https://ria.ru/20230315/evrobondy-1858098438.html

Лондон разрешил Киеву использовать довод о давлении Москвы в деле о долге

Лондон разрешил Киеву использовать довод о давлении Москвы в деле о долге - РИА Новости, 15.03.2023

Лондон разрешил Киеву использовать довод о давлении Москвы в деле о долге

Верховный суд Британии разрешил Украине использовать довод о давлении России для защиты своих интересов в деле о долге перед РФ по евробондам, следует из... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T17:22

2023-03-15T17:22

2023-03-15T17:22

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Верховный суд Британии разрешил Украине использовать довод о давлении России для защиты своих интересов в деле о долге перед РФ по евробондам, следует из решения суда. "Верховный суд единогласно постановил, что Трасти (The Law Debenture Trust Corporation plc, доверительный управляющий еврооблигациями, действующий от имени РФ - ред.) не имеет права на упрощенное судебное решение. Это означает, что Украине будет разрешено защищать свои интересы в деле о задолженности по облигациям на судебном процессе в Высоком суде… Они (судьи - ред.) считают, что Украине должно быть разрешено защищать иск на основании довода о принуждении", - говорится в решении суда. РИА Новости запросило комментарий Минфина РФ. Суверенные еврооблигации Украины на 3 миллиарда долларов были размещены в пользу РФ в конце 2013 года со ставкой купона 5% годовых. До конца 2015 года Киев обслуживал долг, но затем допустил по нему дефолт. Минфин РФ подал иск в Высокий суд Лондона и в марте 2017 года выиграл его: суд обязал Украину выплатить номинальную стоимость облигаций в 3 миллиарда долларов, неосуществленный купонный платеж в 75 миллионов долларов, а также штрафные проценты, начисляемые на эти суммы. Апелляционный суд Англии в сентябре 2018 года вынес решение по жалобе Украины, подтвердив правомерность отказа ей в рассмотрении трех из четырех оснований, заявленных с целью избежать выполнения обязательств по этим евробондам. При этом суд заявил, что четвертый аргумент Украины (выпуск еврооблигаций под давлением России), в отличие от остальных, не может быть отклонен без проведения всеобъемлющего судебного процесса.

https://ria.ru/20221226/yuan-1841321772.html

https://ria.ru/20230310/sanktsii-1856868402.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, украина, россия, великобритания, евробонды, в мире