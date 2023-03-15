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По тормозам! Лучшие фото Sony World Photography Awards 2023 - РИА Новости, 15.03.2023
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18:31 15.03.2023 (обновлено: 19:15 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/fotokonkurs-1857991980.html
По тормозам! Лучшие фото Sony World Photography Awards 2023
По тормозам! Лучшие фото Sony World Photography Awards 2023 - РИА Новости, 15.03.2023
По тормозам! Лучшие фото Sony World Photography Awards 2023
Организаторы конкурса Sony World Photography Awards 2023 объявили имена победителей в Открытом смотре. Впечатляющие работы лауреатов — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T18:31
2023-03-15T19:15
фото
sony world photography awards
фотография
впечатления - туризм
фото - туризм
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Организаторы конкурса Sony World Photography Awards 2023 объявили имена победителей в Открытом смотре. Впечатляющие работы лауреатов — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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По тормозам! Лучшие фото Sony World Photography Awards 2023

Читать ria.ru в
Организаторы конкурса Sony World Photography Awards 2023 объявили имена победителей в Открытом смотре. Впечатляющие работы лауреатов — в фотоленте Ria.ru.
© Фото : Zhenhuan Zhou/2023 Sony World Photography Awards

"Жми на тормоза"! В номинации "Движение" победил Чжоу Чжэньхуан (Zhenhuan Zhou) из Китая. Скорость, риск и девушки-ковбои — секрет успеха гонок на бочонках. Нужно провести лошадь по заданному маршруту вокруг бочек. Выигрывает тот, кто сделает это быстрее.

Работа фотографа Zhenhuan Zhou из материкового Китая Slam on the Brakes, победившая в открытой номинации Motion конкурса Sony World Photography Awards 2023

"Жми на тормоза"! В номинации "Движение" победил Чжоу Чжэньхуан (Zhenhuan Zhou) из Китая. Скорость, риск и девушки-ковбои — секрет успеха гонок на бочонках. Нужно провести лошадь по заданному маршруту вокруг бочек. Выигрывает тот, кто сделает это быстрее.

© Фото : Zhenhuan Zhou/2023 Sony World Photography Awards
1 из 19
© Фото : Marcio Esteves Cabral/2023 Sony World Photography Awards

"Пандора" бразильца Марсио Эстевеса Кабрала (Marcio Esteves Cabral) вошла в шорт-лист в номинации "Природа и дикий мир". Фотограф очень любит редкое растение паепалантус и пользуется всякой возможностью его заснять. Похожее на фейерверк под аркой Млечного Пути цветущее поле он запечатлел в высокогорном заповеднике Шапада-дус-Веадейрус.

Работа фотографа Marcio Esteves Cabral из Бразилии Pandora, вошедшая в шорт-лист в открытой номинации Natural World & Wildlife конкурса Sony World Photography Awards 2023

"Пандора" бразильца Марсио Эстевеса Кабрала (Marcio Esteves Cabral) вошла в шорт-лист в номинации "Природа и дикий мир". Фотограф очень любит редкое растение паепалантус и пользуется всякой возможностью его заснять. Похожее на фейерверк под аркой Млечного Пути цветущее поле он запечатлел в высокогорном заповеднике Шапада-дус-Веадейрус.

© Фото : Marcio Esteves Cabral/2023 Sony World Photography Awards
2 из 19
© Фото : Nicolas Bigot/2023 Sony World Photography Awards

Фотограф Николя Биго (Nicolas Bigot) из Франции задался вопросом, как может машина интерпретировать духовность и медитацию. Результат попал в шорт-лист конкурса Sony в номинации "Креатив".

Работа фотографа Nicolas Bigot из Франции Digital Spirituality - Flexibility, вошедшая в шорт-лист в открытой номинации Creative конкурса Sony World Photography Awards 2023

Фотограф Николя Биго (Nicolas Bigot) из Франции задался вопросом, как может машина интерпретировать духовность и медитацию. Результат попал в шорт-лист конкурса Sony в номинации "Креатив".

