https://ria.ru/20230315/dron-1857983882.html

В США смоделировали падение беспилотника над Черным морем

В США смоделировали падение беспилотника над Черным морем - РИА Новости, 15.03.2023

В США смоделировали падение беспилотника над Черным морем

Американский телеканал CBS представил свою смоделированную версию крушения беспилотника MQ-9 Reaper над Черным морем. РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T11:54

2023-03-15T11:54

2023-03-15T21:00

в мире

технологии

россия

сша

черное море

анатолий антонов

су-27

инцидент с американским беспилотником над черным морем

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Американский телеканал CBS представил свою смоделированную версию крушения беспилотника MQ-9 Reaper над Черным морем.Исходя из видео СМИ, российский самолет Су-27 и американский БПЛА оказались в непосредственной близости друг к другу, затем Су-27 пошел на снижение, однако после поднялся, не коснувшись американского летательного аппарата, после чего беспилотник потерял управление и упал.По информации российского Министерства обороны, инцидент произошел вчера утром в районе Крыма. Американский дрон с выключенными транспондерами летел в направлении России, нарушив границы района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции. После обнаружения беспилотника в воздух поднялись российские истребители из состава дежурных сил противовоздушной обороны.Как подчеркнули в Минобороны, американский беспилотник MQ-9 упал в Черное море из-за собственного резкого маневрирования.Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов после инцидента назвал недопустимой военную деятельность США в непосредственной близости от границ России. По его мнению, беспилотники США собирали разведывательную информацию, которая может быть использована Украиной для ударов по России. По словам Антонова, Москва рассчитывает, что США прекратят полеты вблизи российских рубежей.

https://ria.ru/20230315/dron-1857963921.html

https://ria.ru/20230314/bespilotnik-1857898211.html

россия

сша

черное море

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, технологии, россия, сша, черное море, анатолий антонов, су-27, инцидент с американским беспилотником над черным морем