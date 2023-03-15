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Лавров прокомментировал инцидент с американским БПЛА в Черном море - РИА Новости, 15.03.2023
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20:06 15.03.2023 (обновлено: 21:51 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/bpla-1858145184.html
Лавров прокомментировал инцидент с американским БПЛА в Черном море
Лавров прокомментировал инцидент с американским БПЛА в Черном море - РИА Новости, 15.03.2023
Лавров прокомментировал инцидент с американским БПЛА в Черном море
Вашингтон не принимает во внимание тот факт, что после начала спецоперации на Украине в прибрежных районах Черного моря действуют ограничения для полетов,... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T20:06
2023-03-15T21:51
в мире
сша
россия
черное море
павел зарубин
сергей лавров
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Вашингтон не принимает во внимание тот факт, что после начала спецоперации на Украине в прибрежных районах Черного моря действуют ограничения для полетов, заявил глава МИД России Сергей Лавров журналисту Павлу Зарубину в передаче "Москва. Кремль. Путин".Так он прокомментировал инцидент, произошедший накануне с американским беспилотником MQ-9."Они (США. — Прим. ред.) игнорируют полностью тот факт, что после начала специальной военной операции наши военные объявили соответствующие районы Черного моря, прилегающие в определенных местах, как районы, имеющие ограниченный статус для использования любых летательных аппаратов", — сказал министр.Он также заявил, что подобные действия Вашингтона выглядят как провокация, направленная на рост напряженности. По словам Лаврова, в США постоянно говорят о том, что они — ответственная держава, заинтересованная в стратегической стабильности. Тем не менее, как отметил глава МИД, их заявления расходятся с делом.Лавров подчеркнул, что любые инциденты, которые побуждают к столкновению двух великих ядерных держав, всегда представляют большой риск. По его словам, власти Соединенных Штатов не могут этого не понимать. Минобороны России сообщило, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным ведомства, беспилотник двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в Министерстве обороны.
https://ria.ru/20230315/samolety-1858146105.html
https://ria.ru/20230315/bespilotnik_mq-9-1858014027.html
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в мире, сша, россия, черное море, павел зарубин, сергей лавров
В мире, США, Россия, Черное море, Павел Зарубин, Сергей Лавров
Лавров прокомментировал инцидент с американским БПЛА в Черном море

Лавров: любые инициативы, провоцирующие столкновение ядерных держав, дают серьезные риски

© Фото : U.S. Air Force photo by Airman 1st Class Natalie FiorilliБеспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper армии США
Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper армии США - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© Фото : U.S. Air Force photo by Airman 1st Class Natalie Fiorilli
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Вашингтон не принимает во внимание тот факт, что после начала спецоперации на Украине в прибрежных районах Черного моря действуют ограничения для полетов, заявил глава МИД России Сергей Лавров журналисту Павлу Зарубину в передаче "Москва. Кремль. Путин".
Так он прокомментировал инцидент, произошедший накануне с американским беспилотником MQ-9.
"Они (США. — Прим. ред.) игнорируют полностью тот факт, что после начала специальной военной операции наши военные объявили соответствующие районы Черного моря, прилегающие в определенных местах, как районы, имеющие ограниченный статус для использования любых летательных аппаратов", — сказал министр.
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Он также заявил, что подобные действия Вашингтона выглядят как провокация, направленная на рост напряженности. По словам Лаврова, в США постоянно говорят о том, что они — ответственная держава, заинтересованная в стратегической стабильности. Тем не менее, как отметил глава МИД, их заявления расходятся с делом.
Лавров подчеркнул, что любые инциденты, которые побуждают к столкновению двух великих ядерных держав, всегда представляют большой риск. По его словам, власти Соединенных Штатов не могут этого не понимать.
Минобороны России сообщило, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным ведомства, беспилотник двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя.
Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в Министерстве обороны.
Инцидент с американским беспилотником MQ-9
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В миреСШАРоссияЧерное мореПавел ЗарубинСергей Лавров
 
 
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