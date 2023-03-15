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СК возбудил уголовное дело после стрельбы в Вятских Полянах - РИА Новости, 15.03.2023
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19:09 15.03.2023 (обновлено: 19:11 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/delo-1858130431.html
СК возбудил уголовное дело после стрельбы в Вятских Полянах
СК возбудил уголовное дело после стрельбы в Вятских Полянах - РИА Новости, 15.03.2023
СК возбудил уголовное дело после стрельбы в Вятских Полянах
Уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов возбуждено в отношении жителя Вятских Полян, открывшего стрельбу из окна, РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T19:09
2023-03-15T19:11
происшествия
вятские поляны
кировская область
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мар - РИА Новости. Уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов возбуждено в отношении жителя Вятских Полян, открывшего стрельбу из окна, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования уголовного дела находится на личном контроле руководителя регионального ведомства. Как сообщили РИА Новости в управлении Росгвардии по ПФО, мужчина был задержан сотрудниками СОБР управления Росгвардии по Республике Татарстан, оружие не применялось. Мужчина передан правоохранительным органам.
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вятские поляны
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Следователи в квартире мужчины, открывшего стрельбу из окна в Вятских Полянах
Кадры из квартиры мужчины, напившегося и открывшего стрельбу из окна в Вятских Полянах
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происшествия, вятские поляны, кировская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Вятские Поляны, Кировская область, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
СК возбудил уголовное дело после стрельбы в Вятских Полянах

СК возбудил дело о посягательстве на жизнь полицейских из-за стрельбы в Вятских Полянах

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мар - РИА Новости. Уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов возбуждено в отношении жителя Вятских Полян, открывшего стрельбу из окна, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области.
«
"По версии следствия, 15 марта в городе Вятские Поляны 47-летний мужчина, будучи в состоянии опьянения, из окна квартиры произвел выстрелы из ружья в сторону, где непосредственно находились сотрудники полиции. По результатам проверки возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Вятские Поляны по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов)", - говорится в сообщении.
Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования уголовного дела находится на личном контроле руководителя регионального ведомства.
Как сообщили РИА Новости в управлении Росгвардии по ПФО, мужчина был задержан сотрудниками СОБР управления Росгвардии по Республике Татарстан, оружие не применялось. Мужчина передан правоохранительным органам.
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
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ПроисшествияВятские ПоляныКировская областьСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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