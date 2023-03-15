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В Германии конфисковали биткоины на рекордные 44 миллиона евро
В Германии конфисковали биткоины на рекордные 44 миллиона евро - РИА Новости, 15.03.2023
В Германии конфисковали биткоины на рекордные 44 миллиона евро
Немецкие правоохранители пресекли деятельность крупнейшей в "даркнете" службы по отмыванию денег, конфискованы биткоины на рекордные 44 миллиона евро, говорится РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T19:14
2023-03-15T19:14
2023-03-15T19:14
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Немецкие правоохранители пресекли деятельность крупнейшей в "даркнете" службы по отмыванию денег, конфискованы биткоины на рекордные 44 миллиона евро, говорится в заявлении федерального управления уголовной полиции ФРГ. Помимо данных объемом порядка семи терабайт, были также конфискованы биткоины на сумму около 44 миллионов евро. Отмечается, что это крупнейшее изъятие криптовалюты, которую когда-либо производило Федеральное управление уголовной полиции. ChipMixer - сервис, существующий с середины 2017 года и предназначенный, в частности, для сокрытия криминального происхождения средств (так называемого "миксинга"). Этот сервис гарантировал своим клиентам полную анонимность. По имеющимся оценкам, всего за время своей работы ChipMixer помог отмыть криптоактивов на сумму примерно 2,8 миллиарда евро. Прервать его деятельность удалось благодаря "инновационным" стратегиям борьбы с киберпреступлениями, говорится в заявлении.
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в мире, технологии, франкфурт-на-майне, германия
В мире, Технологии, Франкфурт-на-Майне, Германия
В Германии конфисковали биткоины на рекордные 44 миллиона евро
Немецкие правоохранители конфисковали биткоины на рекордные 44 миллиона евро
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости.
Немецкие правоохранители пресекли деятельность крупнейшей в "даркнете" службы по отмыванию денег, конфискованы биткоины на рекордные 44 миллиона евро, говорится в заявлении
федерального управления уголовной полиции ФРГ.
«
"Генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне
, Центральное управление по борьбе с киберпреступностью (ZIT) и Федеральное управление уголовной полиции в среду конфисковали находившуюся в Германии серверную инфраструктуру крупнейшего в мире по обороту крипто-микшера ChipMixer", - говорится в сообщении.
Помимо данных объемом порядка семи терабайт, были также конфискованы биткоины на сумму около 44 миллионов евро. Отмечается, что это крупнейшее изъятие криптовалюты, которую когда-либо производило Федеральное управление уголовной полиции.
ChipMixer - сервис, существующий с середины 2017 года и предназначенный, в частности, для сокрытия криминального происхождения средств (так называемого "миксинга"). Этот сервис гарантировал своим клиентам полную анонимность.
По имеющимся оценкам, всего за время своей работы ChipMixer помог отмыть криптоактивов на сумму примерно 2,8 миллиарда евро. Прервать его деятельность удалось благодаря "инновационным" стратегиям борьбы с киберпреступлениями, говорится в заявлении.
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