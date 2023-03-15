https://ria.ru/20230315/borrel-1858093217.html
Израиль заблокировал визит Борреля, пишут СМИ
Израиль заблокировал визит Борреля, пишут СМИ - РИА Новости, 15.03.2023
Израиль заблокировал визит Борреля, пишут СМИ
Министерство иностранных дел Израиля пытается предотвратить визит главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Израиль из-за его критических комментариев о юридической... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T17:06
2023-03-15T17:06
2023-03-15T17:06
в мире
израиль
жозеп боррель
евросоюз
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 мар - РИА Новости. Министерство иностранных дел Израиля пытается предотвратить визит главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Израиль из-за его критических комментариев о юридической реформе, которую проводит правительство Беньямина Нетаньяху, сообщает израильское издание Haaretz. Согласно информации издания, ссылающегося на неназванных сотрудников министерства иностранных дел, Боррель высказал интерес к посещению Израиля и Палестинской автономии, однако МИД страны не пошел навстречу. Ранее во вторник Жозеп Боррель обратился к парламенту ЕС в ходе специальной сессии на тему "ухудшения демократии в Израиле" в свете проводимой правительством Нетаньяху юридической реформы, пишет Haaretz. Реформа юридической системы страны, спровоцировавшая регулярные многотысячные массовые протесты, была анонсирована вновь назначенным министром юстиции Израиля в январе. Законопроект значительно ограничит полномочия Верховного суда в Израиле, в том числе лишит суд права смещать с должности министров, а так же даст правительству контроль над процедурой назначения судей.
https://ria.ru/20230312/protesty-1857352665.html
https://ria.ru/20230314/izrail-1857904402.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, жозеп боррель, евросоюз
В мире, Израиль, Жозеп Боррель, Евросоюз
Израиль заблокировал визит Борреля, пишут СМИ
Haaretz: Израиль заблокировал визит Борреля из-за критики юридической реформы
ТЕЛЬ-АВИВ, 15 мар - РИА Новости.
Министерство иностранных дел Израиля пытается предотвратить визит главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Израиль из-за его критических комментариев о юридической реформе, которую проводит правительство Беньямина Нетаньяху, сообщает израильское издание Haaretz
.
Согласно информации издания, ссылающегося на неназванных сотрудников министерства иностранных дел, Боррель высказал интерес к посещению Израиля и Палестинской автономии, однако МИД страны не пошел навстречу.
В правительстве Израиля обвинили США в финансировании протестов
Ранее во вторник Жозеп Боррель обратился к парламенту ЕС в ходе специальной сессии на тему "ухудшения демократии в Израиле" в свете проводимой правительством Нетаньяху юридической реформы, пишет Haaretz.
Реформа юридической системы страны, спровоцировавшая регулярные многотысячные массовые протесты, была анонсирована вновь назначенным министром юстиции Израиля в январе. Законопроект значительно ограничит полномочия Верховного суда в Израиле, в том числе лишит суд права смещать с должности министров, а так же даст правительству контроль над процедурой назначения судей.
В пригороде Тель-Авива произошли столкновения полиции с ультраортодоксами