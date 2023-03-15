https://ria.ru/20230315/byudzhet-1858014758.html

Нефтегазовые и угольные компании освободили от взноса в бюджет

Нефтегазовые и угольные компании освободили от взноса в бюджет - РИА Новости, 15.03.2023

Нефтегазовые и угольные компании освободили от взноса в бюджет

Нефтегазовые и угольные компании освободили от единоразового взноса в бюджет, рассказал замминистра финансов Алексей Сазанов. РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T13:23

2023-03-15T13:23

2023-03-15T14:11

экономика

алексей сазанов

министерство финансов рф (минфин россии)

бюджет

россия

бизнес

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Нефтегазовые и угольные компании освободили от единоразового взноса в бюджет, рассказал замминистра финансов Алексей Сазанов.В этот перечень также попал сектор малого и среднего бизнеса и компании с доналоговой прибылью за 2021-2022 год менее миллиарда рублей.По его словам, банки будут платить единовременный взнос в бюджет.Замминистра финансов уточнил, что не слышал об исключениях для кредитных организаций.

https://ria.ru/20230309/sber-1856708976.html

россия

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Владимир Лаврентьев

экономика, алексей сазанов, министерство финансов рф (минфин россии), бюджет, россия, бизнес