https://ria.ru/20230315/genprokuror-1858032824.html
Путин обсудит с Красновым итоги 2022 года и ориентиры на 2023
Путин обсудит с Красновым итоги 2022 года и ориентиры на 2023 - РИА Новости, 15.03.2023
Путин обсудит с Красновым итоги 2022 года и ориентиры на 2023
Президент России Владимир Путин обсудит с генеральным прокурором России Игорем Красновым итоги 2022 года и ориентиры на 2023 год с учетом направлений,... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T14:16
2023-03-15T14:16
2023-03-15T14:16
игорь краснов
россия
владимир путин
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудит с генеральным прокурором России Игорем Красновым итоги 2022 года и ориентиры на 2023 год с учетом направлений, озвученных главой государства в ходе послания Федеральному собранию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Напряженный рабочий день у президента, совсем скоро он направится в генеральную прокуратуру России, где примет участие в расширенном заседании Коллегии. Будет два выступления в этой президентской части, это выступление Путина и доклад генпрокурора Игоря Краснова. Ну, понятно, что главная тема - это подведение итогов 2022 года и постановка задач и ориентиров для работы в текущем году и последующий период, в том числе, с учетом тех направлений, которые были начертаны в ходе послания президента Федеральному собранию", - сказал Песков журналистам. Расширенное заседание коллегии Генпрокуратуры пройдет в среду 15 марта. Ранее сообщалось, что на ней определят задачи по укреплению законности и правопорядка на 2023 год. По информации портала правовой статистики Генпрокуратуры, в 2022 году в России было зарегистрировано более 1,9 миллиона преступлений, что на 1,88% ниже уровня 2021 года.
https://ria.ru/20230131/distsiplina-1848674195.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь краснов, россия, владимир путин, генеральная прокуратура рф
Игорь Краснов, Россия, Владимир Путин, Генеральная прокуратура РФ
Путин обсудит с Красновым итоги 2022 года и ориентиры на 2023
Путин обсудит с генеральным прокурором Красновым итоги 2022 года и ориентиры на 2023
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудит с генеральным прокурором России Игорем Красновым итоги 2022 года и ориентиры на 2023 год с учетом направлений, озвученных главой государства в ходе послания Федеральному собранию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Напряженный рабочий день у президента, совсем скоро он направится в генеральную прокуратуру России, где примет участие в расширенном заседании Коллегии. Будет два выступления в этой президентской части, это выступление Путина и доклад генпрокурора Игоря Краснова. Ну, понятно, что главная тема - это подведение итогов 2022 года и постановка задач и ориентиров для работы в текущем году и последующий период, в том числе, с учетом тех направлений, которые были начертаны в ходе послания президента Федеральному собранию", - сказал Песков журналистам.
Расширенное заседание коллегии Генпрокуратуры
пройдет в среду 15 марта. Ранее сообщалось, что на ней определят задачи по укреплению законности и правопорядка на 2023 год.
По информации портала правовой статистики Генпрокуратуры, в 2022 году в России было зарегистрировано более 1,9 миллиона преступлений, что на 1,88% ниже уровня 2021 года.
Путин выделил особую миссию для Генпрокуратуры