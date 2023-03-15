По тормозам! Лучшие фото Sony World Photography Awards 2023

"Жми на тормоза"! В номинации "Движение" победил Чжоу Чжэньхуан (Zhenhuan Zhou) из Китая. Скорость, риск и девушки-ковбои — секрет успеха гонок на бочонках. Нужно провести лошадь по заданному маршруту вокруг бочек. Выигрывает тот, кто сделает это быстрее.
"Жми на тормоза"! В номинации "Движение" победил Чжоу Чжэньхуан (Zhenhuan Zhou) из Китая. Скорость, риск и девушки-ковбои — секрет успеха гонок на бочонках. Нужно провести лошадь по заданному маршруту вокруг бочек. Выигрывает тот, кто сделает это быстрее.
"Пандора" бразильца Марсио Эстевеса Кабрала (Marcio Esteves Cabral) вошла в шорт-лист в номинации "Природа и дикий мир". Фотограф очень любит редкое растение паепалантус и пользуется всякой возможностью его заснять. Похожее на фейерверк под аркой Млечного Пути цветущее поле он запечатлел в высокогорном заповеднике Шапада-дус-Веадейрус.
"Пандора" бразильца Марсио Эстевеса Кабрала (Marcio Esteves Cabral) вошла в шорт-лист в номинации "Природа и дикий мир". Фотограф очень любит редкое растение паепалантус и пользуется всякой возможностью его заснять. Похожее на фейерверк под аркой Млечного Пути цветущее поле он запечатлел в высокогорном заповеднике Шапада-дус-Веадейрус.
Фотограф Николя Биго (Nicolas Bigot) из Франции задался вопросом, как может машина интерпретировать духовность и медитацию. Результат попал в шорт-лист конкурса Sony в номинации "Креатив".
Фотограф Николя Биго (Nicolas Bigot) из Франции задался вопросом, как может машина интерпретировать духовность и медитацию. Результат попал в шорт-лист конкурса Sony в номинации "Креатив".
Награду за лучший пейзаж увез в Грецию Гиоргос Русопулос (Giorgos Rousopoulos).
Награду за лучший пейзаж увез в Грецию Гиоргос Русопулос (Giorgos Rousopoulos).
"Покрывало". Кадр Зейнепа Демирхана (Zeynep Demirhan), сделанный в Каппадокии, попал шорт-лист в номинации "Натюрморт".
"Покрывало". Кадр Зейнепа Демирхана (Zeynep Demirhan), сделанный в Каппадокии, попал шорт-лист в номинации "Натюрморт".
Иранский фотограф Ата Ранджбар Зейданлоо (Ata Ranjbar Zeydanloo) стал свидетелем настоящей погони на страусиной ферме. Отчет о проделанной работе оказался в шорт-листе в номинации "Движение".
Иранский фотограф Ата Ранджбар Зейданлоо (Ata Ranjbar Zeydanloo) стал свидетелем настоящей погони на страусиной ферме. Отчет о проделанной работе оказался в шорт-листе в номинации "Движение".
Победу в номинации "Архитектура" праздновал британский фотограф Марк Бенам (Mark Benham). Группа зданий в порту Бреста на западе Франции, сфотографированная издалека, кажется монтажной композицией. Чтобы усилить эффект, автор "перекрасил" небо.
Победу в номинации "Архитектура" праздновал британский фотограф Марк Бенам (Mark Benham). Группа зданий в порту Бреста на западе Франции, сфотографированная издалека, кажется монтажной композицией. Чтобы усилить эффект, автор "перекрасил" небо.
Фото Анкура Тамбде (Ankur Tambde) с фестиваля в Мумбаи, посвященного индийскому богу Ганеше, отобрали в шорт-лист в номинации "Путешествие".
Фото Анкура Тамбде (Ankur Tambde) с фестиваля в Мумбаи, посвященного индийскому богу Ганеше, отобрали в шорт-лист в номинации "Путешествие".
В номинации "Стиль жизни" победило "Детство" Азима Хана Ронни (Azim Khan Ronnie) из Бангладеш. На этой тележке рабочие завода по переработке риса перевозят крупу, а когда дела закончены, ребятня использует повозку для игр.
