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Стартовал фестиваль анимационного кино "Суздальфест"
Стартовал фестиваль анимационного кино "Суздальфест" - РИА Новости, 15.03.2023
Стартовал фестиваль анимационного кино "Суздальфест"
Стартовал XXVIII Открытый Российский фестиваль анимационного кино "Суздальфест", сообщается на сайте Минкультуры РФ. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T19:00
2023-03-15T19:00
2023-03-15T19:00
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Стартовал XXVIII Открытый Российский фестиваль анимационного кино "Суздальфест", сообщается на сайте Минкультуры РФ. В этом году смотр пройдет в гибридном формате и задействует более 600 площадок по стране. На участие в фестивале подали 381 заявку (в прошлом — 359).Победители фестиваля определятся решением двух экспертных комиссий. Также будет внеконкурсная программа и отдельная программа внеконкурсных студенческих работ.В ведомстве добавили, что на фестивале запланированы показы работ из Белоруссии и Индии. В ходе деловой программы обсудят феномен искусственного интеллекта и нейросетей, возможность их использования для производства аудиовизуальных проектов. Пройдут дискуссионная панель "Нейросети в медиа. Инструмент или конкурент?" и лекция Сергея Маркова и Марии Тихоновой "Нейросети в искусстве: что нас ждет?". "Кроме этого, состоится круглый стол "Что нам стоит студию построить? Технические аспекты создания детской студии мультипликации", — уточнили в ведомстве. Торжественная церемония награждения призеров состоится 19 марта в Суздале.Ранее сообщалось, что Минкультуры поддержит 71 киномероприятие в 2023 году.
https://ria.ru/20230303/kino-1855568447.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белоруссия, индия, россия, новости культуры, кино и сериалы
Культура, Белоруссия, Индия, Россия, Новости культуры, Кино и сериалы
Стартовал фестиваль анимационного кино "Суздальфест"
Стартовал крупнейший российский фестиваль анимационного кино "Суздальфест"
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости.
Стартовал XXVIII Открытый Российский фестиваль анимационного кино "Суздальфест", сообщается
на сайте Минкультуры РФ.
«
"Крупнейший профессиональный смотр отечественной мультипликации "Суздальфест", проводимый при поддержке Минкультуры России, представит конкурсную программу, в которую вошли авторские картины, сериалы, коммерческие ролики и полнометражные анимационные фильмы", — говорится в публикации.
В этом году смотр пройдет в гибридном формате и задействует более 600 площадок по стране. На участие в фестивале подали 381 заявку (в прошлом — 359).
«
"В конкурс отобрано 113 мультфильмов: 36 авторских короткометражных, 12 сериалов, 33 студенческие работы, 10 фильмов-дебютов, пять полнометражных мультфильмов и 17 роликов в категории прикладной анимации", — добавили в министерстве.
Победители фестиваля определятся решением двух экспертных комиссий.
Также будет внеконкурсная программа и отдельная программа внеконкурсных студенческих работ.
В ведомстве добавили, что на фестивале запланированы показы работ из Белоруссии и Индии.
В ходе деловой программы обсудят феномен искусственного интеллекта и нейросетей, возможность их использования для производства аудиовизуальных проектов. Пройдут дискуссионная панель "Нейросети в медиа. Инструмент или конкурент?" и лекция Сергея Маркова и Марии Тихоновой "Нейросети в искусстве: что нас ждет?".
"Кроме этого, состоится круглый стол "Что нам стоит студию построить? Технические аспекты создания детской студии мультипликации", — уточнили в ведомстве.
Торжественная церемония награждения призеров состоится 19 марта в Суздале.
Ранее сообщалось
, что Минкультуры поддержит 71 киномероприятие в 2023 году.
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