© Фото : Nicolas Bigot/2023 Sony World Photography Awards
3 из 19
© Фото : Giorgos Rousopoulos/2023 Sony World Photography Awards

Награду за лучший пейзаж увез в Грецию Гиоргос Русопулос (Giorgos Rousopoulos).

Работа фотографа Giorgos Rousopoulos из Греции Untitled, победившая в открытой номинации Landscape конкурса Sony World Photography Awards 2023

Награду за лучший пейзаж увез в Грецию Гиоргос Русопулос (Giorgos Rousopoulos).

© Фото : Giorgos Rousopoulos/2023 Sony World Photography Awards
4 из 19
© Фото : Zeynep Demirhan/2023 Sony World Photography Awards

"Покрывало". Кадр Зейнепа Демирхана (Zeynep Demirhan), сделанный в Каппадокии, попал шорт-лист в номинации "Натюрморт".

Работа фотографа Zeynep Demirhan из Турции The Cover, вошедшая в шорт-лист в открытой номинации Object конкурса Sony World Photography Awards 2023

"Покрывало". Кадр Зейнепа Демирхана (Zeynep Demirhan), сделанный в Каппадокии, попал шорт-лист в номинации "Натюрморт".

© Фото : Zeynep Demirhan/2023 Sony World Photography Awards
5 из 19
© Фото : Ata Ranjbar Zeydanloo/2023 Sony World Photography Awards

Иранский фотограф Ата Ранджбар Зейданлоо (Ata Ranjbar Zeydanloo) стал свидетелем настоящей погони на страусиной ферме. Отчет о проделанной работе оказался в шорт-листе в номинации "Движение".

Работа фотографа Ata Ranjbar Zeydanloo из Ирана Untitled, вошедшая в шорт-лист в открытой номинации Motion конкурса Sony World Photography Awards 2023

Иранский фотограф Ата Ранджбар Зейданлоо (Ata Ranjbar Zeydanloo) стал свидетелем настоящей погони на страусиной ферме. Отчет о проделанной работе оказался в шорт-листе в номинации "Движение".

© Фото : Ata Ranjbar Zeydanloo/2023 Sony World Photography Awards
6 из 19
© Фото : Mark Benham/2023 Sony World Photography Awards

Победу в номинации "Архитектура" праздновал британский фотограф Марк Бенам (Mark Benham). Группа зданий в порту Бреста на западе Франции, сфотографированная издалека, кажется монтажной композицией. Чтобы усилить эффект, автор "перекрасил" небо.

Работа фотографа Mark Benham из Великобритании The Silos, победившая в открытой номинации Architecture конкурса Sony World Photography Awards 2023

Победу в номинации "Архитектура" праздновал британский фотограф Марк Бенам (Mark Benham). Группа зданий в порту Бреста на западе Франции, сфотографированная издалека, кажется монтажной композицией. Чтобы усилить эффект, автор "перекрасил" небо.

© Фото : Mark Benham/2023 Sony World Photography Awards
7 из 19
© Фото : Ankur Tambde/2023 Sony World Photography Awards

Фото Анкура Тамбде (Ankur Tambde) с фестиваля в Мумбаи, посвященного индийскому богу Ганеше, отобрали в шорт-лист в номинации "Путешествие".

Работа фотографа Ankur Tambde из Индии Goad Ganpati, вошедшая в шорт-лист в открытой номинации Travel конкурса Sony World Photography Awards 2023

Фото Анкура Тамбде (Ankur Tambde) с фестиваля в Мумбаи, посвященного индийскому богу Ганеше, отобрали в шорт-лист в номинации "Путешествие".

© Фото : Ankur Tambde/2023 Sony World Photography Awards
8 из 19
© Фото : Azim Khan Ronnie/2023 Sony World Photography Awards

В номинации "Стиль жизни" победило "Детство" Азима Хана Ронни (Azim Khan Ronnie) из Бангладеш. На этой тележке рабочие завода по переработке риса перевозят крупу, а когда дела закончены, ребятня использует повозку для игр.

