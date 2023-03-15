При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранены два человека
В ДНР заявили, что при обстреле Донецка со стороны ВСУ ранены женщина и подросток
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкЛюди возле дома, разрушенного в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
Люди возле дома, разрушенного в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 мар – РИА Новости. Два человека – женщина и 14-летний подросток - ранены в Петровском районе Донецка в среду в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 15 марта поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Петровский район): по ул. Салтыкова-Щедрина, 20, ранен парень-подросток 2009 года рождения; по ул. Композиторов ранена женщина 1963 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.
Кроме того, в ведомстве сообщили, что в 10.35 мск по указанному району украинские военные выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.
Ранее представительство сообщало о трех обстрелах этого района в среду, было выпущено в общей сложности 12 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.