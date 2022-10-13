https://ria.ru/20221013/evropa-1823673165.html

Боррель сравнил окружающий Европу мир с джунглями

Боррель сравнил окружающий Европу мир с джунглями - РИА Новости, 13.10.2022

Боррель сравнил окружающий Европу мир с джунглями

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что "привилегированная" Европа – это "сад", а окружающий ее мир – "джунгли", способные вторгнуться в хорошо... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T12:46

2022-10-13T12:46

2022-10-13T12:46

в мире

жозеп боррель

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что "привилегированная" Европа – это "сад", а окружающий ее мир – "джунгли", способные вторгнуться в хорошо отлаженный европейский механизм.Глава евродипломатии в четверг выступил в бельгийском Брюгге на открытии Европейской дипломатической академии, где будут проходить дальнейшее профессиональное обучение молодые дипломаты из стран ЕС."Европа – это сад, мы создали этот сад… Все (здесь – ред.) работает, это лучшая комбинация политической свободы, экономической перспективы и социальной сплоченности… Остальной мир – это не совсем сад. Большая часть остального мира – это джунгли. А джунгли могут вторгнуться в сад", - заявил Боррель. По его словам, в Европе должны внимательно относиться к такой ситуации и "беречь свой сад". Боррель подчеркнул, что возводить стены вокруг Европы не будет правильным решением, "нужно, чтобы сад вышел в джунгли"."Мы должны гораздо больше быть вовлеченными в ситуацию в остальном мире. Мы привилегированные люди, мы создали комбинацию этих трех вещей (политическую свободу, экономическую перспективу и социальную сплоченность), но мы не можем претендовать на выживание в качестве исключения", - считает Боррель. Он выразил уверенность, что Европа должна поделиться своими достижениями с остальным миром. Боррель задал вопрос о том, транслируется ли его выступление, и, получив утвердительный ответ, призвал собравшихся "оставаться в саду", но быть осторожнее и принимать во внимание, что "джунгли нас слушают", в связи с чем вызвал в зале нервный смех.Глава дипломатии ЕС также предложил молодым европейским дипломатам в их будущей работе "не говорить всю правду". "Как дипломаты, вы официально должны говорить правду, вы не можете лгать, должны говорить только правду, но не всю правду", - дал он свою рекомендацию.

https://ria.ru/20220308/lozh-1777072227.html

https://ria.ru/20220423/interesy-1785075673.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, жозеп боррель, евросоюз