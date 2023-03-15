Рейтинг@Mail.ru
Цена нефти марки Brent упала ниже 76 долларов за баррель - РИА Новости, 15.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
14:09 15.03.2023 (обновлено: 14:44 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/brent-1858030821.html
Цена нефти марки Brent упала ниже 76 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent упала ниже 76 долларов за баррель - РИА Новости, 15.03.2023
Цена нефти марки Brent упала ниже 76 долларов за баррель
Мировые цены на нефть ускорили снижение, теряют приблизительно 1,6%, стоимость Brent впервые с 12 декабря прошлого года опустилась ниже 76 долларов за баррель,... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T14:09
2023-03-15T14:44
brent
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
нефть
цены на нефть
экономика
wti (нефть)
в мире
цены
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570390931_123:0:3319:1798_1920x0_80_0_0_8570c29278c1f452ce9d217799b2d832.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Мировые цены на нефть ускорили снижение, теряют приблизительно 1,6%, стоимость Brent впервые с 12 декабря прошлого года опустилась ниже 76 долларов за баррель, а WTI - ниже 70 долларов впервые с 21 декабря 2021 года, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 14.27 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 1,58%, до 76,24 доллара за баррель, а минутами ранее она опускалась ниже 76 долларов. Апрельские фьючерсы на WTI дешевеют на 1,6%, до 70,17 доллара, минутами ранее цена на них опускалась ниже 70 долларов.Ранее в среду Международное энергетическое агентство опубликовало ежемесячный доклад, в которое сообщило, что страны ОПЕК+, имеющие обязательства по соглашению об ограничении добычи нефти, в феврале увеличили ее на 160 тысяч баррелей в сутки, сократив отставание от своих квот до 1,7 миллиона баррелей в сутки с 1,9 миллиона.Кроме того, агентство ожидает добычу нефти в мире в текущем году на уровне 101,6 миллиона баррелей в сутки, тем самым повысив прогноз прироста этого показателя на 0,4 миллиона баррелей в сутки, до 1,6 миллиона.Эти данные о фактическом и прогнозном росте потенциального предложения на рынке и могли вызвать такое удешевление нефти в среду днём, при том что утром наблюдался рост цен более чем на 1%.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570390931_522:0:2919:1798_1920x0_80_0_0_fb8988686675fc48eecaea6155ea025e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
brent, нефть, цены на нефть, экономика, wti (нефть), в мире, цены, международное энергетическое агентство, опек, опек+
Brent, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Нефть, Цены на нефть, Экономика, WTI (нефть), В мире, Цены, Международное энергетическое агентство, ОПЕК, ОПЕК+
Цена нефти марки Brent упала ниже 76 долларов за баррель

Цена нефти марки Brent упала ниже 76 долларов за баррель впервые с 12 декабря 2022 года

© AP Photo / PA / Andrew MilliganНефтяные платформы у берегов Шотландии в Северном море
Нефтяные платформы у берегов Шотландии в Северном море - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© AP Photo / PA / Andrew Milligan
Нефтяные платформы у берегов Шотландии в Северном море. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Мировые цены на нефть ускорили снижение, теряют приблизительно 1,6%, стоимость Brent впервые с 12 декабря прошлого года опустилась ниже 76 долларов за баррель, а WTI - ниже 70 долларов впервые с 21 декабря 2021 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.27 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 1,58%, до 76,24 доллара за баррель, а минутами ранее она опускалась ниже 76 долларов. Апрельские фьючерсы на WTI дешевеют на 1,6%, до 70,17 доллара, минутами ранее цена на них опускалась ниже 70 долларов.
Ранее в среду Международное энергетическое агентство опубликовало ежемесячный доклад, в которое сообщило, что страны ОПЕК+, имеющие обязательства по соглашению об ограничении добычи нефти, в феврале увеличили ее на 160 тысяч баррелей в сутки, сократив отставание от своих квот до 1,7 миллиона баррелей в сутки с 1,9 миллиона.
Кроме того, агентство ожидает добычу нефти в мире в текущем году на уровне 101,6 миллиона баррелей в сутки, тем самым повысив прогноз прироста этого показателя на 0,4 миллиона баррелей в сутки, до 1,6 миллиона.
Эти данные о фактическом и прогнозном росте потенциального предложения на рынке и могли вызвать такое удешевление нефти в среду днём, при том что утром наблюдался рост цен более чем на 1%.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьBrentНефтьЦены на нефтьЭкономикаWTI (нефть)В миреЦеныМеждународное энергетическое агентствоОПЕКОПЕК+
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала