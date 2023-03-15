https://ria.ru/20230315/donetsk-1858132489.html

Мэр Донецка сообщил о раненых при обстреле города со стороны ВСУ

Мэр Донецка сообщил о раненых при обстреле города со стороны ВСУ - РИА Новости, 15.03.2023

Мэр Донецка сообщил о раненых при обстреле города со стороны ВСУ

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил в среду, что продолжается обстрел Куйбышевского района города со стороны украинских войск, в результате чего есть раненые,... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T19:18

2023-03-15T19:18

2023-03-15T19:18

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

донецк

алексей кулемзин (донецк)

вооруженные силы украины

украина

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ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил в среду, что продолжается обстрел Куйбышевского района города со стороны украинских войск, в результате чего есть раненые, повреждены многоквартирные дома. Кулемзин добавил, что в многоквартирных домах в результате обстрела были повреждены фасады, кровля и остекление, также было повреждено здание магазина. Ранее в среду представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины неоднократно сообщало об обстрелах Куйбышевского района Донецка украинскими войсками с применением снарядов калибром 155 миллиметров.

https://ria.ru/20230315/spetsoperatsiya-1858022767.html

донецкая народная республика

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в мире, донецкая народная республика, донецк, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, украина