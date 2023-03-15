https://ria.ru/20230315/dron-1857963921.html

В Белом доме рассказали о планах на упавший над Черным морем беспилотник

В Белом доме рассказали о планах на упавший над Черным морем беспилотник - РИА Новости, 15.03.2023

В Белом доме рассказали о планах на упавший над Черным морем беспилотник

Вашингтон пытается не допустить попадания упавшего над Черным морем американского беспилотника в чужие руки, сообщил CNN координатор Белого дома по... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T10:58

2023-03-15T10:58

2023-03-15T11:40

в мире

черное море

россия

вашингтон (штат)

джон кирби

джо байден

космос - риа наука

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Вашингтон пытается не допустить попадания упавшего над Черным морем американского беспилотника в чужие руки, сообщил CNN координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби."США предприняли шаги для защиты нашей собственности в отношении этого конкретного беспилотника. Очевидно, что мы не хотим, чтобы кто-то заполучил его, кроме нас", — заметил чиновник.Представитель Белого дома отказался сообщать подробности о каких-либо мерах по этому делу.До этого Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден проинформировали о произошедшем недалеко от Крыма инциденте.Минобороны России сообщило, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным министерства, беспилотник двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20230315/antonov-1857920898.html

https://ria.ru/20230315/bespilotnik-1857938968.html

черное море

россия

вашингтон (штат)

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Ольга Матыс

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Ольга Матыс

в мире, черное море, россия, вашингтон (штат), джон кирби, джо байден, космос - риа наука