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Володин в шутку связал банковский кризис в США с приездом туда Чубайса

Володин в шутку связал банковский кризис в США с приездом туда Чубайса - РИА Новости, 15.03.2023

Володин в шутку связал банковский кризис в США с приездом туда Чубайса

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе правительственного часа с министром энергетики пошутил, что банки в США обвалились из-за приезда туда Анатолия Чубайса,... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T14:30

2023-03-15T14:30

2023-03-15T15:48

экономика

технологии

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сша

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анатолий чубайс

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе правительственного часа с министром энергетики пошутил, что банки в США обвалились из-за приезда туда Анатолия Чубайса, не "исключив", что его "специально" туда выпустили. В ходе обсуждения тарифов на газ Володин напомнил, что "сейчас все хорошо" потому что президент когда-то вернул в государственную собственность "Газпром" и нефтяные компании. При этом Володин отметил, что депутатам важно продолжать работу с тем, чтобы взять эти тарифы под контроль. По его словам, речь должна идти о том, чтобы "государство и контролировало, и владело сетевым хозяйством, которое после реформ Чубайса оказалось разобрано". "Хорошо еще, что по муниципалитетам можно собрать, а так - по карманам. А где Чубайс, мы тоже с вами знаем... Кто выпустил? Может, специально (выпустили), для того, чтобы там развалилось. А что вы улыбаетесь? Посмотрите, что происходит в Америке! Банки стали валиться, как Чубайс приехал", - ответил Володин на реплику одного из депутатов. При этом к следующему вопросу повестки депутаты тоже перешли с шутки про Чубайса. "Переходим к следующему вопросу, если по Чубайсу все согласны - что он уже приступил к тому, что умеет делать эффективно, но только на территории Соединенных Штатов Америки", - заключил спикер ГД. Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ставки Федеральной резервной системы (ФРС), повлекшей обесценение активов на балансах многих фининститутов. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков. Международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило до негативного со стабильного прогноз банковской системы США. Анатолий Чубайс при первом президенте России Борисе Ельцине возглавлял комитет по управлению госимуществом, был зампредседателя главы правительства, руководил администрацией главы государства, а также непродолжительное время был министром финансов России. Позднее был председателем правления корпорации "Роснано", затем - спецпредставителем президента РФ Владимира Путина по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. В середине марта 2022 года западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Чубайс уехал из России и покинул свой пост. В качестве возможной причины такого шага называлось его несогласие с военной операцией России на Украине. 25 марта Путин подписал указ об освобождении Чубайса от занимаемой должности.

https://ria.ru/20230314/svb-1857641620.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Все это неспроста": Володин пошутил о взаимосвязи отъезда Чубайса и кризиса банковской системы в США Володин предположил, что Чубайса выпустили из России специально: банки в Америке стали "валиться", когда он приехал. 2023-03-15T14:30 true PT1S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, россия, сша, америка, анатолий чубайс, вячеслав володин, госдума рф, газпром, федеральная резервная система сша