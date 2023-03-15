https://ria.ru/20230315/eon-1857941982.html

Немецкая E.ON полностью списала долю в "Северном потоке"

Немецкая E.ON полностью списала долю в "Северном потоке" - РИА Новости, 15.03.2023

Немецкая E.ON полностью списала долю в "Северном потоке"

E.ON полностью списала свою долю в газопроводе "Северный поток", говорится в материалах немецкой энергокомпании. РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T09:32

2023-03-15T09:32

2023-03-15T10:42

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e.on

северный поток

германия

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. E.ON полностью списала свою долю в газопроводе "Северный поток", говорится в материалах немецкой энергокомпании.Общая сумма инвестиций в "Северный поток" — 7,4 миллиарда евро. Акционеры обеспечили 30 процентов бюджета проекта пропорционально своим долям в консорциуме. Остальные 70 процентов привлекли из внешних источников — банков и экспортно-кредитных агентств — в виде проектного финансирования.В конце сентября прошлого года оба российских экспортных трубопровода, проложенных по дну Балтийского моря, — "Северный поток" и "Северный поток — 2" — вышли из строя в результате диверсии. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не пришли. В Кремле назвали ЧП актом международного терроризма.По версии американского журналиста, лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, подрыв устроили США при помощи союзников по НАТО: летом во время учений Baltops американские водолазы заминировали газопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели взрывные устройства в действие.На минувшей неделе газета The New York Times сообщила о наличии разведывательных данных, согласно которым за атакой на "Северные потоки" стоит некая проукраинская группировка, ее планы необязательно были известны киевскому руководству.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал такие публикации скоординированным вбросом в СМИ, направленным на отвлечение внимания. Россию по-прежнему не допускают к разбирательству, отметил чиновник, и несколько дней назад Москва получила ноты об этом от Копенгагена и Стокгольма.

https://ria.ru/20230314/bomby-1857889345.html

https://ria.ru/20230314/otvet-1857900598.html

германия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, e.on , северный поток, германия