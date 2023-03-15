Немецкая E.ON полностью списала долю в "Северном потоке"
Немецкая компания E.ON полностью списала долю в газопроводе "Северный поток"
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкУчасток магистрального газопровода "Северный поток" в немецком городе Любмин
Участок магистрального газопровода "Северный поток" в немецком городе Любмин. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. E.ON полностью списала свою долю в газопроводе "Северный поток", говорится в материалах немецкой энергокомпании.
«
"В условиях повышенной неопределенности и на фоне повреждения обоих трубопроводов "Северного потока — 1" инвестиция была списана до нуля по состоянию на 31 декабря 2022 года", – сообщается в годовом отчете E.ON.
Общая сумма инвестиций в "Северный поток" — 7,4 миллиарда евро. Акционеры обеспечили 30 процентов бюджета проекта пропорционально своим долям в консорциуме. Остальные 70 процентов привлекли из внешних источников — банков и экспортно-кредитных агентств — в виде проектного финансирования.
В конце сентября прошлого года оба российских экспортных трубопровода, проложенных по дну Балтийского моря, — "Северный поток" и "Северный поток — 2" — вышли из строя в результате диверсии. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не пришли. В Кремле назвали ЧП актом международного терроризма.
По версии американского журналиста, лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, подрыв устроили США при помощи союзников по НАТО: летом во время учений Baltops американские водолазы заминировали газопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели взрывные устройства в действие.
На минувшей неделе газета The New York Times сообщила о наличии разведывательных данных, согласно которым за атакой на "Северные потоки" стоит некая проукраинская группировка, ее планы необязательно были известны киевскому руководству.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал такие публикации скоординированным вбросом в СМИ, направленным на отвлечение внимания. Россию по-прежнему не допускают к разбирательству, отметил чиновник, и несколько дней назад Москва получила ноты об этом от Копенгагена и Стокгольма.