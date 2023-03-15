https://ria.ru/20230315/donetsk-1858072355.html

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал ребенок

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал ребенок - РИА Новости, 15.03.2023

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал ребенок

Мальчик 2015-го года рождения пострадал при обстреле Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T16:07

2023-03-15T16:07

2023-03-15T16:07

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Мальчик 2015-го года рождения пострадал при обстреле Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "В результате обстрела Куйбышевского района по улице Белостокской получил ранение мальчик 2015 года рождения", - написал мэр в своем Telegram-канале. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска за 25 минут выпустили 13 снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку.

https://ria.ru/20230315/obstrel-1857998659.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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