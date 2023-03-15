https://ria.ru/20230315/dom-1858009353.html

Семье мальчика Федора, пострадавшего от украинской ДРГ, подарили дом

Семье мальчика Федора, пострадавшего от украинской ДРГ, подарили дом - РИА Новости, 15.03.2023

Семье мальчика Федора, пострадавшего от украинской ДРГ, подарили дом

Губернатор Брянской области Александр Богомаз исполнил обещание приобрести дом для многодетной семьи мальчика Федора, пострадавшего от действий... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T13:10

2023-03-15T13:10

2023-03-15T14:03

брянская область

александр богомаз

общество

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БРЯНСК, 15 мар – РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз исполнил обещание приобрести дом для многодетной семьи мальчика Федора, пострадавшего от действий диверсионно-разведывательной группы. В среду ребенка выписали из детской областной больницы, вместе с мамой в сопровождении губернатора он отправился к новому месту жительства. "Поедем сейчас. Это пригород Климово, там хороший дом. Мы и ремонт сделали, и обстановку закупили. Дом купил из личных средств, а ремонт и обстановку - депутаты при поддержке нашего бизнеса", - сообщил губернатор РИА Новости. Диверсионно-разведывательная группа проникла с Украины на территорию Климовского района Брянской области 2 марта. По официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. Президент РФ Владимир Путин назвал атаку украинских диверсантов терактом. В одной из машин находился 10-летний Федор и еще две девочки, с которыми они ехали в школу. Ребенку удалось выбраться самому и спасти девочек, хотя он сам получил проникающее ранение. Федор был госпитализирован в детскую областную больницу. В результате четырехчасовой операции пуля, попавшая в левую плевральную полость, была извлечена.

https://ria.ru/20230307/fedor-1856481285.html

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мальчик Федор на крыльце больницы после выписки Мальчик Федор на крыльце больницы после выписки 2023-03-15T13:10 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

брянская область, александр богомаз, общество