Пьяный приморец врезался в автобус за рулем машины, засыпанной снегом
Пьяный житель Приморья без прав врезался в автобус за рулем машины, засыпанной снегом
ВЛАДИВОСТОК, 15 мар - РИА Новости. Пьяный водитель без прав въехал в пассажирский автобус на остановке общественного транспорта в приморском Дальнегорске, пострадавших нет, сообщает управление МВД РФ по региону.
Ранее в соцсетях распространились фото и видео инцидента. На кадрах видно, что лобовое стекло врезавшейся в автобус иномарки полностью засыпано толстым слоем снега, лишь от удара из-за аварии снежная корка слегка треснула. Водителя спрашивают, как он мог двигаться, если "ничего не видно", он пожимает плечами: "вот сюда доехал". На днях в Дальнегорском городском округе прошел снежный циклон, зафиксировано выпадение до 50 сантиметров снега.
По данным полиции, авария произошла в 20.20 (13.20 мск). 53-летний водитель Toyota Ipsum двигался со стороны поселка Рудная Пристань в направлении села Осиновка. Как уточнил РИА Новости представитель УМВД региона, в момент столкновения в салоне автобуса было 12 пассажиров.
"Водитель въехал в автобус ГАЗ, стоявший на остановке общественного транспорта. В результате происшествия никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что у водителя автомобиля выявили признаки опьянения, но он отказался от медицинского освидетельствования. По факту ДТП на мужчину составили протоколы об административных правонарушениях. "Злостного нарушителя ПДД водворили в спецприемник до момента рассмотрения дела мировым судьей судебного района №41 Дальнегорска", - уточняют в УМВД.
По данным ведомства, два дня назад водителя иномарки уже привлекали к административной ответственности за езду без прав и отсутствие страховки.