В номинации "Стиль жизни" победило "Детство" Азима Хана Ронни (Azim Khan Ronnie) из Бангладеш. На этой тележке рабочие завода по переработке риса перевозят крупу, а когда дела закончены, ребятня использует повозку для игр.
"Могучей паре" не было равных в номинации "Природа и дикий мир". Автор фото — Динора Грауэ Обскура (Dinorah Graue Obscura) из Мексики.
"Могучей паре" не было равных в номинации "Природа и дикий мир". Автор фото — Динора Грауэ Обскура (Dinorah Graue Obscura) из Мексики.
"Моя прелесть". Креветка-богомол защищает свое сокровище — тысячи яиц. Фото Андреа Митчелутти (Andrea Michelutti) отобрали в шорт-лист в номинации "Природа и дикий мир".
"Моя прелесть". Креветка-богомол защищает свое сокровище — тысячи яиц. Фото Андреа Митчелутти (Andrea Michelutti) отобрали в шорт-лист в номинации "Природа и дикий мир".
"Сад бога". Такахиро Гамоу (Takahiro Gamou) представил на конкурс классический кадр на фоне горы Фудзи после снегопада. Работа вошла в шорт-лист в номинации "Путешествие".
"Сад бога". Такахиро Гамоу (Takahiro Gamou) представил на конкурс классический кадр на фоне горы Фудзи после снегопада. Работа вошла в шорт-лист в номинации "Путешествие".
Думаете, это цветы из сада? Присмотритесь получше. "Переработанное" Мике Дугласа (Mieke Douglas) из Нидерландов назвали лучшим натюрмортом конкурса.
Думаете, это цветы из сада? Присмотритесь получше. "Переработанное" Мике Дугласа (Mieke Douglas) из Нидерландов назвали лучшим натюрмортом конкурса.
"Наблюдатель-кочевник". Работа филиппинского фотографа Донелла Гумирана (Donell Gumiran) попала в шорт-лист в номинации "Портретная живопись".
"Наблюдатель-кочевник". Работа филиппинского фотографа Донелла Гумирана (Donell Gumiran) попала в шорт-лист в номинации "Портретная живопись".
"Это мужской хадж". Работа Мохамада Али Хариси (Mohamad Ali Harisi) из Ливана — в шорт-листе в номинации "Стиль жизни".
"Это мужской хадж". Работа Мохамада Али Хариси (Mohamad Ali Harisi) из Ливана — в шорт-листе в номинации "Стиль жизни".
"Йога на побережье" обеспечила Цзоцзянь Вану (Zuojian Wang) попадание в шорт-лист в номинации "Стиль жизни".
"Йога на побережье" обеспечила Цзоцзянь Вану (Zuojian Wang) попадание в шорт-лист в номинации "Стиль жизни".
"Измученным" Андреаса Миконаушке (Andreas Mikonauschke) из Германии досталась победа в номинации "Стрит". Кадр сделан на Страстной неделе в Андалусии во время традиционных пасхальных шествий, центральным элементом которых являются переносимые вручную масштабные скульптурные композиции на библейские сюжеты.
"Измученным" Андреаса Миконаушке (Andreas Mikonauschke) из Германии досталась победа в номинации "Стрит". Кадр сделан на Страстной неделе в Андалусии во время традиционных пасхальных шествий, центральным элементом которых являются переносимые вручную масштабные скульптурные композиции на библейские сюжеты.
"Чарли" — победитель в номинации "Портретная живопись". В период пандемии COVID-19 закрылись многие заведения. Герой снимка британца Сухия Халлайта (Sukhy Hullait) стал одним из тех, кто помог превратить заброшенную автостоянку паба в скейт-парк.
"Чарли" — победитель в номинации "Портретная живопись". В период пандемии COVID-19 закрылись многие заведения. Герой снимка британца Сухия Халлайта (Sukhy Hullait) стал одним из тех, кто помог превратить заброшенную автостоянку паба в скейт-парк.
"Призраки", увиденные британцем Максом Вер-Ходжем (Max Vere-Hodge) в Южном Судане, победили в номинации "Путешествие".
"Призраки", увиденные британцем Максом Вер-Ходжем (Max Vere-Hodge) в Южном Судане, победили в номинации "Путешествие".