https://ria.ru/20230315/drony-1857918782.html

Испытания продемонстрировали боевые возможности дешевых дронов

Испытания продемонстрировали боевые возможности дешевых дронов - РИА Новости, 15.03.2023

Испытания продемонстрировали боевые возможности дешевых дронов

Испытания на полигоне показали, что дешевые гоночные дроны-камикадзе способны поражать технику противника кумулятивными снарядами, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T04:07

2023-03-15T04:07

2023-03-15T09:10

вооруженные силы рф

безопасность

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ДОНЕЦК, 15 мар – РИА Новости. Испытания на полигоне показали, что дешевые гоночные дроны-камикадзе способны поражать технику противника кумулятивными снарядами, рассказали РИА Новости в одном из подразделений российской армии в зоне специальной военной операции.Смысл подобной практики в том, что гоночный дрон-камикадзе способен оперативно доставить взрывчатку к дорогостоящей технике противника на линии фронта, не задействуя более дорогое вооружение. В распоряжении РИА Новости есть видео применения такого дрона на полигоне. Стоимость представленной на видео модели – всего 14 тысяч рублей, рассказали бойцы подразделения.Использование простых и дешевых дронов-камикадзе становится регулярной практикой по обе стороны конфликта в зоне СВО ввиду низкой стоимости, простоты использования и возможности накрытия цели под нужным углом.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дроны-камикадзе поражают технику противника кумулятивными снарядами Испытания на полигоне показали, что дешевые дроны-камикадзе способны поражать технику противника кумулятивными снарядами, рассказали РИА Новости в одном из подразделений ВС РФ в зоне специальной военной операции 2023-03-15T04:07 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы рф, безопасность, видео