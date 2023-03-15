https://ria.ru/20230315/dtp-1858097429.html

Пьяный приморец врезался в автобус за рулем машины, засыпанной снегом

Пьяный приморец врезался в автобус за рулем машины, засыпанной снегом - РИА Новости, 15.03.2023

Пьяный приморец врезался в автобус за рулем машины, засыпанной снегом

Пьяный водитель без прав въехал в пассажирский автобус на остановке общественного транспорта в приморском Дальнегорске, пострадавших нет, сообщает управление... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T17:19

2023-03-15T17:19

2023-03-15T17:19

происшествия

авто

дальнегорск

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 15 мар - РИА Новости. Пьяный водитель без прав въехал в пассажирский автобус на остановке общественного транспорта в приморском Дальнегорске, пострадавших нет, сообщает управление МВД РФ по региону. Ранее в соцсетях распространились фото и видео инцидента. На кадрах видно, что лобовое стекло врезавшейся в автобус иномарки полностью засыпано толстым слоем снега, лишь от удара из-за аварии снежная корка слегка треснула. Водителя спрашивают, как он мог двигаться, если "ничего не видно", он пожимает плечами: "вот сюда доехал". На днях в Дальнегорском городском округе прошел снежный циклон, зафиксировано выпадение до 50 сантиметров снега. По данным полиции, авария произошла в 20.20 (13.20 мск). 53-летний водитель Toyota Ipsum двигался со стороны поселка Рудная Пристань в направлении села Осиновка. Как уточнил РИА Новости представитель УМВД региона, в момент столкновения в салоне автобуса было 12 пассажиров. "Водитель въехал в автобус ГАЗ, стоявший на остановке общественного транспорта. В результате происшествия никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения", - говорится в сообщении. Отмечается, что у водителя автомобиля выявили признаки опьянения, но он отказался от медицинского освидетельствования. По факту ДТП на мужчину составили протоколы об административных правонарушениях. "Злостного нарушителя ПДД водворили в спецприемник до момента рассмотрения дела мировым судьей судебного района №41 Дальнегорска", - уточняют в УМВД. По данным ведомства, два дня назад водителя иномарки уже привлекали к административной ответственности за езду без прав и отсутствие страховки.

https://ria.ru/20230315/naled-1858091930.html

https://ria.ru/20230314/vystrel-1857781217.html

дальнегорск

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, авто, дальнегорск, приморский край