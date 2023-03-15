https://ria.ru/20230315/delo-1858130431.html

СК возбудил уголовное дело после стрельбы в Вятских Полянах

СК возбудил уголовное дело после стрельбы в Вятских Полянах - РИА Новости, 15.03.2023

СК возбудил уголовное дело после стрельбы в Вятских Полянах

Уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов возбуждено в отношении жителя Вятских Полян, открывшего стрельбу из окна, РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T19:09

2023-03-15T19:09

2023-03-15T19:11

происшествия

вятские поляны

кировская область

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мар - РИА Новости. Уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов возбуждено в отношении жителя Вятских Полян, открывшего стрельбу из окна, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования уголовного дела находится на личном контроле руководителя регионального ведомства. Как сообщили РИА Новости в управлении Росгвардии по ПФО, мужчина был задержан сотрудниками СОБР управления Росгвардии по Республике Татарстан, оружие не применялось. Мужчина передан правоохранительным органам.

https://ria.ru/20230312/strelba-1857341802.html

вятские поляны

кировская область

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Следователи в квартире мужчины, открывшего стрельбу из окна в Вятских Полянах Кадры из квартиры мужчины, напившегося и открывшего стрельбу из окна в Вятских Полянах 2023-03-15T19:09 true PT0M23S

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происшествия, вятские поляны, кировская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)