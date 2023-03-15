https://ria.ru/20230315/byudzhet-1858046049.html

Минвосток: Арктическая зона формирует пятую часть федерального бюджета РФ

Минвосток: Арктическая зона формирует пятую часть федерального бюджета РФ - РИА Новости, 15.03.2023

Минвосток: Арктическая зона формирует пятую часть федерального бюджета РФ

Арктическая зона формирует пятую часть федерального бюджета России и проведение климатического форума в Якутске 22-24 марта является актуальным для экономики... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T14:55

2023-03-15T14:55

2023-03-15T14:55

изменение климата: эволюция вечной мерзлоты

россия

арктика

якутск

экономика

миа "россия сегодня"

республика саха (якутия)

мерзлота

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МОСКВА, 15 мар- РИА Новости. Арктическая зона формирует пятую часть федерального бюджета России и проведение климатического форума в Якутске 22-24 марта является актуальным для экономики нашей страны, сказал на прошедшей пресс-конференции а МИА "Россия сегодня" директор департамента развития Арктической зоны РФ и реализации инфраструктурных проектов Минвостокразвития России Максим Данькин."Что касается актуальности темы конференции по проблемам климата и таяния вечной мерзлоты - она очень важна и актуальна. В первую очередь для развития России, экономики арктической зоны, которая составляет примерно пятую часть дохода федерального бюджета России. Освоение Россией арктического пространства политически усилит ее позиции на мировом рынке как ключевого поставщика сырьевых энергетических ресурсов", - отметил Данькин.Он сообщил, что проведение конференции в Якутске не случайно - почти вся территория республики, за исключением отдельных ее частей, расположены в зоне холода и говорить на международном уровне на конференции об изменении климата крайне важно."В Якутии находится 76% разведанного горючего - природного газа, 21% разведенной нефти, богата Арктика твердыми минералами - это 79% платиноидов, меди 41%, титана 30%. При этом российская Арктика в целом влияет на мировую экономику по отдельным полезным ископаемых. Запасы в России составляют значительный процент общемировых. К примеру, платиноиды 25%, титана -11%. При этом в Арктике сложные климатические условия и важно применять инновационные технологии для ее развития и освоения, необходимо развивать науку, технологии и приборостроение", - подчеркнул Данькин.

https://ria.ru/20230315/predsedatelstvo-1858023931.html

россия

арктика

якутск

республика саха (якутия)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, арктика, якутск, экономика, миа "россия сегодня", республика саха (якутия), мерзлота