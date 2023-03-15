https://ria.ru/20230315/donetsk-1857970048.html

При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранены два человека

При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранены два человека - РИА Новости, 15.03.2023

При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранены два человека

Два человека – женщина и 14-летний подросток - ранены в Петровском районе Донецка в среду в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщили в... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T11:18

2023-03-15T11:18

2023-03-15T11:18

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

петровский район

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 15 мар – РИА Новости. Два человека – женщина и 14-летний подросток - ранены в Петровском районе Донецка в среду в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 15 марта поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Петровский район): по ул. Салтыкова-Щедрина, 20, ранен парень-подросток 2009 года рождения; по ул. Композиторов ранена женщина 1963 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. Кроме того, в ведомстве сообщили, что в 10.35 мск по указанному району украинские военные выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Ранее представительство сообщало о трех обстрелах этого района в среду, было выпущено в общей сложности 12 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20230315/donetsk-1857943956.html

https://ria.ru/20230315/obstrel-1857908785.html

донецк

донецкая народная республика

петровский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, донецкая народная республика, петровский район, сцкк, происшествия