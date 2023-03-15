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Овчинский: столичная компания вдвое нарастила выпуск альтернативных чипсов - РИА Новости, 15.03.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
10:09 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/chipsy-1857948624.html
Овчинский: столичная компания вдвое нарастила выпуск альтернативных чипсов
Овчинский: столичная компания вдвое нарастила выпуск альтернативных чипсов - РИА Новости, 15.03.2023
Овчинский: столичная компания вдвое нарастила выпуск альтернативных чипсов
Столичный производитель снеков по итогам 2022 года более, чем вдвое увеличил объемы выпуска, изготовив около 1,5 миллиона упаковок нутовых чипсов, сообщил... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T10:09
2023-03-15T10:09
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
москва
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Столичный производитель снеков по итогам 2022 года более, чем вдвое увеличил объемы выпуска, изготовив около 1,5 миллиона упаковок нутовых чипсов, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."Производством продуктов питания в Москве сейчас занимаются более 200 предприятий, в том числе - относительно небольшие молодые компании, продукция которых уже широко представлена в федеральных продуктовых сетях, а также на интернет-площадках. Они активно инвестируют в собственное развитие - модернизируют производство и расширяют ассортимент товаров", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Так, компания "Шеллдон" более пяти лет изготавливает снеки, а последние три года специализируется на производстве чипсов из нутовой муки."Нутовые чипсы - альтернатива картофельным. Они состоят из натуральных ингредиентов, содержат много белка и клетчатки. При этом в них отсутствуют сахар, глютен, консерванты и красители. На данный момент наша линейка включает в себя семь вкусов. Кроме того, в ассортименте недавно появился новый продукт – обжаренный нут", – рассказал генеральный директор компании Андрей Казаков.
https://ria.ru/20230313/ovchinskiy-1857436681.html
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владислав овчинский, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Москва

Овчинский: столичная компания вдвое нарастила выпуск альтернативных чипсов

© Пресс-служба ДИППОвчинский Владислав Анатольевич
Овчинский Владислав Анатольевич
© Пресс-служба ДИПП
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Столичный производитель снеков по итогам 2022 года более, чем вдвое увеличил объемы выпуска, изготовив около 1,5 миллиона упаковок нутовых чипсов, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
"Производством продуктов питания в Москве сейчас занимаются более 200 предприятий, в том числе - относительно небольшие молодые компании, продукция которых уже широко представлена в федеральных продуктовых сетях, а также на интернет-площадках. Они активно инвестируют в собственное развитие - модернизируют производство и расширяют ассортимент товаров", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
Овчинский: московский производитель растительной пищи расширяет ассортимент
13 марта, 07:09
Так, компания "Шеллдон" более пяти лет изготавливает снеки, а последние три года специализируется на производстве чипсов из нутовой муки.
"Нутовые чипсы - альтернатива картофельным. Они состоят из натуральных ингредиентов, содержат много белка и клетчатки. При этом в них отсутствуют сахар, глютен, консерванты и красители. На данный момент наша линейка включает в себя семь вкусов. Кроме того, в ассортименте недавно появился новый продукт – обжаренный нут", – рассказал генеральный директор компании Андрей Казаков.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладислав ОвчинскийМосква
 
 
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