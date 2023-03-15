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В Полтавской области демонтировали памятник Максиму Горькому - РИА Новости, 15.03.2023
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19:38 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/demontazh-1858138041.html
В Полтавской области демонтировали памятник Максиму Горькому
В Полтавской области демонтировали памятник Максиму Горькому - РИА Новости, 15.03.2023
В Полтавской области демонтировали памятник Максиму Горькому
Памятник писателю Максиму Горькому демонтировали в селе Середняки Полтавской области Украины, сообщили местные СМИ. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T19:38
2023-03-15T19:38
в мире
украина
полтавская область
россия
сергей лавров
максим горький
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Памятник писателю Максиму Горькому демонтировали в селе Середняки Полтавской области Украины, сообщили местные СМИ. Ранее в среду украинское издание "Вести" сообщало, что для сноса памятников советским генералам в Полтаве понадобится порядка 2-х миллионов гривен (54 тысяч долларов). Для их "законного" сноса необходимо изготовить техдокументацию. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц, указателей началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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в мире, украина, полтавская область, россия, сергей лавров, максим горький
В мире, Украина, Полтавская область, Россия, Сергей Лавров, Максим Горький
В Полтавской области демонтировали памятник Максиму Горькому

В полтавском селе Середняки демонтировали памятник писателю Максиму Горькому

© РИА Новости /  | Перейти в медиабанкРусский писатель Максим Горький
Русский писатель Максим Горький - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
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Русский писатель Максим Горький. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Памятник писателю Максиму Горькому демонтировали в селе Середняки Полтавской области Украины, сообщили местные СМИ.
«
"На Полтавщине избавились от памятника поклоннику большевизма Максиму Горькому. Памятник российскому писателю демонтировали в Середняках Миргородского района ", - говорится на сайте местного издания "Змист".
Ранее в среду украинское издание "Вести" сообщало, что для сноса памятников советским генералам в Полтаве понадобится порядка 2-х миллионов гривен (54 тысяч долларов). Для их "законного" сноса необходимо изготовить техдокументацию.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц, указателей началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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В миреУкраинаПолтавская областьРоссияСергей ЛавровМаксим Горький
 
 
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