Работа фотографа Azim Khan Ronnie из Бангладеш Childhood, победившая в открытой номинации Lifestyle конкурса Sony World Photography Awards 2023

В номинации "Стиль жизни" победило "Детство" Азима Хана Ронни (Azim Khan Ronnie) из Бангладеш. На этой тележке рабочие завода по переработке риса перевозят крупу, а когда дела закончены, ребятня использует повозку для игр.

© Фото : Azim Khan Ronnie/2023 Sony World Photography Awards
9 из 19
© Фото : Dinorah Graue Obscura/2023 Sony World Photography Awards

"Могучей паре" не было равных в номинации "Природа и дикий мир". Автор фото — Динора Грауэ Обскура (Dinorah Graue Obscura) из Мексики.

Работа фотографа Dinorah Graue Obscura из Мексики Mighty Pair, победившая в открытой номинации Natural World & Wildlife конкурса Sony World Photography Awards 2023

"Могучей паре" не было равных в номинации "Природа и дикий мир". Автор фото — Динора Грауэ Обскура (Dinorah Graue Obscura) из Мексики.

© Фото : Dinorah Graue Obscura/2023 Sony World Photography Awards
10 из 19
© Фото : Andrea Michelutti/2023 Sony World Photography Awards

"Моя прелесть". Креветка-богомол защищает свое сокровище — тысячи яиц. Фото Андреа Митчелутти (Andrea Michelutti) отобрали в шорт-лист в номинации "Природа и дикий мир".

Работа фотографа Andrea Michelutti из Италии My precious, вошедшая в шорт-лист в открытой номинации Natural World & Wildlife конкурса Sony World Photography Awards 2023

"Моя прелесть". Креветка-богомол защищает свое сокровище — тысячи яиц. Фото Андреа Митчелутти (Andrea Michelutti) отобрали в шорт-лист в номинации "Природа и дикий мир".

© Фото : Andrea Michelutti/2023 Sony World Photography Awards
11 из 19
© Фото : Takahiro Gamou/2023 Sony World Photography Awards

"Сад бога". Такахиро Гамоу (Takahiro Gamou) представил на конкурс классический кадр на фоне горы Фудзи после снегопада. Работа вошла в шорт-лист в номинации "Путешествие".

Работа фотографа Takahiro Gamou из Японии God’s Garden, вошедшая в шорт-лист в открытой номинации Travel конкурса Sony World Photography Awards 2023

"Сад бога". Такахиро Гамоу (Takahiro Gamou) представил на конкурс классический кадр на фоне горы Фудзи после снегопада. Работа вошла в шорт-лист в номинации "Путешествие".

© Фото : Takahiro Gamou/2023 Sony World Photography Awards
12 из 19
© Фото : Mieke Douglas/2023 Sony World Photography Awards

Думаете, это цветы из сада? Присмотритесь получше. "Переработанное" Мике Дугласа (Mieke Douglas) из Нидерландов назвали лучшим натюрмортом конкурса.

Работа фотографа Mieke Douglas из Нидерландов Recycled, победившая в открытой номинации Object конкурса Sony World Photography Awards 2023

Думаете, это цветы из сада? Присмотритесь получше. "Переработанное" Мике Дугласа (Mieke Douglas) из Нидерландов назвали лучшим натюрмортом конкурса.

© Фото : Mieke Douglas/2023 Sony World Photography Awards
13 из 19
© Фото : Donell Gumiran/2023 Sony World Photography Awards

"Наблюдатель-кочевник". Работа филиппинского фотографа Донелла Гумирана (Donell Gumiran) попала в шорт-лист в номинации "Портретная живопись".

Работа фотографа Donell Gumiran из Филиппин Nomad Watcher, вошедшая в шорт-лист в открытой номинации Portraiture конкурса Sony World Photography Awards 2023

"Наблюдатель-кочевник". Работа филиппинского фотографа Донелла Гумирана (Donell Gumiran) попала в шорт-лист в номинации "Портретная живопись".

