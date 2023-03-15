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Не вставший во время гимна депутат из Калужской области получил повестку - РИА Новости, 15.03.2023
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13:36 15.03.2023 (обновлено: 16:14 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/deputat-1858017551.html
Не вставший во время гимна депутат из Калужской области получил повестку
Не вставший во время гимна депутат из Калужской области получил повестку - РИА Новости, 15.03.2023
Не вставший во время гимна депутат из Калужской области получил повестку
Районному депутату в Калужской области, не вставшему во время исполнения гимна России, вручили повестку в военкомат на заседании комиссии по этике. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T13:36
2023-03-15T16:14
калуга
воронежская область
общество
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 мар — РИА Новости. Районному депутату в Калужской области, не вставшему во время исполнения гимна России, вручили повестку в военкомат на заседании комиссии по этике.В конце февраля малоярославецкий муниципальный районный информационный центр "Маяк" на своей странице в соцсети "ВКонтакте" опубликовал информацию о том, что во время исполнения гимна перед отчетом главы района депутат от КПРФ Александр Лепендин остался сидеть. Это возмутило его коллег. Сам депутат в комментариях к публикации написал, что не смог встать, потому что у него болели ноги после тренировки. При этом он отметил, что на минуте молчания в память о погибших во время спецоперации "собрал силы в кулак" и встал. Лепендин сообщил РИА Новости, что на заседании комиссии по этике, которое прошло накануне, ему и еще одному депутату вручили повестки в военкомат. Он уточнил, что речь шла о сверке персональных данных. "Я уже посетил военкомат сегодня с утра. Сверили, и все", — сказал депутат. Военный комиссар Малоярославецкого района Игорь Меркулов подтвердил РИА Новости факт вручения повесток. "Для сверки данных воинского учета я вручил повестки гражданам, которых оповещал во время частичной мобилизации, которые ко мне не прибыли. Двоим", — подчеркнул он. Сам Лепендин заявил РИА Новости, что повестку во время частичной мобилизации не получал. "Мне сказали, что ее приносили в почтовый ящик по адресу мамы в октябре. Мы такой не наблюдали, да и не до этого было, мама умирала, похоронили в начале ноября", — рассказал депутат. Он пояснил также, что пока комиссия по этике не вынесла окончательного вердикта о наказании для него за то, что он не встал во время гимна. По словам Лепендина, решение будет приниматься в течение месяца.Ранее в Пензенской и Воронежской областях сообщили, что повестки жителям вручают для актуализации данных воинского учета.
https://ria.ru/20230314/stupin-1857904921.html
https://ria.ru/20230315/voenkomat-1857974902.html
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калуга, воронежская область, общество
Калуга, Воронежская область, Общество
Не вставший во время гимна депутат из Калужской области получил повестку

Депутат из Калужской области Лепендин, не вставший во время гимна, получил повестку

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкСотрудница военного комиссариата держит в руках повестки и военные билеты
Сотрудница военного комиссариата держит в руках повестки и военные билеты - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Сотрудница военного комиссариата держит в руках повестки и военные билеты. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 15 мар — РИА Новости. Районному депутату в Калужской области, не вставшему во время исполнения гимна России, вручили повестку в военкомат на заседании комиссии по этике.
В конце февраля малоярославецкий муниципальный районный информационный центр "Маяк" на своей странице в соцсети "ВКонтакте" опубликовал информацию о том, что во время исполнения гимна перед отчетом главы района депутат от КПРФ Александр Лепендин остался сидеть. Это возмутило его коллег. Сам депутат в комментариях к публикации написал, что не смог встать, потому что у него болели ноги после тренировки. При этом он отметил, что на минуте молчания в память о погибших во время спецоперации "собрал силы в кулак" и встал.
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Лепендин сообщил РИА Новости, что на заседании комиссии по этике, которое прошло накануне, ему и еще одному депутату вручили повестки в военкомат. Он уточнил, что речь шла о сверке персональных данных.
"Я уже посетил военкомат сегодня с утра. Сверили, и все", — сказал депутат.
Военный комиссар Малоярославецкого района Игорь Меркулов подтвердил РИА Новости факт вручения повесток.
"Для сверки данных воинского учета я вручил повестки гражданам, которых оповещал во время частичной мобилизации, которые ко мне не прибыли. Двоим", — подчеркнул он.
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Вчера, 11:31
Сам Лепендин заявил РИА Новости, что повестку во время частичной мобилизации не получал.
"Мне сказали, что ее приносили в почтовый ящик по адресу мамы в октябре. Мы такой не наблюдали, да и не до этого было, мама умирала, похоронили в начале ноября", — рассказал депутат.
Он пояснил также, что пока комиссия по этике не вынесла окончательного вердикта о наказании для него за то, что он не встал во время гимна. По словам Лепендина, решение будет приниматься в течение месяца.
Ранее в Пензенской и Воронежской областях сообщили, что повестки жителям вручают для актуализации данных воинского учета.
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