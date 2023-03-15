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Семье мальчика Федора, пострадавшего от украинской ДРГ, подарили дом - РИА Новости, 15.03.2023
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13:10 15.03.2023 (обновлено: 14:03 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/dom-1858009353.html
Семье мальчика Федора, пострадавшего от украинской ДРГ, подарили дом
Семье мальчика Федора, пострадавшего от украинской ДРГ, подарили дом - РИА Новости, 15.03.2023
Семье мальчика Федора, пострадавшего от украинской ДРГ, подарили дом
Губернатор Брянской области Александр Богомаз исполнил обещание приобрести дом для многодетной семьи мальчика Федора, пострадавшего от действий... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T13:10
2023-03-15T14:03
брянская область
александр богомаз
общество
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БРЯНСК, 15 мар – РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз исполнил обещание приобрести дом для многодетной семьи мальчика Федора, пострадавшего от действий диверсионно-разведывательной группы. В среду ребенка выписали из детской областной больницы, вместе с мамой в сопровождении губернатора он отправился к новому месту жительства. "Поедем сейчас. Это пригород Климово, там хороший дом. Мы и ремонт сделали, и обстановку закупили. Дом купил из личных средств, а ремонт и обстановку - депутаты при поддержке нашего бизнеса", - сообщил губернатор РИА Новости. Диверсионно-разведывательная группа проникла с Украины на территорию Климовского района Брянской области 2 марта. По официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. Президент РФ Владимир Путин назвал атаку украинских диверсантов терактом. В одной из машин находился 10-летний Федор и еще две девочки, с которыми они ехали в школу. Ребенку удалось выбраться самому и спасти девочек, хотя он сам получил проникающее ранение. Федор был госпитализирован в детскую областную больницу. В результате четырехчасовой операции пуля, попавшая в левую плевральную полость, была извлечена.
https://ria.ru/20230307/fedor-1856481285.html
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Мальчик Федор на крыльце больницы после выписки
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брянская область, александр богомаз, общество
Брянская область, Александр Богомаз, Общество
Семье мальчика Федора, пострадавшего от украинской ДРГ, подарили дом

Брянский губернатор Богомаз подарил дом семье мальчика, пострадавшего от украинской ДРГ

© Пресс-служба губернатора Брянской области | Перейти в медиабанкМальчик Федор, который был ранен при атаке украинских диверсантов в Брянской области
Мальчик Федор, который был ранен при атаке украинских диверсантов в Брянской области
© Пресс-служба губернатора Брянской области
Перейти в медиабанк
Мальчик Федор, который был ранен при атаке украинских диверсантов в Брянской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЯНСК, 15 мар – РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз исполнил обещание приобрести дом для многодетной семьи мальчика Федора, пострадавшего от действий диверсионно-разведывательной группы.
В среду ребенка выписали из детской областной больницы, вместе с мамой в сопровождении губернатора он отправился к новому месту жительства.
"Поедем сейчас. Это пригород Климово, там хороший дом. Мы и ремонт сделали, и обстановку закупили. Дом купил из личных средств, а ремонт и обстановку - депутаты при поддержке нашего бизнеса", - сообщил губернатор РИА Новости.
Диверсионно-разведывательная группа проникла с Украины на территорию Климовского района Брянской области 2 марта. По официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. Президент РФ Владимир Путин назвал атаку украинских диверсантов терактом. В одной из машин находился 10-летний Федор и еще две девочки, с которыми они ехали в школу. Ребенку удалось выбраться самому и спасти девочек, хотя он сам получил проникающее ранение. Федор был госпитализирован в детскую областную больницу. В результате четырехчасовой операции пуля, попавшая в левую плевральную полость, была извлечена.
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Брянская областьАлександр БогомазОбщество
 
 
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