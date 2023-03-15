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В Белом доме рассказали о планах на упавший над Черным морем беспилотник - РИА Новости, 15.03.2023
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10:58 15.03.2023 (обновлено: 11:40 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/dron-1857963921.html
В Белом доме рассказали о планах на упавший над Черным морем беспилотник
В Белом доме рассказали о планах на упавший над Черным морем беспилотник - РИА Новости, 15.03.2023
В Белом доме рассказали о планах на упавший над Черным морем беспилотник
Вашингтон пытается не допустить попадания упавшего над Черным морем американского беспилотника в чужие руки, сообщил CNN координатор Белого дома по... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T10:58
2023-03-15T11:40
в мире
черное море
россия
вашингтон (штат)
джон кирби
джо байден
космос - риа наука
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Вашингтон пытается не допустить попадания упавшего над Черным морем американского беспилотника в чужие руки, сообщил CNN координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби."США предприняли шаги для защиты нашей собственности в отношении этого конкретного беспилотника. Очевидно, что мы не хотим, чтобы кто-то заполучил его, кроме нас", — заметил чиновник.Представитель Белого дома отказался сообщать подробности о каких-либо мерах по этому делу.До этого Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден проинформировали о произошедшем недалеко от Крыма инциденте.Минобороны России сообщило, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным министерства, беспилотник двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20230315/antonov-1857920898.html
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черное море
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в мире, черное море, россия, вашингтон (штат), джон кирби, джо байден, космос - риа наука
В мире, Черное море, Россия, Вашингтон (штат), Джон Кирби, Джо Байден, Космос - РИА Наука
В Белом доме рассказали о планах на упавший над Черным морем беспилотник

Кирби: власти США предприняли меры для защиты упавшего дрона от попадания в чужие руки

© AFP 2023 / LUDOVIC MARINБеспилотник MQ-9 Reaper
Беспилотник MQ-9 Reaper - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
Беспилотник MQ-9 Reaper. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Вашингтон пытается не допустить попадания упавшего над Черным морем американского беспилотника в чужие руки, сообщил CNN координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
"США предприняли шаги для защиты нашей собственности в отношении этого конкретного беспилотника. Очевидно, что мы не хотим, чтобы кто-то заполучил его, кроме нас", — заметил чиновник.
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Представитель Белого дома отказался сообщать подробности о каких-либо мерах по этому делу.
До этого Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден проинформировали о произошедшем недалеко от Крыма инциденте.
Минобороны России сообщило, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным министерства, беспилотник двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в ведомстве.
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В миреЧерное мореРоссияВашингтон (штат)Джон КирбиДжо БайденКосмос - РИА Наука
 
 
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