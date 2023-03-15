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При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранены два человека - РИА Новости, 15.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:18 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/donetsk-1857970048.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранены два человека
При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранены два человека - РИА Новости, 15.03.2023
При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранены два человека
Два человека – женщина и 14-летний подросток - ранены в Петровском районе Донецка в среду в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщили в... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T11:18
2023-03-15T11:18
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
петровский район
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 15 мар – РИА Новости. Два человека – женщина и 14-летний подросток - ранены в Петровском районе Донецка в среду в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 15 марта поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Петровский район): по ул. Салтыкова-Щедрина, 20, ранен парень-подросток 2009 года рождения; по ул. Композиторов ранена женщина 1963 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. Кроме того, в ведомстве сообщили, что в 10.35 мск по указанному району украинские военные выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Ранее представительство сообщало о трех обстрелах этого района в среду, было выпущено в общей сложности 12 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230315/donetsk-1857943956.html
https://ria.ru/20230315/obstrel-1857908785.html
донецк
донецкая народная республика
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донецк, донецкая народная республика, петровский район, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Петровский район, СЦКК, Происшествия
При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранены два человека

В ДНР заявили, что при обстреле Донецка со стороны ВСУ ранены женщина и подросток

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкЛюди возле дома, разрушенного в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
Люди возле дома, разрушенного в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Люди возле дома, разрушенного в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 15 мар – РИА Новости. Два человека – женщина и 14-летний подросток - ранены в Петровском районе Донецка в среду в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 15 марта поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Петровский район): по ул. Салтыкова-Щедрина, 20, ранен парень-подросток 2009 года рождения; по ул. Композиторов ранена женщина 1963 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.
Дома и постройки, поврежденные в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ. - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
Украинские войска обстреляли Донецк
09:44
Кроме того, в ведомстве сообщили, что в 10.35 мск по указанному району украинские военные выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.
Ранее представительство сообщало о трех обстрелах этого района в среду, было выпущено в общей сложности 12 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Воронка от разорвавшегося снаряда РСЗО после обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
Украинские войска за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаПетровский районСЦККПроисшествия
 
 
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