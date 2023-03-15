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Россия должна отстоять суверенитет после инцидента с БПЛА, считает Патрушев
Россия должна отстоять суверенитет после инцидента с БПЛА, считает Патрушев - РИА Новости, 15.03.2023
Россия должна отстоять суверенитет после инцидента с БПЛА, считает Патрушев
Россия на фоне инцидента с американским беспилотником должна отстоять свой суверенитет, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T17:10
2023-03-15T17:10
2023-03-15T21:02
николай патрушев
россия
сша
в мире
инцидент с американским беспилотником над черным морем
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Россия на фоне инцидента с американским беспилотником должна отстоять свой суверенитет, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Мы должны отстоять свою независимость, суверенитет, президент об этом говорил", - сказал Патрушев журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин".
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николай патрушев, россия, сша, в мире, инцидент с американским беспилотником над черным морем
Николай Патрушев, Россия, США, В мире, Инцидент с американским беспилотником над Черным морем
Россия должна отстоять суверенитет после инцидента с БПЛА, считает Патрушев
Патрушев: Россия должна отстоять свой суверенитет после инцидента с американским БПЛА