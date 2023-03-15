Семье мальчика Федора, пострадавшего от украинской ДРГ, подарили дом
Брянский губернатор Богомаз подарил дом семье мальчика, пострадавшего от украинской ДРГ
© Пресс-служба губернатора Брянской области | Перейти в медиабанкМальчик Федор, который был ранен при атаке украинских диверсантов в Брянской области
© Пресс-служба губернатора Брянской области
Мальчик Федор, который был ранен при атаке украинских диверсантов в Брянской области. Архивное фото
БРЯНСК, 15 мар – РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз исполнил обещание приобрести дом для многодетной семьи мальчика Федора, пострадавшего от действий диверсионно-разведывательной группы.
В среду ребенка выписали из детской областной больницы, вместе с мамой в сопровождении губернатора он отправился к новому месту жительства.
"Поедем сейчас. Это пригород Климово, там хороший дом. Мы и ремонт сделали, и обстановку закупили. Дом купил из личных средств, а ремонт и обстановку - депутаты при поддержке нашего бизнеса", - сообщил губернатор РИА Новости.
Диверсионно-разведывательная группа проникла с Украины на территорию Климовского района Брянской области 2 марта. По официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. Президент РФ Владимир Путин назвал атаку украинских диверсантов терактом. В одной из машин находился 10-летний Федор и еще две девочки, с которыми они ехали в школу. Ребенку удалось выбраться самому и спасти девочек, хотя он сам получил проникающее ранение. Федор был госпитализирован в детскую областную больницу. В результате четырехчасовой операции пуля, попавшая в левую плевральную полость, была извлечена.