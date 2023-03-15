https://ria.ru/20230315/bezrabotitsa-1858054228.html

Путин поблагодарил прокуратуру за низкий уровень безработицы

Путин поблагодарил прокуратуру за низкий уровень безработицы - РИА Новости, 15.03.2023

Путин поблагодарил прокуратуру за низкий уровень безработицы

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил прокуратуру за низкий уровень безработицы в ходе в расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры России. РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T15:14

2023-03-15T15:14

2023-03-15T15:14

россия

владимир путин

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил прокуратуру за низкий уровень безработицы в ходе в расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры России. "Отмечу, что на особом контроле органов прокуратуры должны оставаться и вопросы обеспечения трудовых и социальных прав граждан. Вы знаете, что государство реализует масштабные программы содействия занятости. Во многом благодаря принятым мерам уровень безработицы в начале этого года сократился до 3,6%. Это самый низкий показатель за все последние десятилетия", - сказал Путин.

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россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, владимир путин, генеральная прокуратура рф