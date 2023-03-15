Рейтинг@Mail.ru
Пьяный приморец врезался в автобус за рулем машины, засыпанной снегом - РИА Новости, 15.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:19 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/dtp-1858097429.html
Пьяный приморец врезался в автобус за рулем машины, засыпанной снегом
Пьяный приморец врезался в автобус за рулем машины, засыпанной снегом - РИА Новости, 15.03.2023
Пьяный приморец врезался в автобус за рулем машины, засыпанной снегом
Пьяный водитель без прав въехал в пассажирский автобус на остановке общественного транспорта в приморском Дальнегорске, пострадавших нет, сообщает управление... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T17:19
2023-03-15T17:19
происшествия
авто
дальнегорск
приморский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1858094276_293:154:1118:618_1920x0_80_0_0_f13ef8db0a0a8918e8a36246a75d2a5f.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 15 мар - РИА Новости. Пьяный водитель без прав въехал в пассажирский автобус на остановке общественного транспорта в приморском Дальнегорске, пострадавших нет, сообщает управление МВД РФ по региону. Ранее в соцсетях распространились фото и видео инцидента. На кадрах видно, что лобовое стекло врезавшейся в автобус иномарки полностью засыпано толстым слоем снега, лишь от удара из-за аварии снежная корка слегка треснула. Водителя спрашивают, как он мог двигаться, если "ничего не видно", он пожимает плечами: "вот сюда доехал". На днях в Дальнегорском городском округе прошел снежный циклон, зафиксировано выпадение до 50 сантиметров снега. По данным полиции, авария произошла в 20.20 (13.20 мск). 53-летний водитель Toyota Ipsum двигался со стороны поселка Рудная Пристань в направлении села Осиновка. Как уточнил РИА Новости представитель УМВД региона, в момент столкновения в салоне автобуса было 12 пассажиров. "Водитель въехал в автобус ГАЗ, стоявший на остановке общественного транспорта. В результате происшествия никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения", - говорится в сообщении. Отмечается, что у водителя автомобиля выявили признаки опьянения, но он отказался от медицинского освидетельствования. По факту ДТП на мужчину составили протоколы об административных правонарушениях. "Злостного нарушителя ПДД водворили в спецприемник до момента рассмотрения дела мировым судьей судебного района №41 Дальнегорска", - уточняют в УМВД. По данным ведомства, два дня назад водителя иномарки уже привлекали к административной ответственности за езду без прав и отсутствие страховки.
https://ria.ru/20230315/naled-1858091930.html
https://ria.ru/20230314/vystrel-1857781217.html
дальнегорск
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1858094276_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_545e27eabef8409a1242ecbe50a6db24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, дальнегорск, приморский край
Происшествия, Авто, Дальнегорск, Приморский край
Пьяный приморец врезался в автобус за рулем машины, засыпанной снегом

Пьяный житель Приморья без прав врезался в автобус за рулем машины, засыпанной снегом

© Фото : Полиция Приморья/TelegramМесто ДТП в Дальнегорске
Место ДТП в Дальнегорске - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© Фото : Полиция Приморья/Telegram
Место ДТП в Дальнегорске
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 15 мар - РИА Новости. Пьяный водитель без прав въехал в пассажирский автобус на остановке общественного транспорта в приморском Дальнегорске, пострадавших нет, сообщает управление МВД РФ по региону.
Ранее в соцсетях распространились фото и видео инцидента. На кадрах видно, что лобовое стекло врезавшейся в автобус иномарки полностью засыпано толстым слоем снега, лишь от удара из-за аварии снежная корка слегка треснула. Водителя спрашивают, как он мог двигаться, если "ничего не видно", он пожимает плечами: "вот сюда доехал". На днях в Дальнегорском городском округе прошел снежный циклон, зафиксировано выпадение до 50 сантиметров снега.
По данным полиции, авария произошла в 20.20 (13.20 мск). 53-летний водитель Toyota Ipsum двигался со стороны поселка Рудная Пристань в направлении села Осиновка. Как уточнил РИА Новости представитель УМВД региона, в момент столкновения в салоне автобуса было 12 пассажиров.
"Водитель въехал в автобус ГАЗ, стоявший на остановке общественного транспорта. В результате происшествия никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения", - говорится в сообщении.
Глава Нагайбакского района Челябинской области Иван Сурменев - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
Челябинский чиновник сложил полномочия после гибели ребенка из-за наледи
Вчера, 17:02
Отмечается, что у водителя автомобиля выявили признаки опьянения, но он отказался от медицинского освидетельствования. По факту ДТП на мужчину составили протоколы об административных правонарушениях. "Злостного нарушителя ПДД водворили в спецприемник до момента рассмотрения дела мировым судьей судебного района №41 Дальнегорска", - уточняют в УМВД.
По данным ведомства, два дня назад водителя иномарки уже привлекали к административной ответственности за езду без прав и отсутствие страховки.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Во Владивостоке школьник выстрелил в ребенка во время игры
14 марта, 14:17
 
ПроисшествияАвтоДальнегорскПриморский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала