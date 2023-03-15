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Путин призвал жестко реагировать на попытки дестабилизации в стране

Путин призвал жестко реагировать на попытки дестабилизации в стране - РИА Новости, 15.03.2023

Путин призвал жестко реагировать на попытки дестабилизации в стране

Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры призвал сотрудников ведомства пресекать попытки дестабилизировать обстановку в стране. РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T14:37

2023-03-15T14:37

2023-03-15T16:02

владимир путин

генеральная прокуратура рф

россия

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры призвал сотрудников ведомства пресекать попытки дестабилизировать обстановку в стране.Глава государства также коснулся темы поддержки участников специальной военной операции на Украине и их семей. Он заявил, что необходимо разбираться в каждом конкретном случае по таким обращениям и незамедлительно реагировать на жалобы, если они поступают. По словам Путина, всех участников СВО нужно своевременно обеспечивать денежным и иными видами довольствия."Точно так же, оперативно и в полном объеме, они должны получать медицинскую и социальную помощь, содействие в реабилитации, трудоустройстве, а семьи погибших наших товарищей — всю необходимую поддержку", — подчеркнул президент.Он попросил плотно взаимодействовать по этому вопросу с федеральными, региональными и местными органами власти.Кроме того, Путин призвал прокуроров внимательно следить за выплатой зарплат и пособий. По его словам, необходимо последовательно устранять нарушения в этой сфере, в первую очередь в случаях с особо уязвимыми категориями граждан — пожилыми людьми, малообеспеченными и многодетными семьями. В этой связи президент также попросил должным образом реагировать на нарушения прав несовершеннолетних. "В ряде регионов были факты задержки с положенными социальными выплатами, не везде должным образом решается и такая острая и чувствительная проблема, как обеспечение жильем детей-сирот, в том числе отмечены факты, когда детям-сиротам предоставлялись негодные для проживания квартиры. Я прошу незамедлительно реагировать на подобные недопустимые ситуации", — отметил глава государства.Помимо этого, Путин отметил, что прокуратура должна принципиально и жестко бороться с коррупцией, а также строго следить за законностью уголовных дел по экономическим составам и проявлять принципиальность при избрании мер пресечения.Также речь зашла о финансировании гособоронзаказа и предприятий ОПК. По словам президента, денежных средств на эту отрасль выделяется достаточно и тратить их нужно рационально."Особое внимание прошу уделить надзору за законностью в сфере оборонно-промышленного комплекса — мы постоянно должны держать эти вопросы в поле нашего зрения, — прежде всего за своевременным выполнением обязательств по поставкам для нужд специальной военной операции необходимых вооружений, техники, боеприпасов, экипировки, за четкой реализацией всех заданий гособоронзаказа, эффективным использованием бюджетных ресурсов", — подчеркнул Путин.Президент отметил позитивную динамику в раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений, а также в борьбе ведомства с экстремизмом и терроризмом."Целенаправленная работа прокуроров привела к сокращению числа проверок, необоснованного административного вмешательства в экономическую, деловую жизнь. Есть и позитивная динамика в борьбе с экстремизмом и терроризмом, в противодействии криминалу и коррупции", — подчеркнул глава государства.Кроме того, Путин поблагодарил прокуратуру за низкий уровень безработицы в стране, который в начале этого года сократился до 3,6 процента. Он подчеркнул, что это самый низкий показатель за последние десятилетия. Президент поручил Генеральной прокуратуре продолжить практику личных приемов граждан, отметив, что эта востребованная мера расширилась.Глава государства также заявил, что сейчас Россия стоит на пути позитивных перемен и укрепления суверенитета. "Перед государством стоит много важных задач и еще много нерешенных проблем, но мы находимся с вами на этапе масштабных позитивных перемен, направленных на укрепление суверенитета страны, ее независимости, будущего России и создания условий для ее уверенного развития. Несмотря на то что мы живем в эпоху перемен, работаем мы с вами в условиях достаточно хорошо организованной системы и в стабильной обстановке, в деловой обстановке, основанной на доверии наших людей", — отметил он.Путин также подчеркнул, что на все санкции Россия должна ответить расширением экономических свобод и снижением административных барьеров. Он добавил, что все это должно осуществляться в рамках закона.Завершая свою речь, глава государства поблагодарил прокуроров за профессионализм и добросовестный подход к своим обязанностям.

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владимир путин, генеральная прокуратура рф, россия