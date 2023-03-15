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Глава Армянской епархии РПЦ впервые посетил Ереван - РИА Новости, 15.03.2023
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Религия
 
10:45 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/erevan-1857958677.html
Глава Армянской епархии РПЦ впервые посетил Ереван
Глава Армянской епархии РПЦ впервые посетил Ереван - РИА Новости, 15.03.2023
Глава Армянской епархии РПЦ впервые посетил Ереван
Правящий архиерей Еревано-Армянской епархии Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Клинский Леонид (Горбачев) впервые посетил Армению, сообщает сайт... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T10:45
2023-03-15T10:45
религия
справки
африка
россия
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армения
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Правящий архиерей Еревано-Армянской епархии Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Клинский Леонид (Горбачев) впервые посетил Армению, сообщает сайт Патриаршего экзархата Африки, который возглавляет митрополит Леонид. В экзархате РИА Новости подтвердили, что визит митрополита Леонида в Армению стал первым в должности главы Еревано-Армянской епархии. Ранее он посещал страну как управляющий патриаршими приходами в Армении. "В Эчмиадзине митрополит Клинский Леонид, Патриарший Экзарх Африки, временно управляющий Ереванско-Армянской епархией, встретился с Католикосом всех армян Гарегином II", – говорится в сообщении сайта. Митрополит, согласно сообщениям сайта, также встретился с послом России в Армении Сергеем Копыркиным и возглавил литургию в ереванском храме Покрова Пресвятой Богородицы. Священный синод РПЦ принял решение о создании на территории Армении Ереванско-Армянской епархии РПЦ 15 октября 2021 года. Ее правящим архиереем был избран архиепископ Леонид (Горбачев), ныне – митрополит Клинский и Патриарший экзарх Африки.
https://ria.ru/20230310/rpts-1857136994.html
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справки, африка, россия, сергей копыркин, гарегин ii, армения, русская православная церковь
Религия, Справки, Африка, Россия, Сергей Копыркин, Гарегин II, Армения, Русская православная церковь
Глава Армянской епархии РПЦ впервые посетил Ереван

Глава Еревано-Армянской епархии РПЦ митрополит Леонид впервые посетил Ереван

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВид на Ереван с архитектурно-монументального комплекса "Каскад". На дальнем плане гора Арарат
Вид на Ереван с архитектурно-монументального комплекса Каскад. На дальнем плане гора Арарат - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Правящий архиерей Еревано-Армянской епархии Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Клинский Леонид (Горбачев) впервые посетил Армению, сообщает сайт Патриаршего экзархата Африки, который возглавляет митрополит Леонид.
В экзархате РИА Новости подтвердили, что визит митрополита Леонида в Армению стал первым в должности главы Еревано-Армянской епархии. Ранее он посещал страну как управляющий патриаршими приходами в Армении.
"В Эчмиадзине митрополит Клинский Леонид, Патриарший Экзарх Африки, временно управляющий Ереванско-Армянской епархией, встретился с Католикосом всех армян Гарегином II", – говорится в сообщении сайта. Митрополит, согласно сообщениям сайта, также встретился с послом России в Армении Сергеем Копыркиным и возглавил литургию в ереванском храме Покрова Пресвятой Богородицы.
Священный синод РПЦ принял решение о создании на территории Армении Ереванско-Армянской епархии РПЦ 15 октября 2021 года. Ее правящим архиереем был избран архиепископ Леонид (Горбачев), ныне – митрополит Клинский и Патриарший экзарх Африки.
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РелигияСправкиАфрикаРоссияСергей КопыркинГарегин IIАрменияРусская православная церковь
 
 
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