https://ria.ru/20230315/bpla-1858024184.html

В Кремле прокомментировали инцидент с американским БПЛА в Черном море

В Кремле прокомментировали инцидент с американским БПЛА в Черном море - РИА Новости, 15.03.2023

В Кремле прокомментировали инцидент с американским БПЛА в Черном море

Отношения двух стран сейчас в низшей точке и весьма плачевном состоянии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об инциденте с американским РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T13:53

2023-03-15T13:53

2023-03-15T21:02

черное море

россия

дмитрий песков

сша

в мире

mq-9 reaper (беспилотник ввс сша)

министерство обороны рф (минобороны рф)

су-27

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Отношения двух стран сейчас в низшей точке и весьма плачевном состоянии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об инциденте с американским беспилотником. "Нам нечего добавить к заявлению Минобороны, оно было достаточно исчерпывающее, в нем описаны обстоятельства произошедшего. Что касается двухсторонних отношений, мы знаем, что они, наверное, находятся в своей низшей точке, весьма плачевном состоянии", - заявил Песков.Минобороны России ранее сообщило, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным министерства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в МО РФ.

https://ria.ru/20230315/bespilotnik-1858002123.html

черное море

россия

сша

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

черное море, россия, дмитрий песков, сша, в мире, mq-9 reaper (беспилотник ввс сша), министерство обороны рф (минобороны рф), су-27, инцидент с американским беспилотником над черным морем