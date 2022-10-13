https://ria.ru/20221013/evropa-1823673165.html
Боррель сравнил окружающий Европу мир с джунглями
Боррель сравнил окружающий Европу мир с джунглями - РИА Новости, 13.10.2022
Боррель сравнил окружающий Европу мир с джунглями
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что "привилегированная" Европа – это "сад", а окружающий ее мир – "джунгли", способные вторгнуться в хорошо... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T12:46
2022-10-13T12:46
2022-10-13T12:46
в мире
жозеп боррель
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что "привилегированная" Европа – это "сад", а окружающий ее мир – "джунгли", способные вторгнуться в хорошо отлаженный европейский механизм.Глава евродипломатии в четверг выступил в бельгийском Брюгге на открытии Европейской дипломатической академии, где будут проходить дальнейшее профессиональное обучение молодые дипломаты из стран ЕС."Европа – это сад, мы создали этот сад… Все (здесь – ред.) работает, это лучшая комбинация политической свободы, экономической перспективы и социальной сплоченности… Остальной мир – это не совсем сад. Большая часть остального мира – это джунгли. А джунгли могут вторгнуться в сад", - заявил Боррель. По его словам, в Европе должны внимательно относиться к такой ситуации и "беречь свой сад". Боррель подчеркнул, что возводить стены вокруг Европы не будет правильным решением, "нужно, чтобы сад вышел в джунгли"."Мы должны гораздо больше быть вовлеченными в ситуацию в остальном мире. Мы привилегированные люди, мы создали комбинацию этих трех вещей (политическую свободу, экономическую перспективу и социальную сплоченность), но мы не можем претендовать на выживание в качестве исключения", - считает Боррель. Он выразил уверенность, что Европа должна поделиться своими достижениями с остальным миром. Боррель задал вопрос о том, транслируется ли его выступление, и, получив утвердительный ответ, призвал собравшихся "оставаться в саду", но быть осторожнее и принимать во внимание, что "джунгли нас слушают", в связи с чем вызвал в зале нервный смех.Глава дипломатии ЕС также предложил молодым европейским дипломатам в их будущей работе "не говорить всю правду". "Как дипломаты, вы официально должны говорить правду, вы не можете лгать, должны говорить только правду, но не всю правду", - дал он свою рекомендацию.
https://ria.ru/20220308/lozh-1777072227.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, жозеп боррель, евросоюз
В мире, Жозеп Боррель, Евросоюз
Боррель сравнил окружающий Европу мир с джунглями
Боррель сравнил "привилегированную" Европу с садом, а окружающий ее мир — с джунглями
БРЮССЕЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что "привилегированная" Европа – это "сад", а окружающий ее мир – "джунгли", способные вторгнуться в хорошо отлаженный европейский механизм.
Глава евродипломатии в четверг выступил в бельгийском Брюгге
на открытии Европейской дипломатической академии, где будут проходить дальнейшее профессиональное обучение молодые дипломаты из стран ЕС.
"Европа – это сад, мы создали этот сад… Все (здесь – ред.) работает, это лучшая комбинация политической свободы, экономической перспективы и социальной сплоченности… Остальной мир – это не совсем сад. Большая часть остального мира – это джунгли. А джунгли могут вторгнуться в сад", - заявил Боррель. По его словам, в Европе должны внимательно относиться к такой ситуации и "беречь свой сад". Боррель подчеркнул, что возводить стены вокруг Европы не будет правильным решением, "нужно, чтобы сад вышел в джунгли".
"Мы должны гораздо больше быть вовлеченными в ситуацию в остальном мире. Мы привилегированные люди, мы создали комбинацию этих трех вещей (политическую свободу, экономическую перспективу и социальную сплоченность), но мы не можем претендовать на выживание в качестве исключения", - считает Боррель. Он выразил уверенность, что Европа должна поделиться своими достижениями с остальным миром. Боррель задал вопрос о том, транслируется ли его выступление, и, получив утвердительный ответ, призвал собравшихся "оставаться в саду", но быть осторожнее и принимать во внимание, что "джунгли нас слушают", в связи с чем вызвал в зале нервный смех.
Глава дипломатии ЕС также предложил молодым европейским дипломатам в их будущей работе "не говорить всю правду". "Как дипломаты, вы официально должны говорить правду, вы не можете лгать, должны говорить только правду, но не всю правду", - дал он свою рекомендацию.