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Цена нефти Brent опустилась ниже 74 долларов впервые с декабря 2021 года - РИА Новости, 15.03.2023
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17:54 15.03.2023 (обновлено: 18:39 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/brent-1858107980.html
Цена нефти Brent опустилась ниже 74 долларов впервые с декабря 2021 года
Цена нефти Brent опустилась ниже 74 долларов впервые с декабря 2021 года - РИА Новости, 15.03.2023
Цена нефти Brent опустилась ниже 74 долларов впервые с декабря 2021 года
Мировые цены на нефть ускорили снижение до 5%, стоимость Brent опустилась ниже 74 долларов за баррель впервые с 22 декабря 2021 года, свидетельствуют данные... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T17:54
2023-03-15T18:39
цены на нефть
экономика
brent
wti (нефть)
международное энергетическое агентство
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Мировые цены на нефть ускорили снижение до 5%, стоимость Brent опустилась ниже 74 долларов за баррель впервые с 22 декабря 2021 года, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 18.36 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 4,71%, до 73,8 доллара за баррель, впервые с конца 2021 года опустившись ниже 74 долларов. Апрельские фьючерсы на WTI дешевели на 5,02%, до 67,75 доллара.Ранее днем управление энергетической информации минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 10 марта, увеличились на 1,6 миллиона баррелей, или на 0,3%, - до 480,1 миллиона баррелей. Аналитики ожидали роста запасов лишь на 1,2 миллиона баррелей.Кроме того, в среду международное энергетическое агентство опубликовало ежемесячный доклад, в котором сообщило, что страны ОПЕК+, имеющие обязательства по соглашению об ограничении добычи нефти, в феврале увеличили ее на 160 тысяч баррелей в сутки, сократив отставание от своих квот до 1,7 миллиона баррелей в сутки с 1,9 миллиона.При этом агентство также повысило прогноз по росту добычи "черного золота" в мире в 2023 году на 0,4 миллиона баррелей в сутки, до 1,6 миллиона. Теперь добыча ожидается на уровне 101,6 миллиона баррелей в сутки. В прошлом месяце МЭА прогнозировало, что добыча нефти в мире вырастет на 1,2 миллиона баррелей в сутки, до 101,3 миллиона баррелей в сутки.
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цены на нефть, экономика, brent, wti (нефть), международное энергетическое агентство, опек, сша
Цены на нефть, Экономика, Brent, WTI (нефть), Международное энергетическое агентство, ОПЕК, США
Цена нефти Brent опустилась ниже 74 долларов впервые с декабря 2021 года

Цена на нефть Brent опустилась ниже 74 долларов за баррель впервые с 22 декабря 2021 года

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Мировые цены на нефть ускорили снижение до 5%, стоимость Brent опустилась ниже 74 долларов за баррель впервые с 22 декабря 2021 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.36 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 4,71%, до 73,8 доллара за баррель, впервые с конца 2021 года опустившись ниже 74 долларов. Апрельские фьючерсы на WTI дешевели на 5,02%, до 67,75 доллара.
Ранее днем управление энергетической информации минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 10 марта, увеличились на 1,6 миллиона баррелей, или на 0,3%, - до 480,1 миллиона баррелей. Аналитики ожидали роста запасов лишь на 1,2 миллиона баррелей.
Кроме того, в среду международное энергетическое агентство опубликовало ежемесячный доклад, в котором сообщило, что страны ОПЕК+, имеющие обязательства по соглашению об ограничении добычи нефти, в феврале увеличили ее на 160 тысяч баррелей в сутки, сократив отставание от своих квот до 1,7 миллиона баррелей в сутки с 1,9 миллиона.
При этом агентство также повысило прогноз по росту добычи "черного золота" в мире в 2023 году на 0,4 миллиона баррелей в сутки, до 1,6 миллиона. Теперь добыча ожидается на уровне 101,6 миллиона баррелей в сутки. В прошлом месяце МЭА прогнозировало, что добыча нефти в мире вырастет на 1,2 миллиона баррелей в сутки, до 101,3 миллиона баррелей в сутки.
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