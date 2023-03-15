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В Кремле прокомментировали инцидент с американским БПЛА в Черном море
В Кремле прокомментировали инцидент с американским БПЛА в Черном море - РИА Новости, 15.03.2023
В Кремле прокомментировали инцидент с американским БПЛА в Черном море
Отношения двух стран сейчас в низшей точке и весьма плачевном состоянии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об инциденте с американским РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T13:53
2023-03-15T13:53
2023-03-15T21:02
черное море
россия
дмитрий песков
сша
в мире
mq-9 reaper (беспилотник ввс сша)
министерство обороны рф (минобороны рф)
су-27
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Отношения двух стран сейчас в низшей точке и весьма плачевном состоянии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об инциденте с американским беспилотником. "Нам нечего добавить к заявлению Минобороны, оно было достаточно исчерпывающее, в нем описаны обстоятельства произошедшего. Что касается двухсторонних отношений, мы знаем, что они, наверное, находятся в своей низшей точке, весьма плачевном состоянии", - заявил Песков.Минобороны России ранее сообщило, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным министерства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в МО РФ.
https://ria.ru/20230315/bespilotnik-1858002123.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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черное море, россия, дмитрий песков, сша, в мире, mq-9 reaper (беспилотник ввс сша), министерство обороны рф (минобороны рф), су-27, инцидент с американским беспилотником над черным морем
Черное море, Россия, Дмитрий Песков, США, В мире, MQ-9 Reaper (беспилотник ВВС США), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Су-27, Инцидент с американским беспилотником над Черным морем
В Кремле прокомментировали инцидент с американским БПЛА в Черном море
Песков об инциденте с американским БПЛА: отношения России и США находятся в низшей точке