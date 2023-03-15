КМСП: объем господдержки сферы ИТ вырос втрое до 12 млрд рублей в 2022 году
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Малые и средние предприятия, занимающиеся деятельностью в сфере информационных технологий и производства программного обеспечения, по итогам 2022 года привлекли 12 миллиардов рублей с использованием механизма гарантий и поручительств Национальной гарантийной системы (НГС), сообщает пресс-служба Корпорации МСП, выступающей основным участником и оператором НГС.
Таким образом, по сравнению с 2021 годом, объем такой поддержки увеличился почти в три раза. Одновременно существенно выросло и число выданных кредитов - с менее 200 в 2021 году до 875 в 2022 году.
"Одно из стратегических направлений работы Корпорации МСП — переход от объемов поддержки к росту числа ее получателей. Достичь кратного прироста количества выданных кредитов по итогам 2022 года удалось в том числе благодаря совершенствованию гарантийного механизма. Также весь прошлый год мы активно занимались расширением возможностей механизма "зонтичных" поручительств, которые мы предоставляем предпринимателям при отсутствии или нехватке залогового имущества. Параллельно совместно с Минэкономразвития был изменен подход к требованиям по работе региональных гарантийных организаций (РГО)", — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводит пресс-служба.
В число регионов-лидеров по объемам финансовой поддержки малого и среднего IT-бизнеса, помимо Москвы (6,2 миллиарда рублей) и Санкт-Петербурга (1 миллиард рублей), вошел Татарстан (980 миллионов рублей), Пермский край (530 миллионов рублей) и Орловская область (350 миллионов рублей). Нулевые показатели поддержки были зафиксированы в Камчатском крае, Новгородской области, Забайкальском крае, Чукотском автономном округе, Республике Ингушетия, Карачаево-Черкесской Республике, а также Амурской, Курской и Липецкой областях.
НГС помогает предпринимателям получать банковское финансирование при помощи гарантий и поручительств, если нет залога или его недостаточно. За ними можно обратиться в банки-участники механизма "зонтичных" поручительств Корпорации МСП и региональные гарантийные организации. Работа НГС ведется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" под кураторством первого вице-премьера Андрея Белоусова.