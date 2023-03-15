https://ria.ru/20230315/bpla-1858145184.html

Лавров прокомментировал инцидент с американским БПЛА в Черном море

Лавров прокомментировал инцидент с американским БПЛА в Черном море - РИА Новости, 15.03.2023

Лавров прокомментировал инцидент с американским БПЛА в Черном море

Вашингтон не принимает во внимание тот факт, что после начала спецоперации на Украине в прибрежных районах Черного моря действуют ограничения для полетов,... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T20:06

2023-03-15T20:06

2023-03-15T21:51

в мире

сша

россия

черное море

павел зарубин

сергей лавров

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Вашингтон не принимает во внимание тот факт, что после начала спецоперации на Украине в прибрежных районах Черного моря действуют ограничения для полетов, заявил глава МИД России Сергей Лавров журналисту Павлу Зарубину в передаче "Москва. Кремль. Путин".Так он прокомментировал инцидент, произошедший накануне с американским беспилотником MQ-9."Они (США. — Прим. ред.) игнорируют полностью тот факт, что после начала специальной военной операции наши военные объявили соответствующие районы Черного моря, прилегающие в определенных местах, как районы, имеющие ограниченный статус для использования любых летательных аппаратов", — сказал министр.Он также заявил, что подобные действия Вашингтона выглядят как провокация, направленная на рост напряженности. По словам Лаврова, в США постоянно говорят о том, что они — ответственная держава, заинтересованная в стратегической стабильности. Тем не менее, как отметил глава МИД, их заявления расходятся с делом.Лавров подчеркнул, что любые инциденты, которые побуждают к столкновению двух великих ядерных держав, всегда представляют большой риск. По его словам, власти Соединенных Штатов не могут этого не понимать. Минобороны России сообщило, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным ведомства, беспилотник двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в Министерстве обороны.

https://ria.ru/20230315/samolety-1858146105.html

https://ria.ru/20230315/bespilotnik_mq-9-1858014027.html

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черное море

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в мире, сша, россия, черное море, павел зарубин, сергей лавров