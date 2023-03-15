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Путин поблагодарил прокуратуру за низкий уровень безработицы - РИА Новости, 15.03.2023
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15:14 15.03.2023
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Путин поблагодарил прокуратуру за низкий уровень безработицы
Путин поблагодарил прокуратуру за низкий уровень безработицы - РИА Новости, 15.03.2023
Путин поблагодарил прокуратуру за низкий уровень безработицы
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил прокуратуру за низкий уровень безработицы в ходе в расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры России. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T15:14
2023-03-15T15:14
россия
владимир путин
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил прокуратуру за низкий уровень безработицы в ходе в расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры России. "Отмечу, что на особом контроле органов прокуратуры должны оставаться и вопросы обеспечения трудовых и социальных прав граждан. Вы знаете, что государство реализует масштабные программы содействия занятости. Во многом благодаря принятым мерам уровень безработицы в начале этого года сократился до 3,6%. Это самый низкий показатель за все последние десятилетия", - сказал Путин.
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россия, владимир путин, генеральная прокуратура рф
Россия, Владимир Путин, Генеральная прокуратура РФ
Путин поблагодарил прокуратуру за низкий уровень безработицы

Президент Путин поблагодарил прокуратуру за низкий уровень безработицы

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил прокуратуру за низкий уровень безработицы в ходе в расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры России.
"Отмечу, что на особом контроле органов прокуратуры должны оставаться и вопросы обеспечения трудовых и социальных прав граждан. Вы знаете, что государство реализует масштабные программы содействия занятости. Во многом благодаря принятым мерам уровень безработицы в начале этого года сократился до 3,6%. Это самый низкий показатель за все последние десятилетия", - сказал Путин.
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РоссияВладимир ПутинГенеральная прокуратура РФ
 
 
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