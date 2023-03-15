https://ria.ru/20230315/bezrabotitsa-1858054228.html
Путин поблагодарил прокуратуру за низкий уровень безработицы
Путин поблагодарил прокуратуру за низкий уровень безработицы - РИА Новости, 15.03.2023
Путин поблагодарил прокуратуру за низкий уровень безработицы
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил прокуратуру за низкий уровень безработицы в ходе в расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры России. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T15:14
2023-03-15T15:14
2023-03-15T15:14
россия
владимир путин
генеральная прокуратура рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848404482_0:0:3136:1764_1920x0_80_0_0_b98c05e7e21f8254d3fa76551212425e.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил прокуратуру за низкий уровень безработицы в ходе в расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры России. "Отмечу, что на особом контроле органов прокуратуры должны оставаться и вопросы обеспечения трудовых и социальных прав граждан. Вы знаете, что государство реализует масштабные программы содействия занятости. Во многом благодаря принятым мерам уровень безработицы в начале этого года сократился до 3,6%. Это самый низкий показатель за все последние десятилетия", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230315/reviziya-1858050825.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848404482_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_463013f965b773167c4c63d24a48af13.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, генеральная прокуратура рф
Россия, Владимир Путин, Генеральная прокуратура РФ
Путин поблагодарил прокуратуру за низкий уровень безработицы
Президент Путин поблагодарил прокуратуру за низкий уровень безработицы
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил прокуратуру за низкий уровень безработицы в ходе в расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры России.
"Отмечу, что на особом контроле органов прокуратуры должны оставаться и вопросы обеспечения трудовых и социальных прав граждан. Вы знаете, что государство реализует масштабные программы содействия занятости. Во многом благодаря принятым мерам уровень безработицы в начале этого года сократился до 3,6%. Это самый низкий показатель за все последние десятилетия", - сказал Путин.
ГП устроит ревизию всех экономических дел, расследуемых больше года