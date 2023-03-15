https://ria.ru/20230315/deputat-1858017551.html
Не вставший во время гимна депутат из Калужской области получил повестку
Не вставший во время гимна депутат из Калужской области получил повестку - РИА Новости, 15.03.2023
Не вставший во время гимна депутат из Калужской области получил повестку
Районному депутату в Калужской области, не вставшему во время исполнения гимна России, вручили повестку в военкомат на заседании комиссии по этике. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T13:36
2023-03-15T13:36
2023-03-15T16:14
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 мар — РИА Новости. Районному депутату в Калужской области, не вставшему во время исполнения гимна России, вручили повестку в военкомат на заседании комиссии по этике.В конце февраля малоярославецкий муниципальный районный информационный центр "Маяк" на своей странице в соцсети "ВКонтакте" опубликовал информацию о том, что во время исполнения гимна перед отчетом главы района депутат от КПРФ Александр Лепендин остался сидеть. Это возмутило его коллег. Сам депутат в комментариях к публикации написал, что не смог встать, потому что у него болели ноги после тренировки. При этом он отметил, что на минуте молчания в память о погибших во время спецоперации "собрал силы в кулак" и встал. Лепендин сообщил РИА Новости, что на заседании комиссии по этике, которое прошло накануне, ему и еще одному депутату вручили повестки в военкомат. Он уточнил, что речь шла о сверке персональных данных. "Я уже посетил военкомат сегодня с утра. Сверили, и все", — сказал депутат. Военный комиссар Малоярославецкого района Игорь Меркулов подтвердил РИА Новости факт вручения повесток. "Для сверки данных воинского учета я вручил повестки гражданам, которых оповещал во время частичной мобилизации, которые ко мне не прибыли. Двоим", — подчеркнул он. Сам Лепендин заявил РИА Новости, что повестку во время частичной мобилизации не получал. "Мне сказали, что ее приносили в почтовый ящик по адресу мамы в октябре. Мы такой не наблюдали, да и не до этого было, мама умирала, похоронили в начале ноября", — рассказал депутат. Он пояснил также, что пока комиссия по этике не вынесла окончательного вердикта о наказании для него за то, что он не встал во время гимна. По словам Лепендина, решение будет приниматься в течение месяца.Ранее в Пензенской и Воронежской областях сообщили, что повестки жителям вручают для актуализации данных воинского учета.
https://ria.ru/20230314/stupin-1857904921.html
https://ria.ru/20230315/voenkomat-1857974902.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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калуга, воронежская область, общество
Калуга, Воронежская область, Общество
Не вставший во время гимна депутат из Калужской области получил повестку
Депутат из Калужской области Лепендин, не вставший во время гимна, получил повестку
ЯРОСЛАВЛЬ, 15 мар — РИА Новости. Районному депутату в Калужской области, не вставшему во время исполнения гимна России, вручили повестку в военкомат на заседании комиссии по этике.
В конце февраля малоярославецкий муниципальный районный информационный центр "Маяк" на своей странице в соцсети "ВКонтакте" опубликовал информацию о том, что во время исполнения гимна перед отчетом главы района депутат от КПРФ Александр Лепендин остался сидеть. Это возмутило его коллег. Сам депутат в комментариях к публикации написал, что не смог встать, потому что у него болели ноги после тренировки. При этом он отметил, что на минуте молчания в память о погибших во время спецоперации "собрал силы в кулак" и встал.
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Лепендин сообщил РИА Новости, что на заседании комиссии по этике, которое прошло накануне, ему и еще одному депутату вручили повестки в военкомат. Он уточнил, что речь шла о сверке персональных данных.
"Я уже посетил военкомат сегодня с утра. Сверили, и все", — сказал депутат.
Военный комиссар Малоярославецкого района Игорь Меркулов подтвердил РИА Новости факт вручения повесток.
"Для сверки данных воинского учета я вручил повестки гражданам, которых оповещал во время частичной мобилизации, которые ко мне не прибыли. Двоим", — подчеркнул он.
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Сам Лепендин заявил РИА Новости, что повестку во время частичной мобилизации не получал.
"Мне сказали, что ее приносили в почтовый ящик по адресу мамы в октябре. Мы такой не наблюдали, да и не до этого было, мама умирала, похоронили в начале ноября", — рассказал депутат.
Он пояснил также, что пока комиссия по этике не вынесла окончательного вердикта о наказании для него за то, что он не встал во время гимна. По словам Лепендина, решение будет приниматься в течение месяца.
Ранее в Пензенской и Воронежской областях
сообщили, что повестки жителям вручают для актуализации данных воинского учета.
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