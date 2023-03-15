https://ria.ru/20230315/borrel-1858093217.html

Израиль заблокировал визит Борреля, пишут СМИ

Израиль заблокировал визит Борреля, пишут СМИ - РИА Новости, 15.03.2023

Израиль заблокировал визит Борреля, пишут СМИ

Министерство иностранных дел Израиля пытается предотвратить визит главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Израиль из-за его критических комментариев о юридической... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T17:06

2023-03-15T17:06

2023-03-15T17:06

в мире

израиль

жозеп боррель

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786664551_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_4edcdf38ca477b7983a01b6ff2137074.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 мар - РИА Новости. Министерство иностранных дел Израиля пытается предотвратить визит главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Израиль из-за его критических комментариев о юридической реформе, которую проводит правительство Беньямина Нетаньяху, сообщает израильское издание Haaretz. Согласно информации издания, ссылающегося на неназванных сотрудников министерства иностранных дел, Боррель высказал интерес к посещению Израиля и Палестинской автономии, однако МИД страны не пошел навстречу. Ранее во вторник Жозеп Боррель обратился к парламенту ЕС в ходе специальной сессии на тему "ухудшения демократии в Израиле" в свете проводимой правительством Нетаньяху юридической реформы, пишет Haaretz. Реформа юридической системы страны, спровоцировавшая регулярные многотысячные массовые протесты, была анонсирована вновь назначенным министром юстиции Израиля в январе. Законопроект значительно ограничит полномочия Верховного суда в Израиле, в том числе лишит суд права смещать с должности министров, а так же даст правительству контроль над процедурой назначения судей.

https://ria.ru/20230312/protesty-1857352665.html

https://ria.ru/20230314/izrail-1857904402.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, израиль, жозеп боррель, евросоюз