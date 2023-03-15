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Россия должна отстоять суверенитет после инцидента с БПЛА, считает Патрушев - РИА Новости, 15.03.2023
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17:10 15.03.2023 (обновлено: 21:02 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/bpla-1858095712.html
Россия должна отстоять суверенитет после инцидента с БПЛА, считает Патрушев
Россия должна отстоять суверенитет после инцидента с БПЛА, считает Патрушев - РИА Новости, 15.03.2023
Россия должна отстоять суверенитет после инцидента с БПЛА, считает Патрушев
Россия на фоне инцидента с американским беспилотником должна отстоять свой суверенитет, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T17:10
2023-03-15T21:02
николай патрушев
россия
сша
в мире
инцидент с американским беспилотником над черным морем
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Россия на фоне инцидента с американским беспилотником должна отстоять свой суверенитет, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Мы должны отстоять свою независимость, суверенитет, президент об этом говорил", - сказал Патрушев журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин".
https://ria.ru/20230315/antonov-1857920898.html
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николай патрушев, россия, сша, в мире, инцидент с американским беспилотником над черным морем
Николай Патрушев, Россия, США, В мире, Инцидент с американским беспилотником над Черным морем
Россия должна отстоять суверенитет после инцидента с БПЛА, считает Патрушев

Патрушев: Россия должна отстоять свой суверенитет после инцидента с американским БПЛА

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Россия на фоне инцидента с американским беспилотником должна отстоять свой суверенитет, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Мы должны отстоять свою независимость, суверенитет, президент об этом говорил", - сказал Патрушев журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин".
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов после встречи с помощником госсекретаря по Европе Карен Донфрид в Государственном департаменте США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
Антонов призвал США прекратить полеты у границ России после ЧП с БПЛА
Вчера, 05:15
 
Николай ПатрушевРоссияСШАВ миреИнцидент с американским беспилотником над Черным морем
 
 
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