https://ria.ru/20230315/dron-1857963921.html
В Белом доме рассказали о планах на упавший над Черным морем беспилотник
В Белом доме рассказали о планах на упавший над Черным морем беспилотник - РИА Новости, 15.03.2023
В Белом доме рассказали о планах на упавший над Черным морем беспилотник
Вашингтон пытается не допустить попадания упавшего над Черным морем американского беспилотника в чужие руки, сообщил CNN координатор Белого дома по... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T10:58
2023-03-15T10:58
2023-03-15T11:40
в мире
черное море
россия
вашингтон (штат)
джон кирби
джо байден
космос - риа наука
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Вашингтон пытается не допустить попадания упавшего над Черным морем американского беспилотника в чужие руки, сообщил CNN координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби."США предприняли шаги для защиты нашей собственности в отношении этого конкретного беспилотника. Очевидно, что мы не хотим, чтобы кто-то заполучил его, кроме нас", — заметил чиновник.Представитель Белого дома отказался сообщать подробности о каких-либо мерах по этому делу.До этого Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден проинформировали о произошедшем недалеко от Крыма инциденте.Минобороны России сообщило, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным министерства, беспилотник двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20230315/antonov-1857920898.html
https://ria.ru/20230315/bespilotnik-1857938968.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, черное море, россия, вашингтон (штат), джон кирби, джо байден, космос - риа наука
В мире, Черное море, Россия, Вашингтон (штат), Джон Кирби, Джо Байден, Космос - РИА Наука
В Белом доме рассказали о планах на упавший над Черным морем беспилотник
Кирби: власти США предприняли меры для защиты упавшего дрона от попадания в чужие руки