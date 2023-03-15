https://ria.ru/20230315/drony-1857918782.html
Испытания продемонстрировали боевые возможности дешевых дронов
Испытания продемонстрировали боевые возможности дешевых дронов - РИА Новости, 15.03.2023
Испытания продемонстрировали боевые возможности дешевых дронов
Испытания на полигоне показали, что дешевые гоночные дроны-камикадзе способны поражать технику противника кумулятивными снарядами, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T04:07
2023-03-15T04:07
2023-03-15T09:10
вооруженные силы рф
безопасность
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ДОНЕЦК, 15 мар – РИА Новости. Испытания на полигоне показали, что дешевые гоночные дроны-камикадзе способны поражать технику противника кумулятивными снарядами, рассказали РИА Новости в одном из подразделений российской армии в зоне специальной военной операции.Смысл подобной практики в том, что гоночный дрон-камикадзе способен оперативно доставить взрывчатку к дорогостоящей технике противника на линии фронта, не задействуя более дорогое вооружение. В распоряжении РИА Новости есть видео применения такого дрона на полигоне. Стоимость представленной на видео модели – всего 14 тысяч рублей, рассказали бойцы подразделения.Использование простых и дешевых дронов-камикадзе становится регулярной практикой по обе стороны конфликта в зоне СВО ввиду низкой стоимости, простоты использования и возможности накрытия цели под нужным углом.
РИА Новости
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РИА Новости
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Дроны-камикадзе поражают технику противника кумулятивными снарядами
Испытания на полигоне показали, что дешевые дроны-камикадзе способны поражать технику противника кумулятивными снарядами, рассказали РИА Новости в одном из подразделений ВС РФ в зоне специальной военной операции
2023-03-15T04:07
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PT0M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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вооруженные силы рф, безопасность, видео
Вооруженные силы РФ, Безопасность
Испытания продемонстрировали боевые возможности дешевых дронов
ДОНЕЦК, 15 мар – РИА Новости. Испытания на полигоне показали, что дешевые гоночные дроны-камикадзе способны поражать технику противника кумулятивными снарядами, рассказали РИА Новости в одном из подразделений российской армии в зоне специальной военной операции.
2023-03-15T04:07
true
PT0M23S
Испытания продемонстрировали боевые возможности дешевых дронов
Испытания показали, что дешевые гоночные дроны-камикадзе способны поражать технику врага
ДОНЕЦК, 15 мар – РИА Новости. Испытания на полигоне показали, что дешевые гоночные дроны-камикадзе способны поражать технику противника кумулятивными снарядами, рассказали РИА Новости в одном из подразделений российской армии в зоне специальной военной операции.
Смысл подобной практики в том, что гоночный дрон-камикадзе способен оперативно доставить взрывчатку к дорогостоящей технике противника на линии фронта, не задействуя более дорогое вооружение. В распоряжении РИА Новости есть видео применения такого дрона на полигоне. Стоимость представленной на видео модели – всего 14 тысяч рублей, рассказали бойцы подразделения.
Использование простых и дешевых дронов-камикадзе становится регулярной практикой по обе стороны конфликта в зоне СВО ввиду низкой стоимости, простоты использования и возможности накрытия цели под нужным углом.