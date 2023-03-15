https://ria.ru/20230315/genprokuratura-1858059272.html
Путин призвал ГП следить за законностью дел по экономическим составам
Путин призвал ГП следить за законностью дел по экономическим составам - РИА Новости, 15.03.2023
Путин призвал ГП следить за законностью дел по экономическим составам
Прокуратура должна строго следить за законностью возбуждаемых уголовных дел по "экономическим составам" и соблюдением сроков расследования, а также проявлять... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T15:29
2023-03-15T15:29
2023-03-15T15:29
россия
владимир путин
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Прокуратура должна строго следить за законностью возбуждаемых уголовных дел по "экономическим составам" и соблюдением сроков расследования, а также проявлять принципиальность при избрании мер пресечения, заявил президент РФ Владимир Путин. Выступая на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, Путин напомнил, что в послании Федеральному Собранию была поставлена задача вернуться к пересмотру ряда норм уголовного законодательства в части так называемых экономических составов. "Рассчитываю здесь на содержательную работу и предложения со стороны Генеральной прокуратуры. При этом важно строго следить за законностью возбуждаемых уголовных дел, а также за соблюдением разумных сроков расследования, проявлять принципиальность при избрании мер пресечения", - сказал глава государства. Он добавил, что это прямая обязанность прокуратуры на начальных стадиях уголовного судопроизводства.
https://ria.ru/20230315/reviziya-1858050825.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, генеральная прокуратура рф
Россия, Владимир Путин, Генеральная прокуратура РФ
Путин призвал ГП следить за законностью дел по экономическим составам
Путин призвал Генпрокуратуру следить за законностью дел по экономическим составам
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Прокуратура должна строго следить за законностью возбуждаемых уголовных дел по "экономическим составам" и соблюдением сроков расследования, а также проявлять принципиальность при избрании мер пресечения, заявил президент РФ Владимир Путин.
Выступая на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры
, Путин напомнил, что в послании Федеральному Собранию была поставлена задача вернуться к пересмотру ряда норм уголовного законодательства в части так называемых экономических составов.
"Рассчитываю здесь на содержательную работу и предложения со стороны Генеральной прокуратуры. При этом важно строго следить за законностью возбуждаемых уголовных дел, а также за соблюдением разумных сроков расследования, проявлять принципиальность при избрании мер пресечения", - сказал глава государства.
Он добавил, что это прямая обязанность прокуратуры на начальных стадиях уголовного судопроизводства.
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