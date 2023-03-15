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Цена нефти марки Brent упала ниже 76 долларов за баррель

Цена нефти марки Brent упала ниже 76 долларов за баррель - РИА Новости, 15.03.2023

Цена нефти марки Brent упала ниже 76 долларов за баррель

Мировые цены на нефть ускорили снижение, теряют приблизительно 1,6%, стоимость Brent впервые с 12 декабря прошлого года опустилась ниже 76 долларов за баррель,... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T14:09

2023-03-15T14:09

2023-03-15T14:44

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Мировые цены на нефть ускорили снижение, теряют приблизительно 1,6%, стоимость Brent впервые с 12 декабря прошлого года опустилась ниже 76 долларов за баррель, а WTI - ниже 70 долларов впервые с 21 декабря 2021 года, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 14.27 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 1,58%, до 76,24 доллара за баррель, а минутами ранее она опускалась ниже 76 долларов. Апрельские фьючерсы на WTI дешевеют на 1,6%, до 70,17 доллара, минутами ранее цена на них опускалась ниже 70 долларов.Ранее в среду Международное энергетическое агентство опубликовало ежемесячный доклад, в которое сообщило, что страны ОПЕК+, имеющие обязательства по соглашению об ограничении добычи нефти, в феврале увеличили ее на 160 тысяч баррелей в сутки, сократив отставание от своих квот до 1,7 миллиона баррелей в сутки с 1,9 миллиона.Кроме того, агентство ожидает добычу нефти в мире в текущем году на уровне 101,6 миллиона баррелей в сутки, тем самым повысив прогноз прироста этого показателя на 0,4 миллиона баррелей в сутки, до 1,6 миллиона.Эти данные о фактическом и прогнозном росте потенциального предложения на рынке и могли вызвать такое удешевление нефти в среду днём, при том что утром наблюдался рост цен более чем на 1%.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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