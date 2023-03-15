https://ria.ru/20230315/genprokuror-1858032824.html

Путин обсудит с Красновым итоги 2022 года и ориентиры на 2023

Путин обсудит с Красновым итоги 2022 года и ориентиры на 2023 - РИА Новости, 15.03.2023

Путин обсудит с Красновым итоги 2022 года и ориентиры на 2023

Президент России Владимир Путин обсудит с генеральным прокурором России Игорем Красновым итоги 2022 года и ориентиры на 2023 год с учетом направлений,... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T14:16

2023-03-15T14:16

2023-03-15T14:16

игорь краснов

россия

владимир путин

генеральная прокуратура рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848675731_0:390:2946:2047_1920x0_80_0_0_79d61b2e1ac6b2d37918b9ee6ef76706.jpg

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудит с генеральным прокурором России Игорем Красновым итоги 2022 года и ориентиры на 2023 год с учетом направлений, озвученных главой государства в ходе послания Федеральному собранию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Напряженный рабочий день у президента, совсем скоро он направится в генеральную прокуратуру России, где примет участие в расширенном заседании Коллегии. Будет два выступления в этой президентской части, это выступление Путина и доклад генпрокурора Игоря Краснова. Ну, понятно, что главная тема - это подведение итогов 2022 года и постановка задач и ориентиров для работы в текущем году и последующий период, в том числе, с учетом тех направлений, которые были начертаны в ходе послания президента Федеральному собранию", - сказал Песков журналистам. Расширенное заседание коллегии Генпрокуратуры пройдет в среду 15 марта. Ранее сообщалось, что на ней определят задачи по укреплению законности и правопорядка на 2023 год. По информации портала правовой статистики Генпрокуратуры, в 2022 году в России было зарегистрировано более 1,9 миллиона преступлений, что на 1,88% ниже уровня 2021 года.

https://ria.ru/20230131/distsiplina-1848674195.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

игорь краснов, россия, владимир путин, генеральная прокуратура рф