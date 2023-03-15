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В Екатеринбурге обнаружили детей в квартире с двумя трупами - РИА Новости, 15.03.2023
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22:32 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/deti-1858163474.html
В Екатеринбурге обнаружили детей в квартире с двумя трупами
В Екатеринбурге обнаружили детей в квартире с двумя трупами - РИА Новости, 15.03.2023
В Екатеринбурге обнаружили детей в квартире с двумя трупами
Дети, обнаруженные в квартире с телами женщины и мужчины в Екатеринбурге, находятся в городской клинической больнице №11, состояние их стабильное, сообщает... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T22:32
2023-03-15T22:32
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
свердловская область
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мар - РИА Новости. Дети, обнаруженные в квартире с телами женщины и мужчины в Екатеринбурге, находятся в городской клинической больнице №11, состояние их стабильное, сообщает пресс-служба минздрава Свердловской области. "По ситуации с детьми, госпитализированными в больницу из квартиры с трупами мужчины и женщины в доме по улице Таганской в Екатеринбурге. Дети поступили в стационар сегодня в 17.00 (15.00 мск). Состояние малышей стабильное. Сейчас они находятся под присмотром медицинских работников, получают питание, необходимый уход и медицинскую помощь", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства. Как сообщили РИА Новости в региональном СУСК, в среду в квартире на улице Таганской были обнаружены тела мужчины и женщины, их отправили на судмедэкспертизу. Личности умерших устанавливаются, предварительно, смерть не имеет криминального характера, отметили в областном главке МВД. По информации местных СМИ, в квартире вместе с телами трехмесячная девочка и двухгодовалый мальчик провели несколько дней. Нашли детей случайно: соседи обратились в МЧС и коммунальные службы по поводу протечки воды на нижние этажи квартир, якобы мальчик пытался попить воды и уронил душевую лейку на пол. Пара является родителями детей, семья снимала квартиру, писали также журналисты.
https://ria.ru/20221025/trup-1826447339.html
https://ria.ru/20230121/sochi-1846468155.html
свердловская область
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), свердловская область, екатеринбург
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Свердловская область, Екатеринбург
В Екатеринбурге обнаружили детей в квартире с двумя трупами

В Екатеринбурге обнаружили детей в квартире с телами женщины и мужчины

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Машина скорой помощи. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мар - РИА Новости. Дети, обнаруженные в квартире с телами женщины и мужчины в Екатеринбурге, находятся в городской клинической больнице №11, состояние их стабильное, сообщает пресс-служба минздрава Свердловской области.
"По ситуации с детьми, госпитализированными в больницу из квартиры с трупами мужчины и женщины в доме по улице Таганской в Екатеринбурге. Дети поступили в стационар сегодня в 17.00 (15.00 мск). Состояние малышей стабильное. Сейчас они находятся под присмотром медицинских работников, получают питание, необходимый уход и медицинскую помощь", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.
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Как сообщили РИА Новости в региональном СУСК, в среду в квартире на улице Таганской были обнаружены тела мужчины и женщины, их отправили на судмедэкспертизу. Личности умерших устанавливаются, предварительно, смерть не имеет криминального характера, отметили в областном главке МВД.
По информации местных СМИ, в квартире вместе с телами трехмесячная девочка и двухгодовалый мальчик провели несколько дней. Нашли детей случайно: соседи обратились в МЧС и коммунальные службы по поводу протечки воды на нижние этажи квартир, якобы мальчик пытался попить воды и уронил душевую лейку на пол. Пара является родителями детей, семья снимала квартиру, писали также журналисты.
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