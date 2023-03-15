https://ria.ru/20230315/feyki-1858121694.html
Суд рассмотрит протокол за неудаление фейков о ВС из "Википедии" 6 апреля
Суд рассмотрит протокол за неудаление фейков о ВС из "Википедии" 6 апреля - РИА Новости, 15.03.2023
Суд рассмотрит протокол за неудаление фейков о ВС из "Википедии" 6 апреля
Мировой суд Таганского района Москвы в среду зарегистрировал очередной протокол, составленный Роскомнадзором в отношении фонда Wikimedia за неудаление из... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T18:45
2023-03-15T18:45
2023-03-15T18:56
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сша
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Мировой суд Таганского района Москвы в среду зарегистрировал очередной протокол, составленный Роскомнадзором в отношении фонда Wikimedia за неудаление из "Википедии" недостоверной информации о российской армии в зоне спецоперации, рассмотрение назначено на 6 апреля, сообщили РИА Новости в 422-м мировом судебном участке.Ранее судья Таганского района Москвы 422-го мирового судебного участка Тимур Вахрамеев четыре раза назначал штрафы Wikimedia, общая сумма которых составила 9 миллионов рублей.При рассмотрении прошлых протоколов представитель компании Александр Ганзер неоднократно заявлял, что если правонарушение и было совершено, то протоколы должны быть составлены по месту нахождения компании, то есть в США.За данное правонарушение (часть 2 статьи 13.41 КоАП РФ) грозит штраф до четырех миллионов рублей.
https://ria.ru/20221220/vikipediya-1839972432.html
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москва, wikipedia, россия, сша, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Москва, Wikipedia, Россия, США, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Суд рассмотрит протокол за неудаление фейков о ВС из "Википедии" 6 апреля
Суд рассмотрит очередной протокол за неудаление фейков об армии из "Википедии" 6 апреля