путь, поэтому решили пойти навстречу.Еще одним стимулом для реализации инициативы фон дер Ляйен стал Катаргейт — коррупционный скандал в Европарламенте, в ходе которого нескольких депутатов обвинили в получении взяток от Дохи и попытках влияния на политику ЕС во время проведения чемпионата мира по футболу.Сам закон еще не принят, однако, как пишет Politico, неправительственные организации уже получили анкеты с просьбами указать источники финансирования. Эти опросники планируют использовать для доработки документа, но в самих НКО возмущены тем, что их рассматривают как угрозу демократии.И если отмести в сторону иронию в связи с этими новостями, то напрашиваются некоторые интересные предположения.Сперва может показаться, что европейские чиновники не очень хорошо соображают, раз не понимают всей курьезности ситуации. Они буквально выставляют идиотами тех, кто несколько дней назад митинговал против такого же документа в Грузии под знаменами евроинтеграции, называя его "российским законом". Но нет, как показывает практика, соображают они весьма неплохо. И все эти решения они принимают осознанно.Они прямо говорят: мы определяем, что для вас хорошо, а что плохо. Мы будем вам говорить, что делать. И нам плевать, что вы об этом думаете. Потому что вы нам нужны для того, чтобы обслуживать наши интересы. Чем вы ради этого будете жертвовать — дело десятое.А жертвовать придется многим. Западных хозяев тбилисской оппозиции не беспокоит, какой там закон хотят принять, — им нужен второй фронт против России. Им нужно, чтобы на проспекте Руставели скандировали: "Сухуми!" Им нужна война. И то, что вместо "Грузинской мечты" ярые приверженцы получат грузинскую трагедию, нисколько их не заботит.Но понять это протестующие не могут, несмотря на очевидный пример перед глазами.
https://radiosputnik.ria.ru/20230314/gruziya-1857790341.html
https://ria.ru/20230308/borrel-1856550395.html
https://ria.ru/20230313/abkhaziya-1857604328.html
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Давид Нармания
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Давид Нармания
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аналитика, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, европарламент, грузия, сша, россия
Аналитика, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Европарламент, Грузия, США, Россия

Что дозволено Брюсселю, то не дозволено Тбилиси

© Sputnik /  | Перейти в медиабанкБеспорядки у парламента в Тбилиси
Беспорядки у парламента в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
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Давид Нармания
Давид Нармания
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Не успели порадоваться борцы за демократию в Грузии отзыву закона об иноагентах (а торжествовать пока и вправду рано: на улицы теперь вышли сторонники документа), как тбилисская гамарджвеба-перемога сменилась брюссельской зрадой. Как пишет издание Politico, в ЕС работают над своим законом об иноагентах.
По информации СМИ, документ перекликается с аналогичным актом в США. Да-да, точь-в-точь, как и вторая — более суровая — версия грузинского законопроекта, до рассмотрения которой дело даже не дошло: толпы "свободолюбивых" митингующих вышли на проспект Руставели после принятия первого варианта, относительно травоядного.
Протестующий возле здания парламента Грузии в Тбилиси, 9 марта 2023 года - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Протестующие у парламента Грузии сожгли флаг ЕС
Вчера, 14:41
О планах закрутить гайки Урсула фон дер Ляйен заговорила еще в сентябре прошлого года: она анонсировала принятие комплекса мер по "защите демократии", направленных на борьбу с иностранным влиянием. "Нам необходимо лучше защищать себя от вредоносного вмешательства. Поэтому мы представим пакт защиты демократии. Он должен пролить свет на скрытое иностранное влияние и теневое финансирование", — заявила глава Еврокомиссии.
Что ж, как говорится, не перепутайте: закон об иноагентах в России или Грузии — угроза свободе, а в США и ЕС — ее защита. Да, немного попахивает разделением на страны первого и второго сорта — суверенные и не очень, — но что поделать. В цивилизованных садах Борреля так принято.
К слову о Борреле: интересно, как глава европейской дипломатии прокомментирует эти новости? Вот его цитата о событиях прошлой недели: "Законопроект несовместим с ценностями и стандартами ЕС. Он противоречит заявленной Грузией цели вступления в Евросоюз". Видимо, брюссельским чиновникам стало жаль молодую постсоветскую демократию, которой до высоких стандартов предстоял слишком долгий путь, поэтому решили пойти навстречу.
Участники акции протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
В МИД прокомментировали слова Борреля о законе об иноагентах в Грузии
8 марта, 10:42
Еще одним стимулом для реализации инициативы фон дер Ляйен стал Катаргейт — коррупционный скандал в Европарламенте, в ходе которого нескольких депутатов обвинили в получении взяток от Дохи и попытках влияния на политику ЕС во время проведения чемпионата мира по футболу.
Сам закон еще не принят, однако, как пишет Politico, неправительственные организации уже получили анкеты с просьбами указать источники финансирования. Эти опросники планируют использовать для доработки документа, но в самих НКО возмущены тем, что их рассматривают как угрозу демократии.
И если отмести в сторону иронию в связи с этими новостями, то напрашиваются некоторые интересные предположения.
Сперва может показаться, что европейские чиновники не очень хорошо соображают, раз не понимают всей курьезности ситуации. Они буквально выставляют идиотами тех, кто несколько дней назад митинговал против такого же документа в Грузии под знаменами евроинтеграции, называя его "российским законом". Но нет, как показывает практика, соображают они весьма неплохо. И все эти решения они принимают осознанно.
Они прямо говорят: мы определяем, что для вас хорошо, а что плохо. Мы будем вам говорить, что делать. И нам плевать, что вы об этом думаете. Потому что вы нам нужны для того, чтобы обслуживать наши интересы. Чем вы ради этого будете жертвовать — дело десятое.
Служащие военной базы в городе Гудаута Республики Абхазия во время тактических учений - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
Абхазия проводит приближенные к боевым учения в районе на границе с Грузией
13 марта, 17:39
А жертвовать придется многим. Западных хозяев тбилисской оппозиции не беспокоит, какой там закон хотят принять, — им нужен второй фронт против России. Им нужно, чтобы на проспекте Руставели скандировали: "Сухуми!" Им нужна война. И то, что вместо "Грузинской мечты" ярые приверженцы получат грузинскую трагедию, нисколько их не заботит.
Но понять это протестующие не могут, несмотря на очевидный пример перед глазами.
 
АналитикаУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссияЕвропарламентГрузияСШАРоссия
 
 
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