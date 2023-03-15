https://ria.ru/20230315/festival-1858123177.html

Стартовал фестиваль анимационного кино "Суздальфест"

Стартовал фестиваль анимационного кино "Суздальфест" - РИА Новости, 15.03.2023

Стартовал фестиваль анимационного кино "Суздальфест"

Стартовал XXVIII Открытый Российский фестиваль анимационного кино "Суздальфест", сообщается на сайте Минкультуры РФ. РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T19:00

2023-03-15T19:00

2023-03-15T19:00

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Стартовал XXVIII Открытый Российский фестиваль анимационного кино "Суздальфест", сообщается на сайте Минкультуры РФ. В этом году смотр пройдет в гибридном формате и задействует более 600 площадок по стране. На участие в фестивале подали 381 заявку (в прошлом — 359).Победители фестиваля определятся решением двух экспертных комиссий. Также будет внеконкурсная программа и отдельная программа внеконкурсных студенческих работ.В ведомстве добавили, что на фестивале запланированы показы работ из Белоруссии и Индии. В ходе деловой программы обсудят феномен искусственного интеллекта и нейросетей, возможность их использования для производства аудиовизуальных проектов. Пройдут дискуссионная панель "Нейросети в медиа. Инструмент или конкурент?" и лекция Сергея Маркова и Марии Тихоновой "Нейросети в искусстве: что нас ждет?". "Кроме этого, состоится круглый стол "Что нам стоит студию построить? Технические аспекты создания детской студии мультипликации", — уточнили в ведомстве. Торжественная церемония награждения призеров состоится 19 марта в Суздале.Ранее сообщалось, что Минкультуры поддержит 71 киномероприятие в 2023 году.

https://ria.ru/20230303/kino-1855568447.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

белоруссия, индия, россия, новости культуры, кино и сериалы