https://ria.ru/20230315/erevan-1857958677.html

Глава Армянской епархии РПЦ впервые посетил Ереван

Глава Армянской епархии РПЦ впервые посетил Ереван - РИА Новости, 15.03.2023

Глава Армянской епархии РПЦ впервые посетил Ереван

Правящий архиерей Еревано-Армянской епархии Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Клинский Леонид (Горбачев) впервые посетил Армению, сообщает сайт... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T10:45

2023-03-15T10:45

2023-03-15T10:45

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Правящий архиерей Еревано-Армянской епархии Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Клинский Леонид (Горбачев) впервые посетил Армению, сообщает сайт Патриаршего экзархата Африки, который возглавляет митрополит Леонид. В экзархате РИА Новости подтвердили, что визит митрополита Леонида в Армению стал первым в должности главы Еревано-Армянской епархии. Ранее он посещал страну как управляющий патриаршими приходами в Армении. "В Эчмиадзине митрополит Клинский Леонид, Патриарший Экзарх Африки, временно управляющий Ереванско-Армянской епархией, встретился с Католикосом всех армян Гарегином II", – говорится в сообщении сайта. Митрополит, согласно сообщениям сайта, также встретился с послом России в Армении Сергеем Копыркиным и возглавил литургию в ереванском храме Покрова Пресвятой Богородицы. Священный синод РПЦ принял решение о создании на территории Армении Ереванско-Армянской епархии РПЦ 15 октября 2021 года. Ее правящим архиереем был избран архиепископ Леонид (Горбачев), ныне – митрополит Клинский и Патриарший экзарх Африки.

https://ria.ru/20230310/rpts-1857136994.html

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справки, африка, россия, сергей копыркин, гарегин ii, армения, русская православная церковь