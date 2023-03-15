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Минвосток: Арктическая зона формирует пятую часть федерального бюджета РФ - РИА Новости, 15.03.2023
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Изменение климата: эволюция вечной мерзлоты
 
14:55 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/byudzhet-1858046049.html
Минвосток: Арктическая зона формирует пятую часть федерального бюджета РФ
Минвосток: Арктическая зона формирует пятую часть федерального бюджета РФ - РИА Новости, 15.03.2023
Минвосток: Арктическая зона формирует пятую часть федерального бюджета РФ
Арктическая зона формирует пятую часть федерального бюджета России и проведение климатического форума в Якутске 22-24 марта является актуальным для экономики... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T14:55
2023-03-15T14:55
изменение климата: эволюция вечной мерзлоты
россия
арктика
якутск
экономика
миа "россия сегодня"
республика саха (якутия)
мерзлота
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МОСКВА, 15 мар- РИА Новости. Арктическая зона формирует пятую часть федерального бюджета России и проведение климатического форума в Якутске 22-24 марта является актуальным для экономики нашей страны, сказал на прошедшей пресс-конференции а МИА "Россия сегодня" директор департамента развития Арктической зоны РФ и реализации инфраструктурных проектов Минвостокразвития России Максим Данькин."Что касается актуальности темы конференции по проблемам климата и таяния вечной мерзлоты - она очень важна и актуальна. В первую очередь для развития России, экономики арктической зоны, которая составляет примерно пятую часть дохода федерального бюджета России. Освоение Россией арктического пространства политически усилит ее позиции на мировом рынке как ключевого поставщика сырьевых энергетических ресурсов", - отметил Данькин.Он сообщил, что проведение конференции в Якутске не случайно - почти вся территория республики, за исключением отдельных ее частей, расположены в зоне холода и говорить на международном уровне на конференции об изменении климата крайне важно."В Якутии находится 76% разведанного горючего - природного газа, 21% разведенной нефти, богата Арктика твердыми минералами - это 79% платиноидов, меди 41%, титана 30%. При этом российская Арктика в целом влияет на мировую экономику по отдельным полезным ископаемых. Запасы в России составляют значительный процент общемировых. К примеру, платиноиды 25%, титана -11%. При этом в Арктике сложные климатические условия и важно применять инновационные технологии для ее развития и освоения, необходимо развивать науку, технологии и приборостроение", - подчеркнул Данькин.
https://ria.ru/20230315/predsedatelstvo-1858023931.html
россия
арктика
якутск
республика саха (якутия)
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россия, арктика, якутск, экономика, миа "россия сегодня", республика саха (якутия), мерзлота
Изменение климата: эволюция вечной мерзлоты, Россия, Арктика, Якутск, Экономика, МИА "Россия сегодня", Республика Саха (Якутия), мерзлота

Минвосток: Арктическая зона формирует пятую часть федерального бюджета РФ

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 15 мар- РИА Новости. Арктическая зона формирует пятую часть федерального бюджета России и проведение климатического форума в Якутске 22-24 марта является актуальным для экономики нашей страны, сказал на прошедшей пресс-конференции а МИА "Россия сегодня" директор департамента развития Арктической зоны РФ и реализации инфраструктурных проектов Минвостокразвития России Максим Данькин.
"Что касается актуальности темы конференции по проблемам климата и таяния вечной мерзлоты - она очень важна и актуальна. В первую очередь для развития России, экономики арктической зоны, которая составляет примерно пятую часть дохода федерального бюджета России. Освоение Россией арктического пространства политически усилит ее позиции на мировом рынке как ключевого поставщика сырьевых энергетических ресурсов", - отметил Данькин.
Он сообщил, что проведение конференции в Якутске не случайно - почти вся территория республики, за исключением отдельных ее частей, расположены в зоне холода и говорить на международном уровне на конференции об изменении климата крайне важно.
"В Якутии находится 76% разведанного горючего - природного газа, 21% разведенной нефти, богата Арктика твердыми минералами - это 79% платиноидов, меди 41%, титана 30%. При этом российская Арктика в целом влияет на мировую экономику по отдельным полезным ископаемых. Запасы в России составляют значительный процент общемировых. К примеру, платиноиды 25%, титана -11%. При этом в Арктике сложные климатические условия и важно применять инновационные технологии для ее развития и освоения, необходимо развивать науку, технологии и приборостроение", - подчеркнул Данькин.
Директор Департамента развития Арктической зоны Российской Федерации и реализации инфраструктурных проектов Минвостокразвития России Максим Данькин - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
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Изменение климата: эволюция вечной мерзлотыРоссияАрктикаЯкутскЭкономикаМИА "Россия сегодня"Республика Саха (Якутия)мерзлота
 
 
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