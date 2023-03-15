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Россия должна отстоять суверенитет после инцидента с БПЛА, считает Патрушев

Россия должна отстоять суверенитет после инцидента с БПЛА, считает Патрушев - РИА Новости, 15.03.2023

Россия должна отстоять суверенитет после инцидента с БПЛА, считает Патрушев

Россия на фоне инцидента с американским беспилотником должна отстоять свой суверенитет, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T17:10

2023-03-15T17:10

2023-03-15T21:02

николай патрушев

россия

сша

в мире

инцидент с американским беспилотником над черным морем

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Россия на фоне инцидента с американским беспилотником должна отстоять свой суверенитет, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Мы должны отстоять свою независимость, суверенитет, президент об этом говорил", - сказал Патрушев журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин".

https://ria.ru/20230315/antonov-1857920898.html

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николай патрушев, россия, сша, в мире, инцидент с американским беспилотником над черным морем