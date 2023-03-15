https://ria.ru/20230315/gosduma-1857925815.html

В Госдуме назвали цели присутствия американских беспилотников в Черном море

В Госдуме назвали цели присутствия американских беспилотников в Черном море - РИА Новости, 15.03.2023

В Госдуме назвали цели присутствия американских беспилотников в Черном море

Американские беспилотники барражируют в Черном море для сбора данных о местах расположения военных объектов и систем противовоздушной обороны на территории... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T07:23

2023-03-15T07:23

2023-03-15T09:53

госдума рф

михаил шеремет

черное море

россия

инцидент с американским беспилотником над черным морем

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Американские беспилотники барражируют в Черном море для сбора данных о местах расположения военных объектов и систем противовоздушной обороны на территории Крыма, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Минобороны России сообщило, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным министерства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в МО РФ. "Это не первый и, по всей видимости, не последний случай присутствия американских беспилотников в Черном море в непосредственной близости от берегов Крыма. Их цель – собирать разведданные для вскрытия мест расположения военных объектов и систем противовоздушной обороны на полуострове", - сказал Шеремет. По его словам, затем все полученные данные передаются украинской стороне, которая в свою очередь использует их при атаках на полуостров ударными беспилотниками. "США не делают выводов из истории и продолжают нагнетать ситуацию у границ России", - подчеркнул депутат.

https://ria.ru/20230315/antonov-1857920898.html

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черное море

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госдума рф, михаил шеремет, черное море, россия, инцидент с американским беспилотником над черным морем