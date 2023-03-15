https://ria.ru/20230315/eksperty-1857911617.html

Эксперты предупредили, чем обернется повышение процентной ставки в США

Эксперты предупредили, чем обернется повышение процентной ставки в США - РИА Новости, 15.03.2023

Эксперты предупредили, чем обернется повышение процентной ставки в США

Дальнейшее повышение Федеральной резервной системой США процентной ставки грозит дальнейшим крушением американских банков, считают опрошенные РИА Новости... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T01:14

2023-03-15T01:14

2023-03-15T05:42

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ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. Дальнейшее повышение Федеральной резервной системой США процентной ставки грозит дальнейшим крушением американских банков, считают опрошенные РИА Новости эксперты.Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ставки ФРС, повлекшей обесценение активов на балансах многих фининститутов. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков. Международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило прогноз банковской системы США до негативного со стабильного.Лекарство опаснее диагноза?ФРС прибегла с повышению ставки для борьбы с рекордной инфляцией, возникшей в результате вызванных пандемией коронавируса проблем с цепочками поставок. Это в свою очередь привело к новым рискам — снижению экономической активности и как следствие — перспективе рецессии.Ярким примером того, как повышение ставки сказалось на банках, зависимых от притока капитала технологических и венчурных компаний, стала история с SVB, указывает один из ведущих юристов компании по разработке программного обеспечения криптовалют Tacen Джон Бунгаки. По мере повышения ставки, отмечает он, сокращались финансовые потоки, и как следствие клиенты банка были больше заинтересованы в выводе средств, нежели осуществлении новых депозитов, поясняет эксперт."Многие более мелкие региональные банки в США, не входящие в число глобально значимых инвестиционных банков (Globally Significant Investment Banks, GSIB - ред.) оказывались под растущим давлением из-за того, что они вложили значительные средства в ценные бумаги, процентная ставка по которым была ниже, чем текущая федеральная ставка. Они не думали, что ФРС будет повышать ставку так стремительно, и активно инвестировали в долгосрочные ценные бумаги по низкой ставке", - объясняет аналитик.По его словам, резкое повышение федеральной ставки сделало инвестиции таких региональных банков, как SVB, невыгодными, и они попытались восполнить дисбаланс за счет дополнительных инвестиций. Однако многие клиенты, напуганные слухами о недостатке средств, уже начали стремительно выводить свои деньги и переводить их в более крупные инвестиционные структуры.Мнение о том, что крушение SVB прежде всего связано с действиями ФРС по повышению ставки разделяет и аналитик Levy Economics Institute при Бард-колледже Маршал Ауэрбах."Крушение SVB — прямое следствие ошибочных действий ФРС по противодействию инфляции, которая была следствием проблемы цепочки поставок", - заявил эксперт РИА Новости.Он отмечает, что "это может заставить ФРС приостановить свои планы по еще большему и стремительному повышению ставки".На фоне банкротства банка власти заявили, что ищут возможности защитить активы клиентов свыше 250 тысяч долларов, которые не покрываются гарантиями федерального правительства."Такие действия по поддержке всех депозитов Silicon Valley Bank, вероятно, снизят риски масштабных выводов депозитов из банков, но если ФРС продолжит поднимать ставку, еще больше небольших банков ждет та же участь", - предупреждает эксперт. Аналогичного мнения придерживается доцент экономики Колледжа Льюиса и Кларка в Орегоне Эрик Тимойн. Он предупреждает, что если глава ФРС Джером Пауэлл продолжит тактику повышения ставки, "будет еще больше проблем"."Я надеюсь, что он не будет повторять в полном масштабе эксперимент Волкера (Пол Волкер, глава ФРС в 1979-1987 - ред.). Мы получили представление, хватит", - говорит аналитик, напоминая, что к рецессии начала 80-х годов прошлого столетия привела именно агрессивная политика повышения ставки ФРС. Массовое банкротство банков, предупреждает в свою очередь Бунгаки, может привести к проблемам с компенсацией потерь вкладчиков. По его словам, компенсационный фонд минфина составляет сейчас около 25 миллиардов долларов, тогда как реальные потери с учетом повышения ставки могут составить порядка 600 миллиардов. "В результате многие компании-вкладчики перейдут в крупные банки или те, у которых есть запасные счета на случай массового вывода средств. Есть и моральные опасения о том, что банки начнут делать рискованные ставки — предлагать высокие проценты по вкладам, зная, что ФРС страхует вклады и более 250 тысяч долларов", - предупреждает собеседник агентства, указывая на опасность того, что банки будут идти на более рискованные инвестиции. Эксперт также указывает, что произошедшее ярко продемонстрировало готовность инвесторов в США и за их пределами перехода на криптовалюту, в том числе биткоин и Ethereum, стоимость которых значительно выросла в последние дни."Многие <...> увидели в закрытии Signature Bank часть кампании против индустрии криптовалюты в США, и сейчас представители отрасли будут искать пути для уменьшения своего присутствия здесь и переноса своей работы в Европу, Восточную Азию и на Ближний Восток", - говорит эксперт, напоминая о скептицизме администрации Джо Байдена в отношении крипторынка.

https://ria.ru/20230314/banki-1857816842.html

https://ria.ru/20230313/otchet-1857670599.html

https://ria.ru/20230314/bankrotstvo-1857712159.html

https://ria.ru/20230313/svb-1857541414.html

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сша, орегон, европа, джером пауэлл, джо байден, федеральная резервная система сша