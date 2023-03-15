https://ria.ru/20230315/feyki-1858121694.html

Суд рассмотрит протокол за неудаление фейков о ВС из "Википедии" 6 апреля

Суд рассмотрит протокол за неудаление фейков о ВС из "Википедии" 6 апреля - РИА Новости, 15.03.2023

Суд рассмотрит протокол за неудаление фейков о ВС из "Википедии" 6 апреля

Мировой суд Таганского района Москвы в среду зарегистрировал очередной протокол, составленный Роскомнадзором в отношении фонда Wikimedia за неудаление из... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T18:45

2023-03-15T18:45

2023-03-15T18:56

москва

wikipedia

россия

сша

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/140356/29/1403562968_0:117:2001:1242_1920x0_80_0_0_053cfc3c81f250af35e2c8991d55493d.jpg

МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Мировой суд Таганского района Москвы в среду зарегистрировал очередной протокол, составленный Роскомнадзором в отношении фонда Wikimedia за неудаление из "Википедии" недостоверной информации о российской армии в зоне спецоперации, рассмотрение назначено на 6 апреля, сообщили РИА Новости в 422-м мировом судебном участке.Ранее судья Таганского района Москвы 422-го мирового судебного участка Тимур Вахрамеев четыре раза назначал штрафы Wikimedia, общая сумма которых составила 9 миллионов рублей.При рассмотрении прошлых протоколов представитель компании Александр Ганзер неоднократно заявлял, что если правонарушение и было совершено, то протоколы должны быть составлены по месту нахождения компании, то есть в США.За данное правонарушение (часть 2 статьи 13.41 КоАП РФ) грозит штраф до четырех миллионов рублей.

https://ria.ru/20221220/vikipediya-1839972432.html

москва

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, wikipedia, россия, сша, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)