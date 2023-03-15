https://ria.ru/20230315/byudzhet-1858014758.html
Нефтегазовые и угольные компании освободили от взноса в бюджет
Нефтегазовые и угольные компании освободили от взноса в бюджет - РИА Новости, 15.03.2023
Нефтегазовые и угольные компании освободили от взноса в бюджет
Нефтегазовые и угольные компании освободили от единоразового взноса в бюджет, рассказал замминистра финансов Алексей Сазанов. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T13:23
2023-03-15T13:23
2023-03-15T14:11
экономика
алексей сазанов
министерство финансов рф (минфин россии)
бюджет
россия
бизнес
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Нефтегазовые и угольные компании освободили от единоразового взноса в бюджет, рассказал замминистра финансов Алексей Сазанов.В этот перечень также попал сектор малого и среднего бизнеса и компании с доналоговой прибылью за 2021-2022 год менее миллиарда рублей.По его словам, банки будут платить единовременный взнос в бюджет.Замминистра финансов уточнил, что не слышал об исключениях для кредитных организаций.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, алексей сазанов, министерство финансов рф (минфин россии), бюджет, россия, бизнес
Экономика, Алексей Сазанов, Министерство финансов РФ (Минфин России), Бюджет, Россия, Бизнес
Нефтегазовые и угольные компании освободили от взноса в бюджет
Сазанов: нефтегазовые и угольные компании освободили от взноса в бюджет, банки — нет
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Нефтегазовые и угольные компании освободили от единоразового взноса в бюджет, рассказал замминистра финансов Алексей Сазанов.
В этот перечень также попал сектор малого и среднего бизнеса и компании с доналоговой прибылью за 2021-2022 год менее миллиарда рублей.
«
"Это исключения, все остальные попадают (под выплату взноса. — Прим. ред.) , а дальше у кого есть прирост — тот будет платить налог, у кого, нет прироста — не будет платить налог", — отметил Сазанов.
По его словам, банки будут платить единовременный взнос в бюджет.
Замминистра финансов уточнил, что не слышал об исключениях для кредитных организаций.
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