© Фото : Donell Gumiran/2023 Sony World Photography Awards
14 из 19
© Фото : Mohamad Ali Harisi/2023 Sony World Photography Awards

"Это мужской хадж". Работа Мохамада Али Хариси (Mohamad Ali Harisi) из Ливана — в шорт-листе в номинации "Стиль жизни".

Работа фотографа Mohamad Ali Harisi из Ливана It’s a Man’s Hajj, вошедшая в шорт-лист в открытой номинации Lifestyle конкурса Sony World Photography Awards 2023

"Это мужской хадж". Работа Мохамада Али Хариси (Mohamad Ali Harisi) из Ливана — в шорт-листе в номинации "Стиль жизни".

© Фото : Mohamad Ali Harisi/2023 Sony World Photography Awards
15 из 19
© Фото : Zuojian Wang/2023 Sony World Photography Awards

"Йога на побережье" обеспечила Цзоцзянь Вану (Zuojian Wang) попадание в шорт-лист в номинации "Стиль жизни".

Работа фотографа Zuojian Wang из материкового Китая Seaside Yoga, вошедшая в шорт-лист в открытой номинации Lifestyle конкурса Sony World Photography Awards 2023

"Йога на побережье" обеспечила Цзоцзянь Вану (Zuojian Wang) попадание в шорт-лист в номинации "Стиль жизни".

© Фото : Zuojian Wang/2023 Sony World Photography Awards
16 из 19
© Фото : Andreas Mikonauschke/2023 Sony World Photography Awards

"Измученным" Андреаса Миконаушке (Andreas Mikonauschke) из Германии досталась победа в номинации "Стрит". Кадр сделан на Страстной неделе в Андалусии во время традиционных пасхальных шествий, центральным элементом которых являются переносимые вручную масштабные скульптурные композиции на библейские сюжеты.

Работа фотографа Andreas Mikonauschke из Германии Exhausted, победившая в открытой номинации Street Photography конкурса Sony World Photography Awards 2023

"Измученным" Андреаса Миконаушке (Andreas Mikonauschke) из Германии досталась победа в номинации "Стрит". Кадр сделан на Страстной неделе в Андалусии во время традиционных пасхальных шествий, центральным элементом которых являются переносимые вручную масштабные скульптурные композиции на библейские сюжеты.

© Фото : Andreas Mikonauschke/2023 Sony World Photography Awards
17 из 19
© Фото : Sukhy Hullait/2023 Sony World Photography Awards

"Чарли" — победитель в номинации "Портретная живопись". В период пандемии COVID-19 закрылись многие заведения. Герой снимка британца Сухия Халлайта (Sukhy Hullait) стал одним из тех, кто помог превратить заброшенную автостоянку паба в скейт-парк.

Работа фотографа Sukhy Hullait из Великобритании Charlie, победившая в открытой номинации Portraiture конкурса Sony World Photography Awards 2023

"Чарли" — победитель в номинации "Портретная живопись". В период пандемии COVID-19 закрылись многие заведения. Герой снимка британца Сухия Халлайта (Sukhy Hullait) стал одним из тех, кто помог превратить заброшенную автостоянку паба в скейт-парк.

© Фото : Sukhy Hullait/2023 Sony World Photography Awards
18 из 19
© Фото : Max Vere-Hodge/2023 Sony World Photography Awards

"Призраки", увиденные британцем Максом Вер-Ходжем (Max Vere-Hodge) в Южном Судане, победили в номинации "Путешествие".

Работа фотографа Max Vere-Hodge из Великобритании Ghosts, победившая в открытой номинации Travel конкурса Sony World Photography Awards 2023

"Призраки", увиденные британцем Максом Вер-Ходжем (Max Vere-Hodge) в Южном Судане, победили в номинации "Путешествие".

© Фото : Max Vere-Hodge/2023 Sony World Photography Awards
19 из 19
 
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