https://ria.ru/20230315/deputat-1858017551.html

Не вставший во время гимна депутат из Калужской области получил повестку

Не вставший во время гимна депутат из Калужской области получил повестку - РИА Новости, 15.03.2023

Не вставший во время гимна депутат из Калужской области получил повестку

Районному депутату в Калужской области, не вставшему во время исполнения гимна России, вручили повестку в военкомат на заседании комиссии по этике. РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T13:36

2023-03-15T13:36

2023-03-15T16:14

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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 мар — РИА Новости. Районному депутату в Калужской области, не вставшему во время исполнения гимна России, вручили повестку в военкомат на заседании комиссии по этике.В конце февраля малоярославецкий муниципальный районный информационный центр "Маяк" на своей странице в соцсети "ВКонтакте" опубликовал информацию о том, что во время исполнения гимна перед отчетом главы района депутат от КПРФ Александр Лепендин остался сидеть. Это возмутило его коллег. Сам депутат в комментариях к публикации написал, что не смог встать, потому что у него болели ноги после тренировки. При этом он отметил, что на минуте молчания в память о погибших во время спецоперации "собрал силы в кулак" и встал. Лепендин сообщил РИА Новости, что на заседании комиссии по этике, которое прошло накануне, ему и еще одному депутату вручили повестки в военкомат. Он уточнил, что речь шла о сверке персональных данных. "Я уже посетил военкомат сегодня с утра. Сверили, и все", — сказал депутат. Военный комиссар Малоярославецкого района Игорь Меркулов подтвердил РИА Новости факт вручения повесток. "Для сверки данных воинского учета я вручил повестки гражданам, которых оповещал во время частичной мобилизации, которые ко мне не прибыли. Двоим", — подчеркнул он. Сам Лепендин заявил РИА Новости, что повестку во время частичной мобилизации не получал. "Мне сказали, что ее приносили в почтовый ящик по адресу мамы в октябре. Мы такой не наблюдали, да и не до этого было, мама умирала, похоронили в начале ноября", — рассказал депутат. Он пояснил также, что пока комиссия по этике не вынесла окончательного вердикта о наказании для него за то, что он не встал во время гимна. По словам Лепендина, решение будет приниматься в течение месяца.Ранее в Пензенской и Воронежской областях сообщили, что повестки жителям вручают для актуализации данных воинского учета.

https://ria.ru/20230314/stupin-1857904921.html

https://ria.ru/20230315/voenkomat-1857974902.html

https://ria.ru/20230314/dokhody-1857749224.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

калуга, воронежская область, общество