https://ria.ru/20230315/chipsy-1857948624.html

Овчинский: столичная компания вдвое нарастила выпуск альтернативных чипсов

Овчинский: столичная компания вдвое нарастила выпуск альтернативных чипсов - РИА Новости, 15.03.2023

Овчинский: столичная компания вдвое нарастила выпуск альтернативных чипсов

Столичный производитель снеков по итогам 2022 года более, чем вдвое увеличил объемы выпуска, изготовив около 1,5 миллиона упаковок нутовых чипсов, сообщил... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T10:09

2023-03-15T10:09

2023-03-15T10:09

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

москва

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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Столичный производитель снеков по итогам 2022 года более, чем вдвое увеличил объемы выпуска, изготовив около 1,5 миллиона упаковок нутовых чипсов, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."Производством продуктов питания в Москве сейчас занимаются более 200 предприятий, в том числе - относительно небольшие молодые компании, продукция которых уже широко представлена в федеральных продуктовых сетях, а также на интернет-площадках. Они активно инвестируют в собственное развитие - модернизируют производство и расширяют ассортимент товаров", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Так, компания "Шеллдон" более пяти лет изготавливает снеки, а последние три года специализируется на производстве чипсов из нутовой муки."Нутовые чипсы - альтернатива картофельным. Они состоят из натуральных ингредиентов, содержат много белка и клетчатки. При этом в них отсутствуют сахар, глютен, консерванты и красители. На данный момент наша линейка включает в себя семь вкусов. Кроме того, в ассортименте недавно появился новый продукт – обжаренный нут", – рассказал генеральный директор компании Андрей Казаков.

https://ria.ru/20230313/ovchinskiy-1857436681.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

владислав овчинский, москва