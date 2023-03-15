https://ria.ru/20230315/donetsk-1858132489.html
Мэр Донецка сообщил о раненых при обстреле города со стороны ВСУ
Мэр Донецка сообщил о раненых при обстреле города со стороны ВСУ - РИА Новости, 15.03.2023
Мэр Донецка сообщил о раненых при обстреле города со стороны ВСУ
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил в среду, что продолжается обстрел Куйбышевского района города со стороны украинских войск, в результате чего есть раненые,... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T19:18
2023-03-15T19:18
2023-03-15T19:18
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
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алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил в среду, что продолжается обстрел Куйбышевского района города со стороны украинских войск, в результате чего есть раненые, повреждены многоквартирные дома. Кулемзин добавил, что в многоквартирных домах в результате обстрела были повреждены фасады, кровля и остекление, также было повреждено здание магазина. Ранее в среду представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины неоднократно сообщало об обстрелах Куйбышевского района Донецка украинскими войсками с применением снарядов калибром 155 миллиметров.
https://ria.ru/20230315/spetsoperatsiya-1858022767.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины, Украина
Мэр Донецка сообщил о раненых при обстреле города со стороны ВСУ
Мэр Донецка Кулемзин сообщил о раненых при обстреле города со стороны украинских войск