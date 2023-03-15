https://ria.ru/20230315/genprokuratura-1858059272.html

Путин призвал ГП следить за законностью дел по экономическим составам

Путин призвал ГП следить за законностью дел по экономическим составам - РИА Новости, 15.03.2023

Путин призвал ГП следить за законностью дел по экономическим составам

Прокуратура должна строго следить за законностью возбуждаемых уголовных дел по "экономическим составам" и соблюдением сроков расследования, а также проявлять... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T15:29

2023-03-15T15:29

2023-03-15T15:29

россия

владимир путин

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Прокуратура должна строго следить за законностью возбуждаемых уголовных дел по "экономическим составам" и соблюдением сроков расследования, а также проявлять принципиальность при избрании мер пресечения, заявил президент РФ Владимир Путин. Выступая на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, Путин напомнил, что в послании Федеральному Собранию была поставлена задача вернуться к пересмотру ряда норм уголовного законодательства в части так называемых экономических составов. "Рассчитываю здесь на содержательную работу и предложения со стороны Генеральной прокуратуры. При этом важно строго следить за законностью возбуждаемых уголовных дел, а также за соблюдением разумных сроков расследования, проявлять принципиальность при избрании мер пресечения", - сказал глава государства. Он добавил, что это прямая обязанность прокуратуры на начальных стадиях уголовного судопроизводства.

https://ria.ru/20230315/reviziya-1858050825.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, владимир путин, генеральная прокуратура рф