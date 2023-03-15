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При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал ребенок - РИА Новости, 15.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:07 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/donetsk-1858072355.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал ребенок
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал ребенок - РИА Новости, 15.03.2023
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал ребенок
Мальчик 2015-го года рождения пострадал при обстреле Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T16:07
2023-03-15T16:07
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Мальчик 2015-го года рождения пострадал при обстреле Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "В результате обстрела Куйбышевского района по улице Белостокской получил ранение мальчик 2015 года рождения", - написал мэр в своем Telegram-канале. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска за 25 минут выпустили 13 снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку.
https://ria.ru/20230315/obstrel-1857998659.html
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
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в мире, донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк)
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал ребенок

Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле города со стороны ВСУ пострадал восьмилетний мальчик

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкНа месте обстрела со стороны ВСУ Калининского района Донецка.
На месте обстрела со стороны ВСУ Калининского района Донецка. - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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На месте обстрела со стороны ВСУ Калининского района Донецка.. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Мальчик 2015-го года рождения пострадал при обстреле Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"В результате обстрела Куйбышевского района по улице Белостокской получил ранение мальчик 2015 года рождения", - написал мэр в своем Telegram-канале.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска за 25 минут выпустили 13 снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку.
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
В Брянке в ЛНР при обстреле со стороны ВСУ ранен человек
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкКуйбышевский районДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
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